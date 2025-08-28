Новинки ×

Обновлённый Kia XCeed: первые изображения

28.08.2025 754 1 0

На этой неделе были замечены прототипы кросс-хэтчбека XCeed, который получит ещё один рестайлинг, и на этот раз он станет куда более существенным.

Модель XCeed первого и единственного пока поколения была представлена летом 2019 года. Она сделана на базе хэтчбека третьей генерации, дебютировавшего в 2018 году, при этом паркетник имеет оригинальный дизайн кузова (все кузовные элементы новые, за исключением передних дверей). Летом 2022 года XCeed получил первое обновление, и оно носило скорее косметический характер. Теперь же корейцы готовят ещё один рестайлинг, свидетельством чему являются появившиеся пару дней назад шпионские фотографии тестовых образцов.

Kia XCeed после первого рестайлинга
1 / 3
Kia XCeed после первого рестайлинга
2 / 3
Kia XCeed после первого рестайлинга
3 / 3

Судя по этим фотографиям, XCeed получит кардинально пересмотренную внешность, которая будет выполнена в новом стиле бренда. Спереди появятся вертикальные блоки фар с вертикальными же полосками светодиодных ходовых огней (вдоль кромки капота при этом наверняка разместятся горизонтальные полоски, которые пока не видны из-за маскировки). Можно ожидать появление более крупной решётки радиатора, которая, скорее всего, получит трапециевидную форму. Не менее существенно изменится и задняя часть: уже видно, что ниша номерного знака переместится на бампер, это также намекает на полностью новую крышку багажника. Основные блоки фонарей по аналогии с передней оптикой будут вертикальными, а между ними в верхней части крышки багажника расположатся горизонтальные светодиодные полоски, подобно другим новым моделям компании. Кроме того, паркетник изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Рендер второго рестайлинга Kia XCeed

Рестайлинговый XCeed станет единственным сохранившимся представителем семейства Ceed, так как на смену остальным кузовам пришло семейство K4 (на некоторых рынках). О технических особенностях будущей новинки пока нет подтверждённой информации, можно лишь ожидать, что модель получит больше гибридных модификаций. Нынешний же XCeed после первого рестайлинга предлагался с весьма широкой гаммой моторов: бензиновой «турботройкой» 1.0 T-GDI (120 л.с.), «турбочетверками» 1.5 T-GDI (160 л.с.) и 1.6 T-GDI (204 л.с.). Были и гибридные версии, среди которых «мягкий» гибрид MHEV с турбодизелем 1.6 CRDi и полноценный подзаряжаемый гибрид PHEV: такой кросс имеет атмосферный мотор 1.6 GDI, электромотор и батарею емкостью 8,9 кВт*ч, совокупная отдача – 141 л.с.   

Рендер второго рестайлинга Kia XCeed

 

Премьера рестайлингового Kia XCeed ожидается в следующем году. Между тем, в Словакии стартовало производство наследника обычного хэтчбека Ceed для рынка Европы, которым стал полностью электрический Kia EV4.

1 комментарий
28.08.2025 17:13
Papirus

Лебединая песня словацкого завода. Электрический убийца добьёт производство.

