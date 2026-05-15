Китайская марка Hongqi представила на Пекинском автосалоне серийную версию гибридного рамного вездехода, который получил название… «Внедорожник». Имя получилось настолько прямолинейным, будто маркетологов в последний момент эвакуировали с совещания. Мы познакомились с автомобилем чуть поближе, ведь он имеет все шансы скоро добраться до России.

Имя для первого в истории Hongqi брутального вездехода выбирали всем миром. Нет, серьёзно, бренд предложил всем желающим самостоятельно придумать название для серийного внедорожника – сообщается, что в конкурсе приняло участие более 260 000 человек со всех уголков планеты. Не совсем понятно, что же они в итоге придумали, потому что в официальных релизах автомобиль по-прежнему называется Off-Road, как прошлогодний концепт.

Более того, иероглифы, которыми был украшен фирменный стенд, тоже переводятся просто как «внедорожник». То ли это и впрямь окончательное «товарное» наименование машины, то ли ничего оригинальнее никто придумать так и не сумел, во что верится с трудом. Кое-где встречается обозначение P567, но это, скорее, некий внутренний индекс модели. В общем, время покажет.

Квадратный и угловатый

Что касается внешности, то серийная версия Off-Road почти не отличается от прототипа. Разве что бамперы стали чуть менее агрессивными. Экстерьер местами напоминает черты другого китайского гибридного вездехода – M-Hero. Представители марки отметили, что дизайнеры внедорожника вдохновлялись традиционным китайским зодчеством сунь-мао – древней технологией строительства из дерева без применения гвоздей и прочих метизов. Правда, глядя на автомобиль, первым делом почему-то вспоминаешь не архитектуру, а желание доминировать в левом ряду.

По мнению Hongqi, это придало облику машины гармонии и надёжности. Прежде всего обращает на себя внимание массивная решётка радиатора – угловатая и прямоугольная, будто на самом деле китайцы вдохновлялись каким-нибудь ГАЗ-3307. Фары в виде круга, вписанного в прямоугольник облицовки, – довольно популярное нынче решение, его мы видели, например, на том же Haval Dargo или других моделях марки. Выглядит сурово – словно холодильник решил записаться в спецназ.

По бокам – развитые колёсные арки из некрашеного серого пластика, стационарные подножки, «зубастые» шины, диски с бедлоками и обычные дверные ручки без выкрутасов. Сзади – вертикальные фонари и распашная багажная дверь, на которой в зависимости от версии может висеть запасное колесо или кофр для мелочей, как в GAC GS8 Traveller. Над ветровым стеклом виднеется лидар. А вот чего здесь нет, так это хрома. И правильно. Потому что хром здесь смотрелся бы примерно так же уместно, как лакированные туфли на рыбалке.

Роскошь не для всех

Off-Road – автомобиль довольно крупный, можно сказать, полноразмерный: 5135×2050×1950 мм, колёсная база – 2900 мм. Поэтому внутри весьма просторно – даже на втором ряду, несмотря на массивные спинки передних кресел. В правом, по китайской моде, есть откидной столик. Левому пассажиру такие удобства не положены. Отдельной зоны климата сзади тоже нет, что для люксового внедорожника, скажем так, несколько неожиданно. Ощущение такое, будто роскошь здесь распределяли по жребию.

Кроме столика из удобств есть электрорегулировка спинки по углу наклона. Дисплеев, к слову, тоже нет. Спереди просторно, кресла удобны, и даже подушка по-европейски длинная. Руль круглый, без дизайнерских извращений, кнопки на спицах – аналоговые, с цепкими металлическими барабанчиками. Небольшой приборный щиток аккуратно встроен в переднюю панель, а посередине возвышается тачскрин мультимедийной системы.

Разумеется, интерьер внедорожника тоже старательно излучает брутальность: немногочисленные аналоговые кнопки изготовлены из рифлёного металла и сделаны нарочито крупными. Под центральными дефлекторами есть ряд клавиш управления климатом, между креслами – два массивных рычага в авиационном стиле, которые управляют режимами силовой установки и пневмоподвески.

В похожем стиле сделаны и флажки стеклоподъёмников, а симпатичные тумблеры есть даже на потолке. Как положено современному автомобилю, под рукой имеется и беспроводная зарядка, и пара подстаканников. Вызывает вопросы декоративный элемент над перчаточным ящиком – то ли это заготовка под опциональный поручень а-ля G-Klasse, то ли просто пародия на него. А вот материалы отделки достойны похвалы – кожа и алькантара очень приличного качества. В целом салон напоминает дорогие туристические часы: грубоватые на вид, но сделанные на совесть.

Немного цифр

С точки зрения техники вездеход от Hongqi – классический последовательный гибрид, но электромоторов здесь обещано не два, а сразу четыре. У каждого колеса будет свой мотор, что позволит реализовать управление вектором тяги и «танковый разворот», а если Off-Road сделать полноуправляемым, то и «режим краба». Но об этом пока ни слова. Зато известно, что совокупная мощность силовой установки – 843 лошадиных силы, крутящий момент – 1320 Нм.



Ёмкость батареи тоже держат в секрете, сообщив лишь, что на электротяге «Внедорожник» может проехать 280 км. Правда, по китайскому циклу CLTC. А с места до 100 км/ч машина должна катапультироваться всего за 4,5 секунды. Снаряжённая масса и прочие характеристики – пока загадка. Отмечается, что рама сделана из высокопрочной стали, а доля сверхпрочных сплавов превышает 90%.

Не обошли вниманием и надёжность – в Hongqi похвастались, что заводские испытатели как следует протестировали автомобиль в реальных условиях, намотав на одометр в общей сложности 7,7 миллиона километров. Сюда вошли испытания экстремальной жарой до +70 °C и лютым холодом до −40 °C. Вездеход даже поднялся на Памир, на высоту 5200 метров. Также заявлено более 500 партнёров для разнообразного внедорожного тюнинга – от обвесов до снаряжения и аксессуаров.

На домашнем рынке в Китае продажи Hongqi Off-Road стартуют уже в текущем году, и все технические характеристики обещают рассекретить как раз ближе к запуску. Затем продажи начнутся в странах Ближнего Востока, а одним из потенциальных рынков для «Внедорожника», разумеется, рассматривается и Россия. Ждём? Тем более что к большим брутальным и слегка избыточным автомобилям у нас традиционно относятся с огромной любовью.