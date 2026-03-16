Психологический момент: почему россияне снова ищут привычные марки

Ещё пару лет назад казалось, что российский авторынок переживает историческую перезагрузку. Европейские и японские бренды ушли, их место заняли китайские марки, а дилеры уверяли: покупатель быстро привыкнет к новой реальности.

Но у рынка, как выяснилось, хорошая память. И сегодня она всё чаще приводит покупателей к старым знакомым – Toyota, Volkswagen, Skoda и другим брендам, которые формально покинули Россию в 2022 году. Парадокс в том, что машины этих марок никуда не исчезли. Они просто сменили маршрут. Если раньше новинки попадали в страну напрямую через официальные дилерские каналы, то теперь путь лежит через параллельный импорт – чаще всего через Казахстан, Китай, Эмираты и другие рынки.

По оценкам аналитиков, только за последние два года в Россию таким способом ввезли сотни тысяч автомобилей европейских и азиатских брендов. Более того, доля новых легковых автомобилей, ввезённых параллельным импортом, превысила официальные поставки из-за рубежа! По итогам января-февраля нынешнего года она достигла 53%, хотя год назад лишь 46% импорта было «серым», а в 2024 году – менее 20%.

Некоторые модели показали прямо-таки взрывной рост. Например, продажи отдельных машин вроде Mazda CX-5, Skoda Superb или Volkswagen Tharu выросли в десятки раз. Причина проста: доверие. Ведь теперь новый автомобиль в России – покупка как никогда дорогая и долгосрочная. В отличие от смартфона, который некоторые меняют каждые пару лет, машина часто покупается на пять, семь, а иногда и десять лет. А когда речь идёт о такой инвестиции, многие предпочитают проверенную репутацию.

За десятилетия на российском рынке японские и европейские бренды успели заработать имидж надёжных и ликвидных автомобилей. Toyota ассоциируется с долговечностью, Volkswagen – с инженерной школой и недорогой эксплуатацией. Даже спустя годы эти марки воспринимаются как своего рода автомобильная валюта – понятная, стабильная и в случае чего легко продаваемая на вторичном рынке.

Уверен, что именно ликвидность играет здесь ключевую роль. Покупая машину за несколько миллионов рублей, люди думают не только о том, как она будет ездить, но и о том, что когда-то её нужно будет продавать. И в этом смысле знакомые бренды всё ещё выигрывают у китайцев. Интересно, что цена далеко не всегда становится решающим фактором. Ведь машины, ввезённые «параллельно», стоят изрядно дороже аналогичных моделей китайских марок.

Но для многих покупателей это воспринимается как плата за… уверенность. Но не только. Я вижу в этом и психологический момент. За последние годы российские водители привыкли к определённой автомобильной культуре – знакомым моделям, понятной эргономике, надёжным моторам. Когда рынок резко меняется, часть покупателей инстинктивно ищет что-то привычное. И в этой роли снова оказываются бренды, которые, казалось бы, ещё недавно доминировали в продажах.

Получается любопытная картина. Формально рынок изменился: новые бренды, новые модели, новые игроки. Но фактически значительная часть покупателей продолжает голосовать собственным кошельком за старую автомобильную школу – пусть даже через более сложные и дорогие схемы поставок. Параллельный импорт в этой ситуации стал своеобразным мостом между прошлым и настоящим – он позволил вернуть на рынок автомобили, к которым мы привыкли. И пока спрос на них сохраняется, этот мост вряд ли закроется.

Потому что в автомобильном мире доверие строится годами. А теряется иногда гораздо быстрее, чем открывается новый дилерский центр.