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Назад в гаражи: почему мы снова полезли под капот

21.09.2026 1868 7 0
Назад в гаражи: почему мы снова полезли под капот

Есть что-то символическое в том, что автомобиль XXI века, напичканный радарами, камерами, электронными блоками и вычислительной мощностью, снова загоняют в гараж, где хозяин ложится под него с фонариком и начинает вспоминать, куда делась головка на 13.

Причина у этого явления, правда, вовсе не такая уж романтическая. В России заметно выросли расходы на запчасти и обслуживание автомобилей, а владельцы стали чаще экономить: вместо дорогого оригинала выбирают китайские, турецкие и российские детали, а некоторые работы вообще начинают делать сами. Представители отрасли так и говорят – часть клиентов вспомнила, как держать гаечный ключ.

И это особенно забавно на фоне того, как нам продавали автомобиль будущего. Нас обещали освободить от необходимости вообще что-либо понимать в собственной машине. Мол, она сама сообщит о поломке, сама включит нужный режим, сама припаркуется и, кажется, скоро начнёт самостоятельно записываться в сервис. А потом приходит счёт.

После этого выясняется, что заменить фильтр, поменять масло или разобраться с каким-нибудь несложным узлом можно и без человека, который берёт за это кругленькую сумму. Причём речь необязательно идёт о людях, которые с детства различали карбюратор и генератор. 

Экономика постепенно превращает обычного владельца рядовой машины в механика-любителя. Когда работы в сервисе становятся заметной строкой расходов, появляется древний русский вопрос: «Я что, не справлюсь сам?» И иногда это действительно так. В девяностых автомобиль ремонтировали самостоятельно, потому что денег на сервис не было. Теперь – всё чаще потому, что автомобиль сам по себе стал слишком дорогим хобби.

При этом рынок сервисных работ огромен – по оценке «Автостата», в 2025 году его ёмкость составила 1,2 трлн рублей, а потенциальный объём работ, выполняемых владельцами или частными механиками, оценивался в 54,5% общего рынка работ по техобслуживанию и ремонту автомобилей.

То есть гараж – вовсе не вымирающий пережиток прошлого, а вполне серьёзная часть автомобильной экономики. Просто раньше там чинили «Жигули», а теперь можно встретить человека, который пытается победить современный кроссовер после просмотра роликов в интернете.

Правда, есть один нюанс. Раньше после ремонта машина обычно либо заводилась, либо нет. Теперь она может завестись, но при этом сообщить, что обнаружила ошибку в системе управления климатом, камерах кругового обзора и ещё трёх электронных блоках, о существовании которых хозяин пять минут назад даже не подозревал. Вот тут старый добрый гараж начинает сдавать позиции.

Потому что поменять колодки мы ещё можем, а вот чтобы объяснить машине, что мы сделали это, возможно, потребуется квалифицированный специалист с диагностическим компьютером – за отдельные деньги. Получается забавная временная петля: автопром десятилетиями усложнял автомобили, чтобы избавить нас от необходимости разбираться в них, а потом сделал обслуживание настолько дорогим, что мы снова дружно полезли под капот.

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8 комментариев
21.09.2026 08:30
altersin

Доброе утро. Я оттуда и не вылезал))
https://a1.drive-data.ru/4-G_CgslU_ktkH1NHt-GDRIOiFU-1920.jpg

21.09.2026 08:35
altersin

Ящитаю, человек должен иметь базовое понимание о том, чем пользуется (авто или компьютер, не важно), а стало быть выполнить посильный ремонт/замену, требующий банальной логики, среднестатистического IQ и средней прямоты рук.
А во времена чатаджипити, ехать в сервис с какой-то банальщиной и вовсе стыдно должно быть.

1
21.09.2026 11:00
seriberiezhka

Не смотря на наличие автомобильного образования, я крайне редко делаю в автомобиле сам, что-то более сложное, чем замена щёток стеклоочистителя/лампочки/предохранителя/АКБ. К счастью, есть "свои" люди, к которым можно обратиться практически по любому вопросу. Но и автомобили я выбираю простые, где не требуется каких-то слишком специфических навыков/оборудования/инструмента, при ремонте и обслуживании. Такой сценарий эксплуатации для меня, пожалуй, довольно принципиален.
И вопрос тут, в большей степени, не в деньгах, а в собственной "рукожопости", помноженной на большое недоверие к непроверенным сервисам (особенно официалам и популярным франшизам).

21.09.2026 11:54
altersin

Есть ещё всегда куча "но". От нехватки времени и просто нежелания, до невозможности в этом самом гараже провести нужные работы, ввиду отсутствия электричества, ямы или достаточного простора.

Вчера отдал машину в сервис на замену рулевых тяг, наконечников, стоек стаба и его втулок. Элементарщина, просто открути старые железки и прикрути новые. Но без подъемника - это будет адская возня на коленках на пол дня, а потом всё равно ехать сход/развал делать.

Так что, во всём должна быть целесообразность, в т.ч. и в экономии на ремонте.

1
21.09.2026 13:08
seriberiezhka

Точно. У меня ж ещё и гаража даже нет. 😂😂😂

Так что, во всём должна быть целесообразность, в т.ч. и в экономии на ремонте.

+1

21.09.2026 14:40
Ярослав

Кто помнит Range Rover Артемия Лебедева? 🙂

21.09.2026 15:04
Valentino G

В МСК и СПб уже и гараж становится роскошью. Машиноместо уже совсем другой коленкор.

21.09.2026 15:56
Vasissualy Pupkinzon

А это всегда было, есть и будет. Другой вопрос, что это пытаются максимально затруднить. Чтобы поменять колодки на какой-нибудь условной Ауди, надо фирменным компьютером перевести тормозную систему в сервисное положение, иначе сломаешь. С китайскими авто обслуживание превращается в не очень увлекательный квест. Кто-то из БМВ в своё время говорил, что большую часть прибыли они имеют с сервисного обслуживания. И это не считая покупки официально неоригинальных, но фирменных деталей без фирменной наценки. Если можно заплатить в 10 раз меньше, поневоле призадумаешься.
З.ы. Как-то видел счёт из сервиса в США за замену свечей: 192 доллара за 4 свечки, именно за работу без учёта самих свечей. К слову, свечи сервис мог бы поставить и получше... Да, сейчас головки блоки алюминиевые, свечки зажигания и их колодцы бывают разные, но всё равно такое можно сделать самостоятельно, это не капремонт двигателя/АКПП.

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