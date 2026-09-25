Новинки сезона в зимней линейке Ikon Autograph Ice 10 и Ikon Autograph Snow 5 стали первыми зимними шинами производителя, которые были созданы собственным недавно сформированным отделом исследований и разработок. Тем интереснее было их тестировать в непростых условиях Заполярья, где ледяные пустоши и заснеженные лощины не допускают ни малейших компромиссов в вопросах управляемости.

Но прежде чем перейти, собственно, к тестированию, давайте ближе познакомимся с нашими скромными героями шинной индустрии.

Главные по разработке

Отдел развития продукта (ОРП – так в Ikon Tyres называется департамент R&D) был сформирован практически сразу после расставания с прежним собственником в 2023 году. Он начинался в буквальном смысле слова с одного сотрудника, но сегодня насчитывает свыше 70 человек. В большинстве своем это выходцы из международных компаний, не так давно свернувших свое присутствие в нашей стране. Причем это специалисты не только из России и стран СНГ, но и из дальнего зарубежья.

Организационно ОРП состоит из трех направлений: продуктового менеджмента, сертификации и технического регулирования и направления по исследованиям и разработкам. В сфере ответственности первого – все нетехнические вопросы: планирование, бюджетирование, взаимодействие с маркетингом, продажами, производством – то есть сугубо организационные задачи. Деятельность второго, как очевидно из его названия, сводится к решению вопросов регламентации. А вот третий – это, пожалуй, самое интересное.

Направление R&D состоит из двух отделов, специалистов которых, если очень упростить, можно разделить на конструкторов и материаловедов. Если уйти в детали, то отдел по разработке материалов и технологических процессов ведает сырьем от его омологации до подготовки компонентов сырой шины, а отдел по разработке и тестированию продукта отвечает за дизайн, сборку, вулканизацию и испытания готового продукта.

В настоящее время в разработке ОРП на разных стадиях находятся 24 проекта. В том числе – шипованной Ikon Autograph Ice 10 и нешипованной Ikon Autograph Snow 5, которые уже практически на 100% индустриализированы. Осталось довести до финала фактически по одному типоразмеру этих шин. Это первые проекты отдела – самые важные, поскольку рынок ждал эти продукты очень сильно. Задача стояла жесткая: реализация не за привычные 4-5 лет, как принято в отрасли, а менее чем за два года. И похоже, что с ее решением ОРП справился.

Для лучшего понимания масштабов проделанной работы приведем лишь несколько цифр. В 2025 году в серию запущено более 250 новых SKU (под SKU тут понимается отдельный типоразмер), включая впервые появившиеся в производстве шины R22. В 2026 году – около 600. Такого количества SKU в России никто и никогда за год не осваивал. Это очень много даже для крупного шинного предприятия. Ведь, например, для того, чтобы выпустить только одну новую модель Ikon Autograph Ice 10, потребовалось сделать 24 прототипа: три – рисунка протектора, четыре – варианта шипов и два варианта – их расстановки. Все они были спроектированы, протестированы, и только одна комбинация в итоге встала на конвейер.

При этом для того, чтобы соблюсти патентные ограничения прежнего собственника, Ikon Tyres пришлось отказаться от привычного цифрового индикатора остаточной глубины протектора на всех новых моделях шин. Вместо него теперь используются (как уверяют представители завода – временно, пока не будет внедрено более традиционное решение) индикатор в виде снежинки, количество лучей которой соответствует оставшейся высоте в миллиметрах.

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Кроме того, на боковинах шин появился бар-код. Он нужен для того, чтобы измерительное оборудование (испытательные машины, которые определяют силовую неоднородность, геометрию и дисбаланс) могли моментально и безошибочно получать зашитые в него регламентированные нормативы для каждого конкретного типоразмера каждого продукта.

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К тому же ни на боковинах, ни на протекторе теперь нет хорошо всем известных «усиков». Они возникали из-за того, что прежде в пресс-формах для отвода воздуха использовались сквозные отверстия. Теперь им на смену пришла более совершенная оснастка с закрывающимися воздухоотводящими клапанами. Поэтому в точках воздухоотвода на новых моделях, там, где находятся эти клапаны, остаются лишь характерные круглые отметинки.

Ледяной дрифт

Для максимально точной оценки способностей Ikon Autograph Ice 10 на льду замерзшего озера вблизи Мурманска была подготовлена специальная площадка. Она состояла из линейной «змейки» и «змейки» со смещением. Проходить их предстояло на лифтбеках Skoda Octavia с шинами размером 205/60 R16. Всего было четыре машины, из которых одна «обута» в продукцию Ikon Tyres, три других – в шины прямых конкурентов.

Идея традиционная и вполне закономерная: на переднеприводных автомобилях, оснащенных системой курсовой устойчивости, при соответствующем разгоне шипованные шины более чем наглядно проявят свои способности. На них-то участникам тестирования и предстояло сфокусировать свое внимание после прохождения нескольких, скажем так, «прикаточных» кругов. В том числе – отмечая, насколько хорошо шина трогается с места на скользкой поверхности.

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Испытания, проведенные Ikon Tyres прежде, показали, что в сравнении с реферальным продуктом Ikon Autograph Ice 10 демонстрирует на льду на 15% лучший разгон, на 10% более уверенное торможение и примерно на 7-8% лучшую управляемость в повороте. Все остальные показатели, такие как тормозной путь на снегу, разгон на снегу, управляемость на снегу и прочие, оказались примерно идентичными.

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Оспаривать или подтверждать эти результаты мы не беремся, но, испробовав Ikon Autograph Ice 10 в деле на реальном льду, можем сказать следующее. Конечно же, при старте с места, даже очень аккуратном – без излишнего давления на педаль газа, проскальзывание шин ощущается. Но вопрос не в наличии этого проскальзывания как такового, а в его продолжительности и влиянии на начало движения. Как показали тестовые заезды на весьма хороших шинах конкурирующих брендов, «десятка» от Ikon проскальзывает в меру: она ровно держит курс, шлифует поверхность совсем немного и после этого довольно ровно, без резких рывков трогается с места.

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Такое ощущение, что после подачи момента колесам требуются несколько мгновений, чтобы вгрызться в лед и найти точку опору. Важно то, что происходит все это очень прогнозируемо и понятно. Без сюрпризов, легко и четко. Главное, держать прямо рулевое колесо и не поддаваться соблазну самому попытаться помочь колесам – это абсолютно бесперспективное занятие. Шины все сделают сами. Не зря в них применяется технология двойной ошиповки DoubleBite, использующая два вида шипов. Шипы с широкой формой фланца, более адаптированной к нагрузкам, установлены в центральной части протектора и отвечают главным образом за продольное сцепление. Шипы с более узкими фланцами и основанием, развернутым на 90° по отношению к основанию центрального шипа, находятся в плечевых зонах.

Благодаря такой комбинации инженеры Ikon Tyres постарались добиться высоких показателей продольного сцепления при ускорении-торможении и поперечного – при маневрировании. Эта затея им вполне удалась: «десятка» и стартует уверенно, и движется. Особенно хорошо это чувствуется на «змейке» со смещением, где много поперечных нагрузок в крутых поворотах. Машина ведет себя предсказуемо, без резких замедлений, вызванных активацией системы стабилизации, и последующего внезапного набора скорости, требующего дополнительного торможения, которое в такой ситуации ничего хорошего не сулит.

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Поскольку шины работают слаженно, вмешательства ESP минимальны и возникают только уже на самой последней грани, когда водитель немного не рассчитал момент. Но и тогда ничего критичного не происходит, а шина старается максимально исправить ошибки в управлении и вернуть автомобиль к заданному направлению движения без помощи электроники.

Естественно, при таких обстоятельствах возникает занос. Но он не драматичный, не мешающий управлению. Шины позволяют точно уловить, когда задние колеса теряют сцепление с поверхностью и вся нагрузка переходит на переднюю ось. Если стоит задача (а она в ходе теста, безусловно, стояла) сымитировать неаккуратное вождение, можно немного невпопад подбросить газа, чтобы его увеличить. Однако Ikon Autograph Ice 10 все равно старается держаться до последнего, по мере своих возможностей гася паразитные поперечные силы. То есть, колеса свое дело делают, несмотря ни на что, и серьезных замедлений почти до полной остановки из-за включения системы стабилизации не происходит. А весь комплекс упражнений можно пройти на довольно высокой для таких условий скорости 45-50 км/ч. Впрочем, это уже потребует от водителя расширенных навыков зимнего вождения.

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…и магистральные прострелы

На асфальте Ikon Autograph Ice 10 ведет себя тоже стабильно, не провоцируя появления пробуксовок и чрезмерного скольжения. Но поражает в ней в первую очередь не эта стабильность, а совсем невысокая шумность, характерная также и для Ikon Autograph Snow 5. В принципе, от мягких фрикционных зимних шин это ожидаемо. Именно потому, что они по определению мягкие. А Ikon Autograph Snow 5 еще и очень-очень мягкие. В этом несложно убедиться, даже просто потрогав их протектор, которые легко проминается от совсем небольшого воздействия.

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Стоит сказать, что для производства этих шин применяется новая резиновая смесь EcoTwist. За счет нордической (как ее называют в Ikon Tyres) комбинаторики элементов (наполнителей, каучуков, масел и так далее) конструкторы компании постарались повысить эластичность и пластичность шины во всем диапазоне отрицательных температур.

С шипами история более мудреная, и тут все не так однозначно. Можно с уверенностью сказать, что на нормальных для зимы скоростях в районе 100-120 км/ч на асфальте, когда шипы обычно начинают ощутимо «звучать», Ikon Autograph Ice 10 остаются довольно тихими. Но в процессе торможения металлическое бряцание шипов по асфальту, естественно, слышно отчетливо. Но тут уж ничего не поделаешь: от законов физики не скрыться, как бы того ни хотели остроумные конструкторы различных направлений (и в том числе шинного) автомобильной промышленности.

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Фрикционные Ikon Autograph Snow 5 такой «музыкой» отвлекать не будут. Несмотря на скептическое отношение многих автомобилистов к нешипованным зимним шинам, стоит отметить, что «пятерка» от Ikon Tyres ведет себя вполне достойно и на снегу, и на льду, и на промерзшем асфальте. Конечно, при условии, что управляющий автомобилем человек не мнит себя отважным каскадером и не считает зазорным при прохождении поворотов сбрасывать газ чуть больше, чем он привык летом.

Манеры и характер Ikon Autograph Snow 5 за счет уже упомянутой резиновой смеси и продуманного удлиненного рисунка протектора V-образной формы с трехмерными разнонаправленными ламелями в блоках довольно интересны с любой точки зрения. Не станем вдаваться в занудные подробности, но в ходе теста довольно быстро стало понятно, что шины в процессе движения стараются нивелировать специфику движения и алгоритмы систем, которые контролировали настройки привода автомобиля. Эти системы, в том числе и система стабилизации, на машинах специально не отключались, чтобы испытание было максимально похожим на реальную жизнь. В итоге в какие-то моменты шины помогали системам, в какие-то – предугадывали их реакцию, а иногда и опережали электронику, беря, что называется, огонь на себя.

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Во время движения, конечно же, возникали и определенные заносы, и появлялись разнонаправленные силы и нагрузки, но в любом случае шины пытались вернуть автомобиль к управляемому движению. Благодаря этому совершать повороты и любые другие маневры было несложно. Всегда было понятно, куда пойдут и как себя поведут колеса в той или иной ситуации. Шины Ikon Autograph Snow 5 сложно было сорвать в глубокий занос, они с огромным трудом поддавались раскачке на старте, а вмешательство ESP по большей части сопровождалось лишь еле слышным потрескиванием, указывающим на то, что шины сами решают возникающие нюансы, не требуя от системы стабилизации энергичных действий.

Даже в довольно рискованных маневрах Ikon Autograph Snow 5 удавалось удерживать автомобиль на наиболее оптимальной траектории. Хотя избегать скольжения задней части кроссовера, каким-то хитрым образом перебрасывающего момент с оси на ось, получалось не всегда, фаза скольжения не растягивалась надолго. Без особых проблем машина выравнивала корпус и возвращалась к прежнему курсу. Так что если у кого-то из участников теста и были предубеждения в отношении фрикционок, «пятерка» от Ikon Tyres изо всех сил постаралась их разрушить.

А что еще?

В продажу уже поступили летние шины для коммерческого транспорта Ikon Character Eco C2, еще четыре легкогрузовых продукта подоспеют к зиме. Это премиальные Ikon Autograph Ice C4, Ikon Autograph Ice LT4, Ikon Autograph Snow C4 и среднеценовой Ikon Character Ice C2. Стоит отметить, что многие шины из этого сегмента вполне подходят и большим серьезным внедорожникам. Например, Autograph Ice LT4 в этом контексте – один из самых интересных продуктов.

К премьерам 2026 года относятся и шины нового поколения Ultra – Ikon Autograph Ultra 5 и Ikon Autograph Ultra 5 SUV, которые стали первой собственной разработкой бренда в категории UHP (Ultra High Performance). Титул самой проходимой шины можно отдать другой новинке – Ikon Magnetar. Прежний собственник завода во Всеволожске, покидая Россию, забрал с собой компетенции в сегменте All Terrain (AT), поэтому инженерам Ikon Tyres пришлось фактически с нуля осваивать эту тему, создавая соответствующую всем требованиям модель. Она предназначена для внедорожников, кроссоверов и легких грузовиков.

Ну а самые доступные шины – это шины нового бренда Credo, которые должны составить реальную конкуренцию продукции китайских производителей шин.

Одним словом, Ikon Tyres собирается лупить по депрессивному рынку шин практически из всех орудий главного калибра. Вероятность того, что ему это пойдет на пользу, довольно велика. Но главное, потребитель в любом случае должен оказаться в выигрыше: для него усиление конкуренции и появление новых продуктов, особенно в более доступных сегментах, однозначно полезно.