Концерн Volkswagen тонет в бюрократии и опять откладывает запуск новой платформы SSP

Кризис в концерне Volkswagen набирает обороты: по данным инсайдеров, ситуация с разработкой новой общекорпоративной модульной платформы SSP (Scalable Systems Platform) близка к апокалиптической. Первая модель на этой платформе — Audi A4 e-tron— появится в лучшем случае в 2029 году.

Volkswagen ведёт разработку электромобильной платформы SSP с 2021 года — она должна была стать технологическим прорывом и благодаря высокой степени унификации и гибкости обеспечить немецкому концерну конкурентное преимущество. Разработку этой платформы планировалось завершить в 2024 году, однако из-за комплекса проблем внутри концерна Volkswagen запуск этой платформы уже несколько раз откладывался.

Изначально предполагалось, что первым носителем платформы SSP будет эталонный во всех смыслах электромобиль Trinity, но в 2024 году этот проект отложили в долгий ящик. Новым первым носителем платформы SSP, по последним данным, должен стать электрический Audi A4 e-tron — его планировалось вывести на рынок в 2028 году, однако и он задерживается. По данным газеты Handelsblatt, ссылающейся на информированные источники, запуск Audi A4 e-tron теперь запланирован на первую половину 2029 года, да и то нет гарантий, что успеют. Между тем главные конкуренты — Mercedes-Benz C-Class electric и новый BMW i3 — уже продаются.

Ситуация с разработкой платформы SSP, как можно понять из публикации Handelsblatt, очень плохая. Главный затык — электрическая/электронная архитектура этой платформы, в разработке которой участвует американская компания Rivian в рамках созданного в 2024 году совместного предприятия Rivian and VW Group Technologies LLC. Компания Rivian влезла в эту авантюру в обмен на почти 6 млрд долларов инвестиций со стороны концерна Volkswagen, а руководство последнего рассчитывало, что Rivian поможет ускорить разработку электрической/электронной архитектуры для платформы SSP, потому что собственное IT-подразделение Cariad концерна Volkswagen с этой задачей не справилось.

Из-за разницы корпоративных культур Rivian и Volkswagen совместная работа не заладилась, о чём мы рассказывали ещё год назад. Кроме того, слаженной работе мешает банальная разница во времени: когда в Германии рабочий день заканчивается, на западном побережье США он только начинается. Подвинуть рабочий день в Германии — абсолютно нерешаемая задача, поэтому для координации работы были созданы буферные структуры. Которые по факту только всё усложняют, так как получается лишняя переписка и лишние согласования.

Другая проблема — дочерние бренды концерна Volkswagen, которым необходимо адаптировать единую платформу SSP под себя. Это не каприз, а необходимость: понятно, что к массовому хэтчбеку B-класса и лакшери-кроссоверу Bentley предъявляются разные требования в процессе разработки, их все приходится учитывать, состыковывать друг с другом и командой разработчиков Rivian за океаном. В итоге вместо желаемого «быстро, дёшево, эффективно» получается «долго, дорого и безуспешно».

Угадайте, как руководство Volkswagen собирается решать эту проблему? Правильно! Введением ещё одной бюрократической структуры. Скоро появится корпоративный технический директор со своей командой подчинённых, который будет разруливать противоречия между разными подразделениям и брендами концерна. Одним из кандидатов на эту должность является гендиректор Audi Гернот Дёлльнер, который, например, хочет, чтобы у машин на платформе SSP была 48-вольтовая бортовая электросистема вместо стандартной 12-вольтовой. 48 вольт позволят использовать более мощные процессоры и более тонкие кабели, что хорошо для различных электронных ассистентов водителя и автопилота, но внедрение 48-вольтовой архитектуры ставит на уши поставщиков и требует перестройки многих техпроцессов, а это время и деньги.

Короче говоря, всё сильно затянулась, платформа SSP не готова. При этом от изначально запланированных восьми разновидностей платформы SSP остались только четыре, младшие версии будут иметь 400-вольтовую архитектуру силовых установок, старшие — 800-вольтовую. Также уже в процессе разработки пришлось предусмотреть для платформы SSP возможность установки ДВС в качестве удлинителя запаса хода электромобиля. Постоянные новые вводные и корректировки старых, разумеется, растягивают план-график — он всё время уходит куда-то за горизонт…

Добавим, что ранее в сентябре концерн Volkswagen официально представил новый антикризисный план, в котором, как и в старом плане, очень много размытых формулировок и нерешённых вопросов. Ясно только, что грядут большие сокращения, часть заводов придётся закрыть или перепрофилировать на новые виды деятельности. Марка Seat прекратит производство автомобилей в 2029 году, то есть ей платформа SSP не светит ни в каком виде.

