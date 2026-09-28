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  • Ведите себя прилично: китайским автопроизводителям запретили безобразничать за границей

Ведите себя прилично: китайским автопроизводителям запретили безобразничать за границей

28.09.2026 926 1 2
Ведите себя прилично: китайским автопроизводителям запретили безобразничать за границей

1 сентября 2026 года Министерство торговли Китая и Министерство промышленности и информационных технологий в сотрудничестве с Государственной администрацией по регулированию рынка страны выпустило интересное руководство для местных автопроизводителей о том, как они должны вести себя на экспортных рынках. Очень хочется, чтобы эти самые производители с этим документом внимательно ознакомились.

Выдержками из документа поделилось издание Сarexpert, с публикацией можно ознакомиться тут. Чтиво хоть и на английском языке, но достаточно интересное. Особенно зацепили следующие моменты.

Например, в руководстве сказано, что китайские автопроизводители, работающие за рубежом, не должны нарушать порядок рыночной конкуренции для получения неправомерного конкурентного преимущества. Это они сейчас кому такое говорят? 

Ребята, китайские производители у себя на родине устроили такую конкурентную анархию, что власти были вынуждены законодательно запретить демпинг. Некоторые марки продавали свои машины по цене ниже себестоимости только для того, чтобы хотя бы как-то заявить о себе. Ну, может быть, продержаться на рынке хотя бы год-другой. В итоге это привело к тому, что бедные местные жители не знали, куда бежать, если с их новым автомобилем что-то случилось: в результате этой не самой продуманной ценовой политики некоторые производители закрывались быстрее, чем покупатели их машин успевали сжечь первый бак бензина. И самое интересное, что другие производители, увидев, что доверия к ним всё меньше и меньше, а цены – всё ниже и ниже, решили нечто подобное провернуть на иностранных рынках. Они видели в этом способ хотя бы как-то компенсировать убытки. И если сходить с ума дома им было позволительно, то при выходе за порог китайское Министерство промышленности погрозило им пальцем, как инструктор в песне Высоцкого: «Он мне дал прочесть брошюру как наказ, чтоб не вздумал жить там сдуру, как у нас». 

Не на тех нарвались! С нашими таможенными сборами, утильсбором и всем прочим даже эти ушлые ребята при всех своих талантах не смогут продавать машины дёшево. Впрочем, и конкурировать им у нас приходится практически самим с собой. Перехитрили мы их: товарищи хотели выйти на иностранный рынок, а попали опять на свой. Ладно, поехали дальше.

Перевожу практически дословно: «Бренды обязаны соблюдать применяемые законы и правила и местную коммерческую практику для надлежащего выполнения своих договорных обязательств». Ну да, теперь, видимо, у нас появятся каталоги запчастей, а на сайтах брендов в описании автомобилей станет меньше премиальности, роскоши, изысканности и прочей совершенно нам чуждой галиматьи, вместо которой появятся хотя бы более-менее внятное описание техники и доступные для скачивания руководства по диагностике и ремонту. Ну-ну, ждём.

В общем-то, и Министерство торговли Китая, и Министерство промышленности и информационных технологий, и Государственная администрация по регулированию рынка Китая – все они молодцы. Если изучить этот документ подробно, становится очевидно, что там прекрасно понимают, что не у всех китайских брендов всё гладко. Есть, конечно, среди них и вполне приличные, но если они вообще всей толпой рванут делать бизнес за границу со своими менталитетом и пониманием «коммерческой практики», ничего хорошего из этого не выйдет. А очень хочется, чтобы всё-таки вышло. Смех смехом, а в прошлом году автомобильная промышленность Китая осилила выпуск около 34,5 миллионов автомобилей (данные, правда, приблизительные), а весь ЕС – 13,5 миллионов, США – 10,2, Япония – 8,4 миллиона. С января по июль 2026 года Китай экспортировал на 72,5% больше легковых автомобилей, чем за тот же период предыдущего года, отправив за границу около 5,3 миллиона легковых автомобилей. Лично меня эти цифры впечатляют, и я понимаю беспокойство китайских чиновников: тенденция для них просто прекрасная, и было бы очень обидно что-то в ней испортить. 

В России, кстати, такая опасность тоже есть. С одной стороны, нам без автомобилей из Поднебесной сейчас толком не прожить, а с другой, смесь нашего и китайского менталитетов – смесь гремучая, стехиометрическая. Тут и пальцы зазвенеть могут, и детонация начаться.

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1 комментарий
28.09.2026 12:52
nazarov66-r@mail.ru

Благодаря таким вот решениям, Китайцы вызывают к себе действительное уважение.

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