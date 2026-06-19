Новый седан BMW i3 поступил в продажу в «приветственной» версии

Приём заказов на четырёхдверку баварской марки уже стартовал в Европе. На домашнем рынке, в Германии, за вариант с прибавкой First Edition просят не менее 75 340 евро.

Премьера актуального полностью электрического седана, который получил название BMW i3, прошла в марте 2026 года. Напомним, ранее в линейке бренда уже были модели под этим названием: речь идёт о первой серийной «электричке» марки – хэтчбеке, дебютировавшем в 2013-м (он покинул конвейер летом 2022-го, причём без прямого наследника), а также об электроверсии седана третьей серии в кузове G28, однако такая четырёхдверка предназначена исключительно для поднебесного рынка.

На фото: BMW i3 50 xDrive First Edition

Теперь пресс-служба баварской марки официально объявила о том, что дилеры в Европе начали принимать заказы на новый BMW i3. Речь идёт о базовой версии i3 50 xDrive и так называемой «приветственной» версии i3 50 xDrive First Edition. Напомним, производство четырёхдверки будет наложено в августе текущего года на головном заводе компании, расположенном в Мюнхене (Германия). «Живые» продажи стартуют грядущей осенью.

Спецверсия, которая будет выпущена лимитированным тиражом, имеет ряд отличий от стандартного «электроседана». Особенный вариант создан на базе модели M Sport, так что BMW i3 50 xDrive First Edition получил соответствующие элементы дизайна экстерьера и интерьера, ещё ему досталась система зарядки от сети переменного тока, которая позволяет увеличить мощность с 11 до 22 кВт.

В списке оснащения «приветственной» версии числятся: 19- и 20-дюймовые колёсные диски, рулевое колесо с подогревом, трёхзонный климат-контроль, 3D-дисплей, передние кресла M Sport, электропривод багажника и акустическая система Harman Kardon. Опционально доступны подогрев задних сидений, панорамная крыша и т.д. Ещё седану за доплату предлагается ассистент при движении по автомагистрали, который позволяет управлять ТС без помощи рук на скорости до 130 км/ч.

Техника у BMW i3 50 xDrive First Edition стандартная. Полноприводный седан оснащается двухмоторной установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача которой равна 469 л.с., а максимальный крутящий момент – 645 Нм. На разгон с места до «сотни» ему требуется 4,7 секунды. В состав системы входит также тяговая батарея ёмкостью 108,7 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 906 км (при расчёте по циклу WLTP).

На фото: салон BMW i3 50 xDrive First Edition

Цены нового «зелёного» седана BMW уже известны. На домашнем рынке, в Германии, за базовую версию i3 50 xDrive просят не менее 65 900 евро (эквивалентно примерно 5,53 млн рублей по текущему курсу), а покупка четырёхдверки в так называемой «приветственной» версии i3 50 xDrive First Edition обойдётся в 75 340 евро (около 6,32 млн рублей).

Напомним, на днях баварцы показали предвестника нового спортседана BMW M3, который получит полностью электрическую технику. Концепт BMW M Neue Klasse оснастили четырёхмоторной системой BMW M eDrive с имитацией работы коробки передач. Совокупную отдачу установки в компании не раскрыли, но по предварительным данным, она составит не менее 1000 л.с.