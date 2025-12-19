Kia готовит к премьере обновлённый XCeed: новые изображения

Ожидается, что презентация рестайлингового кросс-хэтчбека пройдёт в первой половине 2026 года, а в продажу эта новинка поступит летом.

Корейская марка представила компактный паркетник Kia XCeed в сентябре 2019 года, а первое обновление модель пережила летом 2022-го. Основным рынком для этого кросс-хэтча является Европа, однако продажи этой модели здесь сейчас оставляют желать лучшего. Согласно статистике Jato Dynamics, за первые восемь месяцев 2025 года (более свежих данных пока нет) старосветские дилеры бренда реализовали 15 633 экземпляра, что на 33% меньше, чем в январе-августе прошлого года.

Рендер обновлённого Kia XCeed

Сейчас производитель продолжает заниматься разработкой обновлённого паркетника Kia XCeed: минувшим летом замаскированные прототипы посвежевшей пятидверки попадались в объективы фотошпионов, на основании тех фото наш дизайнер Никита Чуйко предположил, как возможно будет выглядеть грядущая новинка.

Теперь свой вариант потенциальной внешности обновлённого кросс-хэтчбека предложил дизайнер испанского издания Motor.es, причём на этот раз художник расщедрился на рендеры и показал будущий XCeed с самых разных ракурсов. Стоит отметить, что автомобиль, изображённый на этих картинках, получил серьёзно переработанный экстерьер.

У Kia XCeed на рендерах внешность оформлена в актуальном фирменном стиле марки и имеет ряд общих черт, к примеру, с представленным на прошлой неделе глобальным кроссовером Kia Seltos. Художник нарисовал кросс-хэтчбеку T-образную головную оптику с разветвленными ходовыми огнями и вертикальными основными блоками фар, между ними располагается перемычка в форме зауженного «тигриного носа».

Ниже располагается горизонтально вытянутая решётка радиатора, объединённая с большим воздухозаборником, интегрированным в нижнюю часть переднего бампера, их разделяет широкая планка, окрашенная в цвет кузова, а нижняя кромка выполнена в серебристом цвете. По периметру кузова можно увидеть обвес из некрашеного пластика, включая полукружья накладок на колёcные арки.

Паркетник на рендерах снабдили обычными наружными зеркалами с чёрными корпусами и традиционными дверными ручками, а также чёрной покатой крышей с серебристыми рейлингами, антенной «акулий плавник» и чёрным спойлером со стоп-сигналом в верхней части багажной двери. Фонари выполнены в том же стиле, что и головная оптика, при этом они соединены друг с другом полосой. В нижнюю часть заднего бампера интегрирован серебристый диффузор.

Ожидается, что в ходе рестайлинга Kia XCeed получит новое водительское кресло, а также иную переднюю панель с двумя установленными дисплеями диагональю 12,3 дюйма каждый: один исполнит роль виртуальной приборки, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы. По предварительным данным, корейская компания может слегка модернизировать моторную линейку, но серьёзных изменений, вероятно, ждать не стоит.

На фото: актуальный Kia XCeed GT-Line 1 / 2 На фото: актуальный Kia XCeed GT-Line 2 / 2

Обновлённый кросс-хэтчбек, вероятно, дебютирует в первой половине 2026 года, а в продажу будущий Kia XCeed поступит летом. Цены новинки станут известны позже, на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, стоимость актуального варианта варьируется в диапазоне от 26 990 до 38 490 евро (эквивалентно примерно 2,54 – 3,63 млн рублей по текущему курсу).