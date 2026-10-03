Мечты сбываются: как один из самых крутых концептов стал серийным Isuzu VehiCROSS

Производители постоянно выпускают концепткары, демонстрируя своё видение будущего. Это позволяет им не только «обкатывать» дизайн и другие решения прежде, чем запустить их в серию, но и творить без оглядки на технологические и финансовые ограничения. И очень редко так складывается, что спустя несколько лет концепт практически без изменений становится серийным автомобилем. Причём чем смелее был полёт творческой фантазии, тем меньше шансов у прототипа добраться до конвейера. И все же исключения бывают!

Сегодня мы будем вспоминать историю Isuzu VehiCROSS – автомобиля, который в конце прошлого века просто поразил современников своей футуристичной внешностью, став при этом впоследствии настоящим серийным внедорожником.

Начало

Фирма Isuzu специализировалась на производстве грузовиков, автобусов, спецтехники и дизельных двигателей. Лесовозы и самосвалы поставлялись в СССР еще с конца шестидесятых годов, поэтому они были хорошо известны водителям и специалистам народного хозяйства и строительной отрасли.

Самосвал Isuzu TY20D/TY21D (1966-1970) 1 / 2 Самосвал Isuzu TY20D/TY21D (1966-1970) 2 / 2

Однако в начале девяностых российские автомобилисты начали знакомиться с внедорожниками этой японской марки. Isuzu Mu, Wizard, Amigo, Rodeo, Bighorn, Trooper, а также их братья-близнецы под брендами Opel Frontera и Monterey, Honda Passport и Horizon нашли своих почитателей благодаря рамной конструкции и неплохому внедорожному потенциалу.

Isuzu Trooper (1981–1991) 1 / 2 Isuzu Trooper (1981–1991) 2 / 2

Isuzu MU, он же Isuzu Amigo для стран с правосторонним движением (1989-1998)

Isuzu Wizard, он же Isuzu Rodeo для стран с правосторонним движением (1991-1998)

Isuzu Bighorn (1991-1998)

На переднем плане – Isuzu Wizard, за ним – Isuzu Mu и Trooper

Компания Isuzu еще с семидесятых годов частично принадлежала концерну GM, что повлияло на ее модельный ряд и конструктивные решения. Однако еще более интересным в этом плане оказалось сотрудничество с Honda, благодаря которому японцы заполучили в арсенал своего модельного ряда внедорожник, а компания Isuzu в свою очередь обрела возможность создания собственного бензинового V6, которого ранее просто не было. Конструктивно мотор 6VD1 имел много общего с двигателем C32A, который устанавливали на седанах и купе Honda Legend. Так в результате взаимовыгодного сотрудничества у Honda появились «свои» внедорожники, а у Isuzu – быстроходные и мощные V-образные «шестерки».

При этом 3,2-литровый мотор, в отличие от Toyota, Nissan и Mitsubishi, имел алюминиевый блок цилиндров и 24-клапанную головку вместо обычного чугуна и 12-клапанных ГБЦ у конкурентов. Это обеспечивало мотору Isuzu более высокую отдачу – 190-200 л.с. против 145-155 «лошадок» у японской тройки.

Дышите глубже

Но это было еще не все. В 1993 году на Токийском мотор-шоу был представлен концепт-кар Isuzu VehiCross Concept, который на фоне внедорожников довольно строгого и традиционного дизайна смотрелся очень смело, необычно и футуристично – вполне допустимо для концепта, но не серийного автомобиля.

Название VehiCROSS образовано от слов Vehicle – средство передвижения, Vision – видение, проницательность и Cross – пересечение, переезжать. То есть, буквально это следовало понимать как средство передвижения будущего для эксплуатации как на дорогах, так и вне их, как постоянно, так и время от времени.

Сказать, что концепт выглядел смело – словно просто промолчать. Своей внешностью он будто скандировал: «взгляните на меня и вдумайтесь, насколько я крут!»

Isuzu VehiCROSS Concept (1993) 1 / 3 Isuzu VehiCROSS Concept (1993) 2 / 3 Isuzu VehiCROSS Concept (1993) 3 / 3

Концепт выделялся не только неординарной внешностью, но и широким использованием композитных материалов (карбоновые решетка радиатора, вставка в капот, пол, бензобак). В независимых двухрычажных подвесках были установлены сдвоенные амортизаторы.

Еще одно интересное решение — спрятанная в заднюю дверь изнутри «докатка».

Концепт привлекал внимание трехдверным кузовом с короткими свесами и своеобразным неокрашенным пластиковым «поясом» по периметру кузова, который в сочетании с большими колесами формировал очень необычный и запоминающийся образ.

Дополняла все это великолепие матовая антибликовая накладка на капоте из карбона, как на раллийных автомобилях семидесятых годов. Юбка из сверхпрочного пластика была не только эффектной, но и функциональной, ведь она должна была защитить кузов от сколов и не требовала перекраски в случае небольших повреждений.

Кроме того, концепт отличался открывающимся вперед капотом, раздельной задней дверью, у которой стекло поднималось вверх, а основная часть с запасным колесом – в сторону. В салоне внимание привлекала приборная панель мотоциклетного типа над рулевым колесом, а в качестве технологической новинки была предусмотрена спутниковая навигационная система Sony, экран которой выдвигался вертикально вверх из приборной панели.

Концептуальный автомобиль был благосклонно принят публикой и прессой, вызвав у нее большой интерес. А ведь эта смелая заявка была ответом Isuzu на тенденции рынка, в котором кроссоверы и просто компактные внедорожники в качестве автомобилей для семьи и активного отдыха спустя пару лет начнут захватывать мир. Так, спустя год появится серийная Toyota RAV4, а спустя два – Honda CR-V.

С подиума – на конвейер

Реакция зрителей и упомянутые действия коллег по цеху побудили компанию к запуску необычного автомобиля в серийное производство, что произошло в 1997 году.

Эффектный экстерьер и концепта, и серийного автомобиля спроектировала группа дизайнеров под руководством Сатоми Мураямы, главного дизайнера и руководителя европейского офиса в Брюсселе. В ее состав входили Саймон Кокс, получивший известность в качестве дизайнера интерьера Lotus Elan, Дзедзи Янака, Эндрю Хилл и Ник Робинсон. Общее руководство проектом осуществлял Широ Накамура, являвшийся в то время главой подразделения дизайна Isuzu. Перед этой группой профессионалов стояла задача создать внедорожник, который был бы «легким, но прочным, а также захватывающим в управлении, но при этом экологичным».

В качестве базы взяли внедорожник Isuzu Mu, а часть узлов и агрегатов была позаимствована у Isuzu Bighorn. При этом машина сохранила традиционную рамную конструкцию и была оснащена новым поколением бензинового двигателя 6VD1 объемом 3,2 литра. Двигатель работал в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой 4L30.

VehiCROSS сочетал в себе систему полного привода AWD с компьютерным управлением для движения по дорогам общего пользования и систему полного привода 4WD с понижающей передачей для бездорожья. За внедорожные возможности отвечала раздаточная коробка Torque-On-Demand компании BorgWarner, а в заднем мосту штатно стоял дифференциал повышенного трения. Японская версия предлагалась в вариантах с приводом на одну или обе оси.

Система постоянного полного привода, устанавливавшаяся только на автомобили для США, использовала 12 независимых датчиков для отслеживания пробуксовки колес и была способна перераспределять крутящий момент на колеса с лучшим сцеплением с дорогой, что обеспечивало VehiCROSS отличную проходимость на мокром и обледенелом покрытии.

Практически без изменений заимствованная у Isuzu Bighorn передняя подвеска с торсионами, двумя А-образными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости сочеталась с задней пружинной подвеской на трех продольных рычагах с тягой Панара. И впервые в истории серийных автомобилей на VehiCROSS были установлены спортивные амортизаторы Kayaba с дополнительными камерами для расширения газа. Благодаря тому, что 3,2-литровый V6 развивал 215 л.с. и почти 300 Нм крутящего момента, автомобиль получился довольно динамичным. Так для того, чтобы покорить отметку 100 км/ч, ему требовалось всего 9 секунд, а максимальная скорость достигала 180 км/ч. Хотя короткий (4,1 м) кузов получился не таким уж и легким – снаряженная масса достигала почти 1800 кг.

Как же выглядел серийный VehiCROSS? Необычно и эффектно – это само собой. Высокий передок с каплевидными фарами и «пастью» решетки радиатора придавал машине агрессии.

Возле передней двери находилось небольшое окошко, которое было разделено широкой стойкой с другим задним стеклом. Визуально такое решение объединяло два стекла в один блок, а задние при этом выглядели отдельным модулем.

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Матовый некрашеный пояс забирался очень высоко и словно стекал книзу, расширяясь относительно боковин. Это выглядело как своеобразный защитный «бруствер-периметр», и такое на серийном автомобиле ранее не делал никто.

Сзади – скрытое в двери запасное колесо, но его наличие подтверждала форма заднего стекла, огибавшего интегрированный кофр «запаски».

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С какой стороны не взгляни на этот диковинный луноход – интересно, ладно, забавно, свежо и смело. При этом машина не выглядела игрушечной, балансируя на грани между брутальностью и мультяшностью. Американцы из Car and Driver даже назвали его «самым сексульным Isuzu в истории. И, вполне возможно, самым сексуальным из всех внедорожников».

Под стать внешности был и салон, который получил сиденья Recaro Trend и спортивный руль Momo. Isuzu VehiCROSS для японского рынка оснащался двухдиновой магнитолой Clarion ADDZEST. В силу специфической обзорности из-за небольшой площади остекления и формы заднего стекла машину решили оснастить диковинной по тем временам камерой заднего вида со шторкой, предотвращающей загрязнение камеры.

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А что у конкурентов? В том же 1997 году дебютирует коротыш Mitsubishi Pajero Evolution, который не только отпадно выглядел, но при этом являлся гражданской версией раллийного внедорожника с 280-сильным V6 и с полностью независимой подвеской.

Каждый из них был по-своему уникален. Но если с Evolution компания Mitsubishi могла рассчитывать на успехи в автоспорте и следовавшую из этого популярность у обычных потребителей, то Isuzu был, скорее, вещью в себе, чем соперником более традиционным внедорожникам. Зато он давал желающим неиллюзорную возможность стать владельцем концепта, сошедшего с подиума, причем с добротной «начинкой», пригодной для выполнения прямых задач.

Шасси нормального рамного внедорожника с большим клиренсом и ходами подвески отличалось такой необычной деталью, как спортивные амортизаторы с компенсационными камерами, о которых мы уже вспоминали. Идеологически это отлично сочеталось и с яркой внешностью, и с мощным двигателем, формируя образ настоящего бойца.

Кроме 3,2-литрового V6 позже под капотом для рынка США появился 3,5-литровый мотор мощностью 218 л.с., который развивал 310 Нм крутящего момента.

Яркая, но короткая жизнь

За свое недолгое существование VehiCROSS успел получить признание. Издание Motor Trend поместило изображение VehiCROSS на обложку майского номера 1999 года и включило модель в список «10 лучших внедорожников» (Top 10 Sport Utilities), отметив ее уникальный дизайн.

В 2000 году журнал Four Wheeler присудил VehiCROSS второе место в конкурсе «Внедорожник года» (Four Wheeler of the Year), отдав верхнюю строчку Chevrolet Tahoe Z71. В соревновании также участвовали GMC Yukon, Nissan Xterra, Ford Excursion и Mitsubishi Montero Sport. При этом по техническим характеристикам, а также по показателям проходимости на бездорожье и поведению на шоссе VehiCROSS продемонстрировал лучшие результаты среди всех шести участников.

Журналистам из американского издания Car and Driver понравилась динамика автомобиля, сравнимая с Jeep Grand Cherokee Laredo с V8, однако они посетовали на тесные и труднодоступные задние сиденья, плохой обзор (как у экзотических спорткаров) и тряскую езду по асфальту, что было связано с увеличенной жесткостью амортизаторов и стабилизаторов для рынка США.

Все узлы работают именно так, как заявлено. Даже при самой агрессивной езде подвеску не пробивало до упора; нас впечатлили острое по меркам внедорожника управление, быстрота реакций на поворот руля, минимальная недостаточная поворачиваемость и удивительно малые крены в поворотах. Предельно возможное сцепление с дорогой на сухой площадке (боковое ускорение 0,75 g) сопоставимо с показателями самых спортивных внедорожников, которые мы тестировали в последнее время. Например, Mercedes ML430 продемонстрировал лишь 0,73 g. Шины Bridgestone Dueler H/T также обеспечили надежное сцепление во время первых метелей 1999 года. Нам удалось вытащить застрявшую в сугробе Toyota Camry (причем пришлось тянуть ее вверх по скользкому подъему), задействовав понижающую передачу и «зимний» режим трансмиссии. Car and Driver, апрель 1999

VehiCROSS был успешен и в автоспорте: внедорожник одержал победу в своем классе на втором и четвертом этапах ралли «Париж – Гранада – Дакар» 1998 года, а также выиграл в своем классе на ралли «Австралийское сафари» 1999 года.

Автомобиль предлагался в пяти базовых цветах, а дополнительно можно было выбирать среди 20 цветов под заказ. Для VehiCROSS предлагался необычный выбор опций, среди которых – дефлекторы на окна, серебристые накладки на корпуса зеркал, накладки на педали, навигационная система, система сбора информации о дорожной обстановке, шестидисковый CD-чейнджер, телевизионная антенна, корзина и бокс для аппаратуры в багажник, наружный багажник на рейлинги и другое оснащение.

В 1999 году была выпущена ограниченная серия из 175 автомобилей, которая завершала эпоху продаж VehiCROSS на японском рынке. «Final Edition» отличалось от остальных кожаной отделкой салона, черно-красной дверной обивкой, табличкой с порядковым номером, хромированными дисками, полированной насадкой увеличенного диаметра на выпускной трубе глушителя, металлическими «клыками» на решетке и объемными надписями на кузове.

Isuzu VehiCROSS 175 Limited Edition 1 / 3 Isuzu VehiCROSS 175 Limited Edition 2 / 3 Isuzu VehiCROSS 175 Limited Edition 3 / 3

В том же 1999 году VehiCROSS в леворульном исполнении вышел на рынок США. Он заметно отличался по комплектации от своего японского собрата.

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Кроме традиционных оранжевых габаритов на передних крыльях машина получила другую оптику, лишилась 2-DIN магнитолы и камеры заднего вида, но при этом получила штатную музыкальную систему Fujitsu Ten, которая состояла из магнитолы и шестидискового CD-чейнджера.

Из зеркал заднего вида убрали электропривод складывания корпуса, климат-контроль заменили более привычным для американцев обычным кондиционером и добавили круиз-контроль. Салон предлагался только в кожаном исполнении, а руль Momo заменили на обычный Isuzu, увеличив таким образом объем подушки безопасности с 55 до 70 литров. Кроме того, задние сиденья получили подголовники, а спереди добавилась регулировка ремней безопасности по высоте.

Автомобиль получил и куда более серьезные изменения в конструкции: из раздаточной коробки убрали режим заднего привода, передаточное число главной передачи уменьшилось с 1:4,56 до 1:4,30, а жесткость амортизаторов была увеличена.

Также была выпущена модификация Ironman, на капот, крылья, заднюю дверь и детали интерьера которой нанесли логотип традиционных соревнований по многоборью Ironman. Она отличалась белым цветом кузова, багажником на рейлингах и музыкальной системой Sony Xplod, которую начали устанавливать в 2000 году.

Isuzu VehiCROSS Ironman Edition 1 / 2 Isuzu VehiCROSS Ironman Edition 2 / 2

В том же году кондиционер заменили климат-контролем, который получил дополнительную функцию обдува «вверх и в ноги», а диаметр дисков увеличили с 16 до 18 дюймов. Интерьер получил новую серо-черную отделку салона, которая сочеталась с новыми цветами кузова – желтым, бордовым и темно-зеленым.

Производство автомобилей было прекращено в январе 2001 года, когда были выпущены последние 12 экземпляров. Это произошло в том числе из-за ужесточения требований безопасности, которые начали действовать в Калифорнии, и адаптировать к ним VehiCROSS было бы слишком затратно, а потому нецелесообразно. Хотя машина стоимостью 29 тысяч долларов в целом оставила приятное впечатление и у обычных потребителей, и у автомобильных журналистов.

Пусть этот автомобиль и не претендует на звание универсального героя бездорожья – ну и что с того? Компании Land Rover и Jeep уже прочно заняли нишу покорителей скал, а вот ниша специализированных скоростных внедорожников для пустынных гонок до сих пор оставалась свободной, так что Isuzu – молодцы. Car and Driver, апрель 1999

За четыре года было выпущено 1853 автомобиля для рынка Японии и 4287 (4166 шт. – по другим данным) для рынка США. Интересно, что столь небольшой тираж был учтен еще на стадии подготовки к производству, когда вместо дорогостоящих штампов использовали куда более доступную керамическую оснастку, рассчитанную на тысячи, а не на десятки тысяч операций по изготовлению кузовных деталей.

На этом короткая, но яркая «карьера» VehiCROSS не закончилась: внедорожники были штатными автомобилями агентов «Генома Икс»в телесериале «Мутанты Икс». На базе VehiCROSS было создано еще три концепта автомобилей, первый из которых был представлен на 32-м Токийском автосалоне в 1997 году. Это был двухдверный концептуальный кроссовер, дизайн которого сочетал в себе агрессивные черты традиционных японских доспехов и спортивный стиль мотоциклов.

Представленный на 33-м Токийском автосалоне в 1999 году внедорожный родстер VX-O₂ затем был снят в фильме «Миссия на Марс». Индекс «O₂» (кислород) намекал на кузов без крыши, позволяющий «надышаться кислородом вволю». Третий концепт представили на Североамериканском международном автосалоне в Детройте – это была 5-дверная версия VX-4.

Isuzu VX-2 Concept (1997)

Isuzu VX-O2 Concept (1999) 1 / 4 Isuzu VX-O2 Concept (1999) 2 / 4 Isuzu VX-O2 Concept (1999) 3 / 4 Isuzu VX-O2 Concept (1999) 4 / 4

Isuzu VX4 Concept (2000) 1 / 3 Isuzu VX4 Concept (2000) 2 / 3 Isuzu VX4 Concept (2000) 3 / 3

Модель VehiCROSS также использовалась компанией Austin Robot Technology в качестве базы для создания роботизированного автомобиля VX для участия в гонках DARPA Grand Challenge в 2005–2007 годах.

А нам остается только порадоваться, что почти тридцать лет назад такие машины можно было не только видеть на подиуме мотор-шоу, но и купить в автосалоне в качестве транспортного средства. И это был тот редкий случай, когда потрясающий внешний вид сочетался с мощным V6 и эксклюзивной подвеской с почти раллийными амортизаторами, благодаря чему владелец за относительно небольшие деньги получал настоящий эксклюзив – уникальный автомобиль, не имевший ни аналогов, ни конкурентов.

И другого такого больше такого не будет.