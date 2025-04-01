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Четыре мотора, четыре пистолета: тест-драйв M-HERO I

01.04.2025 367 1 1

«Это типа… китайский Хаммер?»; «Прям броневик какой-то»; «Какая грозная машина» – эти и другие фразы от прохожих и сотрудников ГАИ я слышал каждый день. Хотя с начала продаж M-HERO прошло больше года, внедорожник продолжает эпатировать публику своим угловатым обликом. Но и с точки зрения техники он тоже специфичен!

M-HERO с его дизайном в стиле оригами можно сравнить по степени брутальности разве что с Tesla Cybertruck или GMC Hummer EV. Причём все три остаются экзотикой. Буква «М» на логотипе марки символизирует, по мнению автопроизводителя, шлем древнего воина и отражает философию первопроходцев. Подобных машин у китайцев и впрямь ещё не было.

Занятно, что HERO – это не только «Герой», но и прежде всего аббревиатура, которая расшифровывается как High-tech, Electrical, Reform, Off-road, то есть «высокотехнологичный, электрический, реформаторский, внедорожный». Буква «M» в названии, вероятно, происходит от Mengshi – это бренд, под которым корпорация Dongfeng выпускает внедорожники. Переводится с китайского, кстати, как «воин». Цифра I – номер модели, а вот что означает число 917, также фигурировавшее в названии, – тайна за семью печатями.

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Высокое напряжение

Под комично крошечной крышкой капота с бутафорскими воздухозаборниками двигателя не видно – 1,5-литровый турбомотор с индексом C15TDE-M спрятан где-то в глубине отсека и наглухо закрыт декоративным кожухом. И заглушен двигатель тоже очень тщательно – даже в момент запуска будет слышен лишь едва заметный гул, а если слушать музыку, то мотор не услышишь никогда. И вибрации от него надёжно изолированы – их нет ни на руле, ни на педалях.

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Этот мотор ставится и на легковые модели Dongfeng, но для тяжёлого внедорожника его адаптировали к суровым условиям дополнительными защитами от влаги и пыли. Как на всех последовательных гибридах, двигатель здесь не связан с колёсами и лишь выполняет роль генератора для зарядки высоковольтной трёхкомпонентной литий-железо-фосфатной батареи CATL с корпусом из сотового алюминиевого сплава. Нижняя часть батареи ёмкостью 56,88 кВт⋅ч выдерживает давление до 3,8 тонны, левая и правая стороны – до 20 тонн.

Расстояние между батареей и дверным порогом составляет 480 мм – так производитель постарался предотвратить повреждение аккумуляторных элементов при боковом ударе. Передние колёса вращает 272-сильный синхронный электродвигатель с защитой от влаги и пыли по стандарту IP68. На задней оси таких моторов два совокупной мощностью 544 лошадиных силы. Заявленный ресурс агрегатов – 15 лет или 400 000 километров пробега. Заводская гарантия, правда, изрядно меньше – пять лет или 100 000 км.

Коробки передач у M-HERO, разумеется, нет – электромоторы подключены к так называемым трансмиссионным модулям передней и задней оси. В каждом из них установлен дифференциал с механической блокировкой и двухступенчатый редуктор – первая передача обеспечивает высокий крутящий момент на бездорожье, а экономичная вторая нужна для снижения энергопотребления на высоких скоростях. Блокировки переднего и заднего дифференциалов работают на скорости до 40 км/ч.

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Экраны и пистолеты

Двери у M-HERO тяжеленные – чтобы открыть их, нужно прикладывать недюжинное усилие. С такой массой тут пригодились бы массивные ручки под естественный хват, но, увы – надо просовывать пальцы снизу вверх в неглубокую щель, нащупывать там крошечную резиновую кнопку и затем тянуть дверь на себя. А чтобы закрыть дверь изнутри, нужно хлопнуть ею от души – как на том же Гелике! Благо на дверных панелях есть удобные ручки-пистолеты с приятной отделкой натуральным шпоном. Деревяшки с открытыми порами, кстати, качественные – тёплые и приятно шершавые на ощупь. 

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На тестовой машине интерьер оранжево-чёрный, для консерваторов есть более практичный (и скучный) серо-чёрный вариант. Доступных цветов кузова всего три, причём все матовые: зелёный Khaki, серый Titan и чёрный Blackout. Салон гармонирует с брутальной внешностью – круче всего здесь смотрятся две массивные рукоятки в авиационном стиле, которые управляют трансмиссией и подвеской. Центральный тоннель такой ширины, что, кажется, посередине можно было втиснуть ещё одно кресло, как в Land Rover Defender. На педали тока и тормоза нанесены символы воспроизведения и паузы соответственно.

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На передней панели M-HERO три экрана, как у Voyah: приборная панель диагональю 12,3 дюйма, большой сенсорный «монитор» мультимедийной системы на 15,6 дюйма и 12,3-дюймовый тачскрин для переднего пассажира над перчаточным ящиком. Для пассажиров второго ряда в откидном центральном подлокотнике есть 8-дюймовый сенсорный дисплей для управления диваном, климатом и люком. У четырёх мест из пяти есть подогрев, вентиляция и даже массаж, но в салоне невозможно перестать думать о том, что при такой габаритной длине здесь просто обязан быть и третий ряд сидений. Но его нет, и багажник тут крошечный – 452 литра, почти как у Knewstar 001! Спасибо, что на багажной двери есть хотя бы пара крючков для пакетов.

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Но как тут не вспомнить, что даже в Soueast S07, который по сравнению с M-HERO выглядит малюткой и короче него на 342 мм, китайцы сумели внедрить три ряда кресел и оставить ещё немного места под багажник… Вероятно, виной тому очень массивные сиденья с уймой регулировок – тут и длина подушки настраивается, и даже боковая поддержка спинки. Руль, увы, лишён подогрева, но в целом хорош, а вот аудиосистема Dynaudio на удивление невыразительна. На стойках задних дверей можно найти цифры 8848,86 и силуэт горных вершин – это высота Эвереста в метрах. Что это символизирует? Нет ответа…

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Мягкая сила

На ходу этот громила напоминает другие полноразмерные внедорожники – Cadillac Escalade или Range Rover. M-HERO очень мягко стелет на ровном асфальте и слегка покачивается на короткой волне, увеличивая амплитуду раскачки на длинной. На трассовых скоростях или в городском трафике с постоянными знакопеременными нагрузками слабые вестибулярным аппаратом попутчики умоляют обращаться с педалями понежнее – укачивает! Никуда не деться и от огромных неподрессоренных масс. Тяжёлые колёса, несмотря на высокий профиль шин, с грохотом падают в ямы и выбоины, на кочках и стыках эстакад кузов энергично встряхивает.

Неразрезных мостов у «Героя» нет – внедорожник оснащён независимой пневматической подвеской всех колёс от китайской компании BWI. У неё пять положений высоты – клиренс регулируется в диапазоне 150 мм с возможностью принудительной блокировки в одном из них. Стандартное положение – 221 мм дорожного просвета, «спортивное» для высоких скоростей – 201 мм, режим облегчения посадки – 176 мм. «Внедорожных» положений два: 296 мм (+75 мм от стандартного) и 326 мм (+105 мм) клиренса. 

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Шумоизоляция здесь отменная: шипов не слышно даже на сухом асфальте! И грязь с дороги в колёсных арках не шуршит. Тишина в салоне поневоле настраивает на безмятежность – кати себе не спеша да поглядывай вперёд свысока поверх крыш других автомобилей. Тем более что соседи по трафику на всякий случай предпочитают держаться от этого монстра подальше: включаешь поворотник и спокойно перестраиваешься. 

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Углы и градусы

А самая, пожалуй, интересная особенность гибридного китайского внедорожника – полноуправляемое шасси. Задние колёса могут поворачиваться на угол до 10,6° либо синхронно с передними, либо в обратную сторону в зависимости от условий. Например, при перестроении на скорости задняя ось поворачивается в ту же сторону, что передняя, а при развороте или парковке – в обратную, что уменьшает радиус разворота на 18%. 

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Есть и «режим краба», который включается отдельной кнопкой – он позволяет, скажем, заехать на тесное парковочное место или выехать из него на скорости до 35 км/ч по диагонали – в этом случае все четыре колеса поворачиваются на 10,6° в одну и ту же сторону. Вообще, к неординарной манёвренности M-HERO нужно привыкать, иначе можно легко впечататься кому-нибудь в бок на парковке. Ведь благодаря управляемым задним колёсам радиус поворота здесь всегда неизменно круче, чем ожидаешь.

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По-хорошему, прежде чем покинуть асфальт, нужно проштудировать инструкцию, потому что режимов движения здесь много, электроника – хитроумная, а три с лишним тонны массы на обычных зимних шинах не особо склонны прощать ошибки. Это отнюдь не Гелендваген, где можно просто врубить понижающую передачу в раздатке, активировать блокировки дифференциалов и ехать напролом. Тут есть внедорожный круиз-контроль, который поддерживает небольшую постоянную скорость (около 20 км/ч) и позволяет аккуратно «проползти» сложный участок, не отвлекаясь на работу педалями. 

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В цифрах и при самом «внедорожном» положении подвески (то есть с дорожным просветом в 326 мм) геометрия «Героя» выглядит так: угол въезда – 36,8°, угол съезда – 37,5°, угол рампы – 27,9°. У крошечного, но серьёзного Suzuki Jimny, например, схожие показатели: угол въезда составляет 36 градусов, съезда – 47 градусов, угол рампы – 24 градуса. «Китаец» может преодолевать подъём градиентом в 100%, ехать по боковому уклону в 40% и штурмовать 900-миллиметровый брод – для этого у него есть ультразвуковые датчики глубины в зеркалах.

От снега до брода

Режимов движения несколько. Самый актуальный зимой – «Снег», в нём электроника старается избегать пробуксовки колёс, чтобы внедорожник не зарылся в сугроб. Отсюда максимально плавная работа силовой установки и явный приоритет тяги на переднюю ось, чтобы скорее тянуть машину вперёд, нежели толкать её. Кстати, те же настройки пригодятся и для движения по мокрой траве или гравию.

Для глубокого снега лучше подойдёт режим «Песок» – да, он скорее заточен под сыпучие грунты и тоже минимизирует проскальзывание колёс, но вдобавок поднимает машину на 75 мм выше стандартного положения пневмоподвески. Весьма похож на них режим «Скалы» – он тоже изрядно демпфирует реакции на нажатие педали тока и оставляет кузов приподнятым, но в нём становится ощутимо легче руль – видимо, чтобы карабкаться по горам было сподручнее.

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Совсем другое дело – режим «Грязь». Здесь настройки электроники уже позволяют колёсам буксовать, чтобы раскидать слякоть и зацепиться за твёрдое покрытие под ней. Главное – не переборщить с тягой, чтобы не закопаться. Ну и режим «Вброд», понятное дело, предназначен для движения в воде. Слишком сложно? Тогда есть ещё и автоматический режим, который предлагает всецело довериться электронике – системе распознавания дорожного покрытия CDC (Continuous Damping Control). 

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Она отслеживает изменение рельефа в реальном времени с частотой 500 раз в секунду и регулирует уровень демпфирования подвески. Система обучена на основе 50 000 изображений каждого типа дорог и работает на основе данных с бинокулярной камеры под ветровым стеклом, а также инфракрасной камеры ночного видения. На твёрдых покрытиях авторежим не работает и предназначен исключительно для бездорожья.

Угловатый кузов M-HERO на 73% сделан из высокопрочной стали с добавлением элементов из алюминиевого профиля, так что на диагональном вывешивании двери открываются и закрываются без проблем. Рама изготовлена из высокопрочной стали и алюминиевого сплава методом формовки под высоким давлением, литья и штамповки – китайцы гордятся её жёсткостью на кручение в 11 180 Н·м/градус. Для сравнения, у Mercedes-Benz G-Class нынешнего поколения жёсткость чуть меньше – 10 162 Н·м/градус, а у Гелендвагена прежней генерации, который выпускался по 2018 год, и вовсе 6537 Н·м/градус. 

Вернувшись на асфальт, всякий раз замечаешь, что, как ни бей по правой педали, ускорение мощнее не станет. Нет, разгоняется M-HERO с типичной для электротяги линейностью отклика – нажал на педаль и мгновенно поехал. Но ускорение напрочь лишено огонька, резвости, в реакциях не чувствуется живости, азарта. Ощущения, как в пассажирском самолёте – абсолютные значения скорости высоки, а эмоций не хватает. Зато безопасно: если перебрать со скоростью на скользком покрытии, в повороте внедорожник плавно сносит наружу, но стоит только отпустить правую педаль, как машина возвращается на траекторию. И никаких заносов!

Исполинский пятиметровый вездеход снаряжённой массой 3160 кг останавливают тормоза Brembo – спереди стоят мощные 6-поршневые суппорты и 400-миллиметровые диски, которые еле помещаются в гигантские 20-дюймовые колёса. Задние диски чуть меньше – 369 мм.

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Литры и киловатты

За четыре сотни километров теста в смешанном режиме со средней скоростью 42 км/ч «Герой» продемонстрировал расход бензина в 15,2 литра на сотню, электричества – 44,6 кВт·ч/100 км. Цифры, с одной стороны, нескромные – не чета какому-нибудь Aito Seres M5. С другой стороны, конечно, эти автомобили в совершенно разных лигах. Будь у китайского вездехода не гибридная силовая установка, а V8, пусть даже дизельный, расход топлива был бы гораздо выше и явно улетел бы далеко за 20 литров на сотню. При очевидно худшей динамике. Но на зарядную станцию периодически заезжать придётся – даже в режиме принудительного «поддержания заряда» и максимальной рекуперации заряд батареи тает всё же быстрее, чем его успевает пополнять бензиновый моторчик. 

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M-HERO официально продаётся у нас в единственной комплектации, которая стоит 14 490 000 рублей уже с учётом скидки от дистрибьютора в полтора миллиона. Несмотря на солидный дисконт, это всё ещё самый дорогой китайский автомобиль из официально поставляемых в Россию. Если изучить предложения от дилеров, то выяснится, что при определённых условиях они готовы отдать внедорожник за 11-12 миллионов – примерно столько же он стоит у «серых» продавцов, но без гарантии.

За самоходную выставку достижений «поднебесного» автопрома – кажется, вполне себе неплохо. Особенно если вспомнить, что тот же Гелик сегодня стоит втрое дороже.

Технические характеристики M-Hero I
Кузов
Тип кузовауниверсал
Число дверей/мест5/5
Длина/ширина/высота, мм5066/2080/1934
Колесная база, мм2950
Колея передняя/задняя, мм1755/1755
Масса снаряженная/полная, кг3160/3740
Объём багажника, л452
Силовая установка
Типпоследовательная гибридная
Суммарная отдача силовой установки, кВт/л.с., Н·м600/816, 1050
Тип аккумуляторной батареи3-компонентная литий-ионная
Ёмкость тяговой батареи, кВт·ч65
Бензиновый двигатель
Типбензиновый, турбированный
Компоновка и расположениерядный, спереди поперечно
Число цилиндров/клапанов4/16
Рабочий объём, см³1476
Мощность, кВт/л.с.145/197
Крутящий момент, Н•м300
Электрический двигатель
Число3
Тип переднего электромоторасинхронный
Мощность переднего электромотора, кВт/л.с.200/272
Крутящий момент переднего электромотора, Н•м350
Тип задних электромоторовсинхронные
Мощность задних электромоторов, кВт/л.с.400/544
Крутящий момент задних электромоторов, Н•м700
Трансмиссия
Приводполный
Ходовая часть
Подвеска передняянезависимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах
Подвеска задняянезависимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах
Тормоза передниедисковые, вентилируемые
Тормоза задниедисковые, вентилируемые
Рулевое управлениереечное, с электроусилителем
Размерность шин275/65 R20
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч191
Время разгона 0–100 км/ч, с6
Запас хода на электротяге, км175
Запас хода суммарный, км750
Ёмкость топливного бака, л84
Топливо, лАИ-95
Дорожный просвет, мм176-326
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1 комментарий
01.04.2025 08:38
Радик

Ну и.... уродец! Несмотря на кожирожимиллионы.
Такой же как tank400. Авто из комиксов. Наверное своих дизайнеров обкатывают, хотя и деньги есть на известных

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