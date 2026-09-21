Назад в гаражи: почему мы снова полезли под капот

Есть что-то символическое в том, что автомобиль XXI века, напичканный радарами, камерами, электронными блоками и вычислительной мощностью, снова загоняют в гараж, где хозяин ложится под него с фонариком и начинает вспоминать, куда делась головка на 13.

Причина у этого явления, правда, вовсе не такая уж романтическая. В России заметно выросли расходы на запчасти и обслуживание автомобилей, а владельцы стали чаще экономить: вместо дорогого оригинала выбирают китайские, турецкие и российские детали, а некоторые работы вообще начинают делать сами. Представители отрасли так и говорят – часть клиентов вспомнила, как держать гаечный ключ.

И это особенно забавно на фоне того, как нам продавали автомобиль будущего. Нас обещали освободить от необходимости вообще что-либо понимать в собственной машине. Мол, она сама сообщит о поломке, сама включит нужный режим, сама припаркуется и, кажется, скоро начнёт самостоятельно записываться в сервис. А потом приходит счёт.

После этого выясняется, что заменить фильтр, поменять масло или разобраться с каким-нибудь несложным узлом можно и без человека, который берёт за это кругленькую сумму. Причём речь необязательно идёт о людях, которые с детства различали карбюратор и генератор.

Экономика постепенно превращает обычного владельца рядовой машины в механика-любителя. Когда работы в сервисе становятся заметной строкой расходов, появляется древний русский вопрос: «Я что, не справлюсь сам?» И иногда это действительно так. В девяностых автомобиль ремонтировали самостоятельно, потому что денег на сервис не было. Теперь – всё чаще потому, что автомобиль сам по себе стал слишком дорогим хобби.

При этом рынок сервисных работ огромен – по оценке «Автостата», в 2025 году его ёмкость составила 1,2 трлн рублей, а потенциальный объём работ, выполняемых владельцами или частными механиками, оценивался в 54,5% общего рынка работ по техобслуживанию и ремонту автомобилей.

То есть гараж – вовсе не вымирающий пережиток прошлого, а вполне серьёзная часть автомобильной экономики. Просто раньше там чинили «Жигули», а теперь можно встретить человека, который пытается победить современный кроссовер после просмотра роликов в интернете.

Правда, есть один нюанс. Раньше после ремонта машина обычно либо заводилась, либо нет. Теперь она может завестись, но при этом сообщить, что обнаружила ошибку в системе управления климатом, камерах кругового обзора и ещё трёх электронных блоках, о существовании которых хозяин пять минут назад даже не подозревал. Вот тут старый добрый гараж начинает сдавать позиции.

Потому что поменять колодки мы ещё можем, а вот чтобы объяснить машине, что мы сделали это, возможно, потребуется квалифицированный специалист с диагностическим компьютером – за отдельные деньги. Получается забавная временная петля: автопром десятилетиями усложнял автомобили, чтобы избавить нас от необходимости разбираться в них, а потом сделал обслуживание настолько дорогим, что мы снова дружно полезли под капот.