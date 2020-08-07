Автомобили марки Land Rover имеют огромную армию как верных поклонников, так и яростных ненавистников, но давненько уже появление новой модели не вызывало столь ожесточенных споров, как в случае с Land Rover Defender. Но чем жарче споры, тем интересней для автомобильного журналиста оценить автомобиль не по сухим табличным данным, не по фотографиям в пресс-релизах и даже не на подиуме статической презентации, а на ходу, в естественной среде обитания.

Слухи о том, что в недрах Land Rover идет работа над преемником для стареющей и готовящейся отправиться в архив модели Defender, появились еще до того, как в компании официально объявили, что с конвейера завода в Солихалле сошел последний легендарный внедорожник. Мы уже рассказывали и об этом событии, и о полной самых разнообразных историй биографии уходящего на покой ветерана, так что не будем повторяться.

А потом были скетчи, противоречащие друг другу слухи, осторожные и многозначительные официальные релизы, шпионские снимки… И каждый слух, каждая картинка становились новостными поводами в лентах автомобильных изданий и запускали очередную вспышку ожесточенной «рубки» в интернете. На форумах поклонников марки участники дискуссий четко поделились на «прогрессистов» и «традиционалистов».

Но вот наступило 10 сентября 2019 года, и гости Франкфуртского автосалона увидели Defender c с заводским кодом L663 не на картинках, а в металле. Все покровы были сорваны, технические данные раскрыты… Мы и об этом рассказали очень подробно, и в плане технических подробностей я постараюсь не повторяться. Казалось бы, тут-то все и успокоится. Но нет, накал страстей только вырос! Может быть, все угомонятся, когда новый Defender приедет в Россию? Ну что же, приехал.

На первую встречу с новинкой, ставшей поводом для ожесточенных споров еще до своего рождения, я ехал с огромным интересом и предвкушением. Действительно, сам я к марке Land Rover отношусь с любовью и уважением, владею немолодым, но вполне бодрым Freelander 2, который эксплуатирую в хвост и в гриву. Тем не менее вопрос, в какой клан, «прогрессистов» или «традиционалистов», мне стоит записаться, оставался для меня открытым. В принципе, я считал, что «истина где-то рядом», и что, несмотря на имя, новый автомобиль представляет собой скорее дополнительную (и, возможно, вполне самостоятельную) ветвь семейства Discovery, а вовсе не реинкарнацию рамного внедорожника «на новом техническом уровне и в соответствии с требованиями времени», как бы ни старались нас убедить в последнем сторонники компании. И внешний осмотр эту точку зрения только укрепил.

Да, дизайнеры обеспечили характерные пропорции и короткие свесы, которые так ценятся любителями полазать на своей машине в каких-нибудь дебрях и хлябях. Они снабдили машину узнаваемыми деталями, такими, как фирменные окошечки Alpine Light на крыше, открывающаяся вбок дверь багажного отделения с навешенным на нее запасным колесом или задняя светотехника, состоящая из отдельных фонариков. Но давайте смотреть правде в глаза. Образ Defender L663 отличается от образа утилитарно-армейского внедорожника так же сильно, как одежда от дорогого кутюрье, приобретенная в не менее дорогом бутике, отличается от армейской формы, выданной новобранцу старшиной на складе.

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Наконец, главное. Что прежде всего указывает на принадлежность автомобиля к тому или иному семейству? Конечно же, оформление передней части и облицовки радиаторной решетки. Не случайно автомобильные дизайнеры всего мира пришли к концепции корпоративного стиля. А теперь мысленно поставьте рядом старый Деф, новинку и Discovery 3. Сходство последних двух буквально бросается в глаза, а вот разница во внешности между старым и новым Defender кажется просто огромной. Опять же, плоские панели «ветерана» можно было просто отрихтовать молотком, а автомобиль такой «ремонт» нисколько не портил. Для нового Defender компания предлагает комплект защитной пленки. От царапин, которые наносят растущие вдоль лесной дороги кусты, такой комплект действительно защитит, а вот если в ходе неудачного маневра вы приложите автомобиль об пень, ствол вековой ели или здоровенный валун, то вам придется обращаться в специализированную кузовную мастерскую, да не любую, а ту, которая умеет работать с алюминием.

Ощущение сходства с Discovery только усиливается, когда открываешь дверь и занимаешь место за рулем. Тот, ушедший в прошлое Defender, был автомобилем-функцией, воплощением простоты и утилитарности. Здоровенная двухспицевая баранка, цельнопластиковая, которую удалось снабдить подушкой безопасности только путем размещения на ступице специальной нахлобучки. Органы управления на руле? Господь с вами, о чем вы… И полное ощущение, что у дизайнеров интерьера было два инструмента, циркуль и линейка. Простенькие циферблаты, простецкий пластик, незамысловатые рычаги коробки передач и раздатки. Натащил в салон грязи – будь добр, окати водой из садового шланга.

Новый Defender – это совсем другая история. Стоило мне занять место водителя, как тут же вспомнились тысячи километров, которые я накрутил за рулем… ну да, Discovery IV. Конечно, есть различия, и очень серьезные, как не быть… И селектор автомата представляет собой не «шайбу», а джойстик, причем вынесенный на консоль, и серьезно «переработанная и дополненная» система Terrain Response управляется через меню на тачскрине. Материалы отделки – вполне на уровне, качественный пластик, дорогая кожа, дорогая износостойкая ткань с волокнами из полиэстера, в каких-то комплектациях – вставки из натурального дерева. Есть и просто полезные вещи: например, ручки, за которые можно держаться, и масса полочек, куда можно бросить всякие необходимые в дороге мелочи – смартфон, рацию или фонарик.



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Возможности трансформации салона тоже производят впечатление. Начнем с того, что для нового Defender можно заказать дополнительное третье сиденье в первый ряд, установка которого сделает пятиместный автомобиль шестиместным. Можно добавить еще два сиденья в грузовой отсек и получить семи- или восьмиместную конфигурацию (это мы сейчас говорим о длиннобазной версии, по традиции обозначаемой как Defender 110, – на самом деле длина колесной базы этого варианта составляет 3022 мм или 118 дюймов). Ну и, естественно, если сложить сиденья второго ряда, то мы получим ровную, пригодную для организации ночлега площадку.

И все же повторюсь: и по архитектуре, и по оснащению салон нового Defender – это салон дорогого премиального автомобиля, пусть даже ориентированного на состоятельных искателей приключений.

Но согласитесь, вопрос, как автомобиль едет, все же важней того, как он выглядит или как оформлен его салон (хотя все это тоже важно). Так вот, выезд на динамическую дорогу полигона Land Rover Experience только подтвердил сходство с автомобилями семейства Discovery. В принципе, в распоряжении журналистов были машины с двумя вариантами дизеля 2,0 SD4 мощностью 200 и 240 л.с. и трехсотсильной бензиновой четверкой Si4. В паре со всеми моторами работает 8-ступенчатая гидромеханика ZF, и никакой другой трансмиссии не предусмотрено. Именно с таких автомобилей начнутся поставки Defender в Россию (впоследствии гамму двигателей планируется пополнить гибридами). Привод, естественно, только постоянный полный, раздаточная коробка – с пониженным рядом, и это тоже не обсуждается. А еще первоначально к нам будут поставляться только автомобили с пневмоподвеской.

Мне достался автомобиль с 240-сильным дизелем, и меня вновь посетило ощущение дежа вю. Полное ощущение, что я за рулем Discovery 4! Новый Defender чуть легче (2323 кг снаряженной массы против 2583), но центр масс кузова расположен чуть выше, а дизель – чуть слабее (240 л.с против 249). При этом пара двигатель-АКП работает безукоризненно, автомобиль отлично идет за педалью, валкость в поворотах – в пределах ожидаемого. И ничего общего с теми ощущениями, которые я испытывал за рулем рамного Дефа.

Однозначно для владельца нового Defender бросок к «территории приключений» получится и быстрым, и комфортабельным, и не слишком утомительным, даже если ему придется провести за рулем не один час и преодолеть не одну сотню километров. Собственно, и в городе новый Defender не будет ощущаться как чужеродное тело. Господи, вспоминаю, как материл тестовый 110-й «за все хорошее»: за неповоротливость и инертность, за обзорность, за чудеса английской эргономики… Достаточно упомянуть смещенную влево рулевую колонку и педаль сцепления, расположенную вплотную к стенке. Ну а в новом – и эргономика безукоризненная, и с динамикой все нормально, и система кругового обзора решает вопрос маневров в стесненных условиях. Никаких проблем. Тем не менее владельцы старого Defender прощали своему любимцу все – и эргономические огрехи, и сочащийся маслом рулевой редуктор, и неповоротливость. А все по причине вошедших в легенду внедорожных талантов. А как обстоят с этим дела у новичка?

Большую часть времени, отведенного на ознакомление с машиной, мы провели на площадке с внедорожными препятствиями, и я убедился, что внедорожный потенциал у нового Дефа ничуть не меньше, чем у старого, если не больше.

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Да-да-да, новый Defender способен преодолеть препятствия, недоступные для старого, и с легкостью вывезти владельца даже из очень неприятной ситуации. Попробуйте-ка на старом Дефе остановиться в середине крутого подъема. Тронуться вновь – без шансов, только спускаться задним ходом. Сколько «ушей» случилось в такой ситуации – не сосчитать...

Новый Defender позволяет преодолеть такую ситуацию с необычайной легкостью – просто отпускаем тормоз и слегка нажимаем на газ. Или продавливаем тормоз до конца: система удержания дает вам время переключиться на задний ход, а система контролируемого спуска HDC не позволит ни разогнаться, ни уйти в неконтролируемое скольжение. Кстати, спуститься можно и на нейтрали – слегка толкаешь джойстик селектора вперед, и автомобиль катится вниз под действием собственного веса, при этом HDC продолжает работать. Подъехали к перегибу, за которым начинается крутой спуск? Включаете систему «прозрачного капота» ClearSight Ground View, оцениваете траекторию спуска и убираете ноги с педалей.

Вы не можете похвастаться большим опытом езды по бездорожью? Никаких проблем! Просто выбираете в меню Terrain Response режим «Авто» и включаете All-Terrain Progress Control (это такая внедорожная версия круиз-контроля). И все! Дальше электронные мозги Дефа все делают за вас. В таком режиме автомобиль и на 100% тарированный уклон заехал, и по лестнице вскарабкался. Да, на каждой ступеньке он останавливался, думал и подбирал режим, но заехал. «Ну и зачем мне вся эта ерунда? – воскликнет опытный покоритель бездорожья. – Мне ведь как раз интересно проверить самого себя, адреналинчику хватануть!». Да тоже никаких проблем. Не доверяешь электронике – делай все сам, блокируй дифференциалы, подбирай режимы работы трансмиссии, работай рулем и газом…

Но один раз попробовав, как работает система «прозрачного капота», ты от нее уже не откажешься. И режим «Брод» в новой версии Terrain Response будет как нельзя кстати, и допустимая глубина водных преград в 900 мм придется по душе. Да и режим «Авто» тоже пригодится даже самым опытным джиперам. Например, в ситуации, когда вы движетесь по относительно простой местности, но все же без дороги, и периодически вам встречаются отдельные препятствия, которые недостаточно серьезны для того, чтобы уделять им особое внимание. Я уж молчу про возможность управления дорожным просветом (естественно, в случае версий с пневмоподвеской) и про то, что в пиковой ситуации, в критическом положении клиренс можно увеличить со стандартной для внедорожного режима величины в 291 мм до 366 мм!

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Так что, получается, новый автомобиль вполне достоин носить имя Defender? Мне кажется, что это в принципе неправильная постановка вопроса – достоин, не достоин… Но я уверен, что было бы лучше, если бы новый внедорожник великой марки получил свое собственное имя, задающее начало новой линейки. И не было бы никакой войны «прогрессистов» с «традиционалистами».

Давайте немного порассуждаем и вспомним генеалогическое древо Land Rover. Все началось с утилитарного рамного армейского автомобиля. Он развивался, развивался и доразвивался до того, что дал начало двум новым веткам, Range Rover и Discovery. Эти «фермеры во фраках» поначалу сохранили множество общих с прародителем конструктивных особенностей, включая раму, двухступенчатую раздаточную коробку и неразрезные мосты, но обеспечивали несравнимо больший комфорт. Затем развитие этих веток вышло на новый виток – появилась интегрированная в кузов силовая структура, независимая подвеска и масса электроники, а вот изначальное, утилитарное направление осталось в рамках прежних конструктивных концепций. Но все дело не в том, что изначальный утилитарный подход реализован на новой технической базе, а в том, что новая техническая база поменяла всю концепцию автомобиля. И то, что построен он на платформе D7x, которая является модификацией платформы D7u (на которой строятся и Range Rover Sport, и Discovery 5), это только подтверждает.

Всё, фермер – хоть во фраке, хоть без фрака – ушел в прошлое. Остался городской экстремал, и это ничуть не умаляет его способностей и талантов. Во многом он превзошел своего дальнего родственника – но это не делает его прямым потомком и наследником первой очереди. Старый Defender можно было починить, имея в своем распоряжении молоток, отвертку и пару ключей. Мы как-то оживили утративший способность к движению Деф (причем он решил заглохнуть посреди болота) с помощью одного-единственного карманного мультитула. К новому Defender в случае его поломки без компьютерной диагностической станции не стоит и соваться. А так – отличный автомобиль получился, просто отличный. Мне он очень понравился, и я с нетерпением буду ждать новых встреч. Ведь для того, чтобы нормально освоить весь гигантский арсенал заложенных в этот автомобиль функций и перестать, наконец, ощущать себя сороконожкой, которая начала задумываться о том, какую, собственно, ногу ей переставить, и просто остановилась, нужна серьезная практика и не один день, проведенный за рулем. Вот только вопрос с именем остается спорным. Я понимаю, что это был огромный соблазн – использовать имя, ставшее легендой. Но, как мне кажется, поддаваться этому соблазну было совсем не обязательно. Автомобиль остался бы таким, каким он получился, а вот споров было бы куда меньше.