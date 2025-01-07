Довольно популярный в России купеобразный кроссовер Geely Tugella внезапно пережил вынужденный ребрендинг и стал называться Knewstar 001. Рассказываем, чем «Агент 001» отличается от хорошо всем знакомой Тугеллы, а что осталось нетронутым.

Лёгкая ретушь

«Как похорошела Tugella при Собянине!», – воскликнул товарищ, посмотрев на мою фотографию Knewstar 001. На самом деле, конечно, это лишь ирония, потому что – давайте честно! – едва ли кроссовер похорошел после столь своеобразной подтяжки лица. Особенно смущает сложносочинённая радиаторная решётка – здесь и хром, и чёрный пластик, всё вперемешку и не особо гармонично. Ещё и логотип странный. Что он собой символизирует, совершенно непонятно.

Новый передний бампер отличается уменьшенным воздухозаборником по центру и парой вертикальных щелей для охлаждения передних тормозов. Прежний бампер в стиле Mercedes-AMG хоть и выглядел наивно, но смотрелся более симпатично. Вдобавок Knewstar попутно лишился жалюзи, которые на Geely закрывали радиатор и способствовали более быстрому прогреву мотора. Конечно, заочно сравнивать неправильно, но греется 001 и впрямь чертовски долго – когда утром подморозило до -19, я успел задубеть, пока из дефлекторов пошёл тёплый воздух.

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Сзади исчезла надпись Geely с хромированной накладки багажной двери – а вот надпись Knewstar отчего-то не появилась. Зато появился шильдик 001, и накладка в нижней части заднего бампера стала светло-серой. Снаружи – никаких упоминаний Джили, даже ступичные колпачки новые. По неизвестным причинам сократился и ассортимент доступных для модели оттенков кузова – серо-голубой пропал из списка доступных, так что 001 можно купить только в белом, сером и чёрном цветах.

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Вероятно, это как-то связано с тем, что производство модели переехало на другой китайский завод – Heilongjiang Yufun Automobile в Харбине, от которого до Благовещенска всего каких-то 500 километров. А может, более яркие оттенки банально не пользовались спросом на Tugella, поэтому и пошли под нож ещё с рестайлингом. Зато они по-прежнему остаются в настройках системы кругового обзора, откуда их, видимо, забыли вырезать.

У топовой версии Flagship Sport заметно упрощён декор. Раньше она отличалась чёрной крышей и зеркалами, а также аккуратным спойлером на кромке багажной двери, а теперь ничего этого нет – чёрной краски хватило только на колёсные диски. Ну и вдобавок произошла деноминация шин: на Джили ставили Goodyear, а на Ньюстар – липучку Leao Winter Defender. Но что уж горевать – всё равно новую Тугеллу больше не купить, придётся довольствоваться «ноль-ноль-первым».

Внутренний мир

Внутри отличий ещё меньше. Сколько ни крути головой, заметишь только новый логотип на руле, да и всё. Прежней осталась даже стилизованная под эмблему Geely сенсорная клавиша справа от центрального дисплея. Вот и на ковриках написано Tugella – заморачиваться с новыми не стали. Отрадно, что смена завода не сказалась на качестве сборки – в салоне проблем не найти, строчки ровные, детали подогнаны чётко. Разве что поручень из дешёвого пластика на центральном тоннеле похрустывает.

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По электронике 001 ничем не отличается от рестайлинговой Тугеллы, но логотипы Geely на рисованной машинке в меню старательно заменили на Knewstar – везде, кроме вышеупомянутой системы кругового обзора. А 12,3-дюймовый экран не радует откликом – на касание тачскрин реагирует с небольшой задержкой. Ну и логика меню, конечно, порой ставит в тупик. Попробуй-ка сходу найти здесь подогрев ветрового стекла или руля! Оказывается, они зашиты в «шторку», которую нужно вызывать свайпом экрана сверху вниз, и есть только там.

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Подогрев кресел в свою очередь включается только через меню климатической установки, что требует трёх кликов по экрану. Аналоговых кнопок для этого не предусмотрено. Ну и «климат» работает странновато – вроде держит заданную температуру, однако то и дело словно забывается и отпускает ситуацию. В какую сторону? Да как повезёт. Потому и приходится постоянно подкручивать температуру то выше, то ниже. Благо для этого есть отдельные крутилки. И ещё пять кнопочек – обдув ветрового стекла, подогрев заднего, регулировка скорости обдува и вызов меню.

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Передние сиденья очень приятны – и формой, и жёсткостью набивки. Я бы только увеличил диапазоны регулировки поясничного подпора и удлинил бы подушку кресла. Но можно аккуратно сказать, что сиденья вполне себе «европейские». Настройки водительских ассистентов рандомно разбросаны по меню приборной панели и центрального дисплея. Кстати, у «приборки» есть три варианта дизайна – чуть подробнее их можно рассмотреть на видео.

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К моему большому разочарованию, Apple CarPlay в «ноль-ноль-первом» нет, хотя в Tugella эта опция уже успела появиться – правда, только в 2024 году. Подключить смартфон можно по Bluetooth, но лишь для звонков – послушать с него музыку не получится. Увы. Задний диван неплох, разве что скошенная крыша может вызвать приступ клаустрофобии у рослых пассажиров. Багажник хорош обивкой мягким ковролином и крючками для пакетов. Ну и удобнейшей резиновой шторкой, которой можно закрыть задний бампер, пока загружаешь поклажу, чтобы не испачкать штаны.

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А самая раздражающая штука – так называемая комфортная посадка, которую почему-то нельзя отключить. Каждый раз, когда выключаешь зажигание, водительское кресло отъезжает куда-то назад. Сначала я несколько раз перерыл меню панели приборов, потом – центрального дисплея, но так и не нашёл, где это выключить. Пришлось стыдливо погуглить руководство по эксплуатации, но ответа не было и там. В итоге выяснилось, что выхода попросту нет – остаётся только смириться.

Знакомая техника

Вся техника досталась Knewstar 001 от Тугеллы: это 2,0-литровый бензиновый турбомотор JLH-4G20TD и 8-ступенчатый гидромеханический автомат Aisin TG-81SC. Привод – полный, с муфтой BorgWarner в приводе задней оси. Двигатель Ньюстара в комплектациях Luxury и Flagship развивает 200 «лошадей», а Flagship Sport полагается уже 238 сил.

Не раз встречал мнение, что Тугелле (и, соответственно, Ньюстару) достался двигатель B4204T23 от Volvo, но это всё же не совсем так, что бы там ни говорили продавцы китайских дилеров. Да, шведская и китайская «турбочетвёрки» конструктивно идентичны, но они отличаются устройством головки блока цилиндров, коленвалом, шатунами и поршневой группой. Отсюда и разница в пиковой мощности – Вольво с шильдиком T5 чуть мощнее. Ну и заказать детали на Knewstar по каталогу Volvo и наоборот не получится.

На домашнем китайском рынке Tugella бывает даже с передним приводом и роботом, а также с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Кстати, это первая модель Geely, построенная на шведской платформе CMA, – она же прячется под кузовом, например, Volvo XC40.

Нюансы ощущений

Вот и на ходу 001 очень похож на компактный шведский кроссовер – а я знаю, о чём говорю, поскольку недавно мне как раз пришлось в один присест прохватить по новой трассе М-12 от Казани до Москвы на «сороковке». Ньюстар обладает той же упругой поступью, что и Вольво – подвеска кажется буквально всеядной. Она позволяет машине не раскачиваться на высоких скоростях и одновременно не замечать всякую мелочь вроде стыков на эстакадах или заплаток свежего асфальта.

Вообще, удачные настройки подвески можно назвать, пожалуй, самой сильной стороной 001. На редкость сбалансированная и гармоничная в своих настройках конструкция. На все случаи жизни. Даже китайцы с адаптивными амортизаторами уступают Ньюстару по плавности хода и комфорту. А вот чего «ноль-ноль-первому» недостаёт, так это… динамики.

Разгон неизменно флегматичен, как усердно ни топчи правую педаль. Которая, кстати, кажется резиновой добрую половину хода. Очевидно, Айзин в китайских кроссоверах обречён смиренно дремать – Volvo жонглирует передачами куда бодрее! Странноватые настройки автомата, честно говоря. Он не то чтобы ленив, скорее, переключения подчиняются какой-то непонятной логике, и спрогнозировать их невозможно, особенно в условиях перепада высот. Рядом с домом у меня есть горка, на которой Ньюстар неизменно путался в передачах – то втыкал вторую, то третью, а то и вовсе четвёртую. В одинаковых условиях и на одной и той же скорости!

Расход топлива тоже не радует – 001 довольно прожорлив. В городе он легко поглощает 12-13 литров на «сотню», а в предновогодних столичных пробках бортовой компьютер фиксировал и вовсе 15-16 литров! Это уже откровенный перебор. А вот рулевое управление настроено хорошо – в этом плане отличия от Вольво заметить сложно. Руль в меру острый, не переутяжелённый и не слишком невесомый, отклики быстрые и мягкие. С точки зрения управляемости машина вызывает ощущение довольно резвой в поворотах. Кроссовер и впрямь едет неплохо – покатавшись на Knewstar неделю, понимаешь, почему некоторые считают его (ну, вернее, Tugella, конечно) самым сбалансированным китайским кроссовером.

Инерционная популярность

Но почему вообще нужно было переименовывать удачную модель и выпускать её на рынок под совершенно другим флагом? Всех причин мы явно не узнаем, но дело явно в санкциях – как действующих, так и вероятных вторичных. Интересно, что после выхода на российский рынок в конце сентября 2024 года 001 в зависимости от версии был дешевле Geely примерно на 150-250 тысяч рублей. Однако уже спустя месяц дистрибьютор поднял цены, а ещё через месяц – снова. В итоге уже в ноябре кроссовер с новым паспортом и пропиской стоил примерно столько же, как Тугелла накануне ухода на пенсию.

Knewstar 001 предлагается покупателям в комплектациях Luxury, Flagship и Flagship Sport. Базовая «роскошная» версия обойдётся в 3 795 990 рублей без учёта всякого рода скидок, «флагманская» стоит 4 025 990 рублей, а такая же, но ещё и «спортивная» 238-сильная – 4 125 990 рублей.

Тугелла пользовалась у нас стабильным спросом, но достанется ли популярность по наследству и «ноль-ноль-первому»? Сомневаюсь, потому что с тех пор на рынке появилось много куда более свежих моделей. С другой стороны, сторонников принципа «старый друг лучше новых двух» у нас тоже всегда предостаточно.