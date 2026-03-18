Рассекречен седан BMW i3: новый фирменный стиль, 469-сильная установка и запас хода в 900 км

Производство четырёхдверки баварской марки в августе 2026 года будет налажено на головном заводе компании, который расположен в Мюнхене.

В линейке марки BMW модель под названием i3 уже числилась, ведь ещё в 2013 году под этим названием дебютировал хэтчбек, ставший первым серийным электромобилем баварского бренда. Напомним, компактная пятидверка покинула конвейер летом 2022-го, причём без прямого наследника. Ещё в марте того же года имя закрепилось за другой моделью – электроверсией седана третьей серии в кузове G28, такая четырёхдверка предназначена исключительно для Китая. Теперь же, после череды тизеров и «шпионских» снимков наконец полностью рассекречен совершенно новый глобальный электромобиль под названием BMW i3.

На фото: новый седан BMW i3

Новый седан в внутризаводским индексом NA0, предназначенный для глобального рынка, пополнил «зелёное» семейство Neue Klasse, первенцем которого стал кроссовер iX3 (дебютировал в начале осени 2025 года). Рассекреченная сегодня модель представлена в исполнении BMW i3 50 xDrive. Четырёхдверке достался покатый капот с выштамповками ближе к центру, раскосая головная оптика в виде новых фирменных горизонтально вытянутых «ноздрей», а также большой центральный воздухозаборник в нижней части переднего бампера, разделённый надвое.

BMW i3 снабдили обычными наружными зеркалами, утопленными дверными ручками, 21-дюймовыми оригинальными двухцветными колёсными дисками. Седану досталась чёрная крыша и аналогичного цвета рамка бокового остекления. Корма получила раздельные фонари сложной формы, заходящие на крышку багажника, массивный диффузор из чёрного глянцевого пластика с вертикальными штрихами светоотражателей по бокам.

Новинка подросла в габаритах: длина BMW i3 равна 4760 мм (на 47 мм больше по сравнению с актуальным седаном BMW 3 series), ширина – 1865 мм (на 37 мм больше), высота – 1480 мм (на 36 мм больше), а расстояние между осями составляет 2897 мм (на 46 мм больше). Салон некоторые решения позаимствовал у концепта BMW Vision Neue Klasse, который дебютировал ещё в сентябре 2023 года.

Перед водителем располагается четырёхспицевый руль необычной формы с физическими кнопками, по центру передней панели установлен шестиугольный тачскрин информационно-развлекательной системы, его диагональ равна 17,9 дюйма, а в нижнюю часть лобового стекла интегрирован дисплей BMW Panoramic Vision (опционально доступен 3D Head-Up Display), который исполняет роль виртуальной приборки. Салон рассчитан на пятерых седоков, за доплату клиентам предложат передние кресла M Sport.

Представленный сегодня седан BMW i3 50 xDrive в 800-вольтовой электрической архитектурой оснащается двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси). Её совокупная отдача равна 469 л.с., а максимальный крутящий момент – 645 Нм. Ёмкость тяговой батареи в компании так и не рассекретили (у родственного iX3 показатель равен 108,7 кВт*ч), однако отметили, что, по предварительным данным, максимальный запас хода на одной зарядке у такого седана составляет до 900 км (при расчёте по циклу WLTP). Максимальная мощность зарядки тяговой батареи – 400 кВт, за 10 минут аккумулятор можно «заправить» на путь протяжённостью до 400 км.

Известно, что серийное производство полностью электрического BMW i3 стартует на заводе компании в Мюнхене в августе 2026 года. Цены новинки станут известны позже. Стоит ожидать, что через несколько месяцев баварцы презентуют и новый «углеводородный» седан BMW 3 series, в основу которого ляжет модернизированная версия платформы CLAR.