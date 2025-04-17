Kia K4 хэтчбек справил премьеру в США: элегантнее седана, но без технических отличий

Компания Kia представила на автосалоне в Нью-Йорке компактный хэтчбек K4 и пообещала запустить его в продажу в конце текущего года, он будет предложен с двумя бензиновыми моторами на выбор — такими же, как у седана K4.

Новый компактный (по американским меркам) седан Kia K4 дебютировал год назад здесь же, на автосалоне в Нью-Йорке, тогда же на картинках был засвечен и хэтчбек, но только вчера состоялась его официальная премьера. Производится Kia K4 на мексиканском заводе южнокорейской марки в пригороде Монтеррея, предшественников у этой модели было несколько, в США Kia K4 сменил близкий по размерам седан Kia Forte, у которого на других рынках была также версия с кузовом хэчтбек.

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Габаритная длина хэтчбека Kia K4 составляет 4430 мм, что на 279 мм меньше, чем у седана, при неизменной колёсной базе — 2720 мм. Объём багажника при загрузке под потолок — 629 л, со сложенными спинками заднего дивана он увеличивается до 1679 л. Задние двери у седана и хэтбчека абсолютно одинаковые, но корма у пятидверки выглядит куда элегантнее, чем у седана, несмотря на общие аляповатые загогулины задних фонарей. На фотографиях показан хэтчбек в версии GT-Line с более агрессивным декором, более крупными тормозами и независимой многорычажной задней подвеской, тогда как в «базе» задняя подвеска полузависимая, с поперечной торсионной балкой.

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Силовые агрегаты у хэчтбека такие же, как у седана. Базовый 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» выдаёт 149 л.с. и 179 Нм, в пару ему положен вариатор. Альтернатива подороже — 1,6-литровый бензиновый турбомотор (193 л.с., 264 Нм) в сочетании с 8-ступенчатой АКП. Привод — только передний. В стандартное оснащение входят 16 различных электронных ассистентов водителя, у богатых версий их количество увеличено до 29. В «базе» колёса 17-дюймовые, у версий GT-Line — 18-дюймовые.

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С места водителя хэтчбек Kia K4 ничем не отличается от седана. 30-дюймовое табло на передней панели состоит из трёх экранов — приборного, климатического и мультимедийного, приборный экран может отображать классические стрелочные циферблаты. За быстрые настройки микроклимата отвечают крупные физические клавиши. Селектор АКП выполнен в виде классического массивного рычага с фиксированными положениями, за ручное переключение передач отвечают подрулевые лепестки. В виде опции предлагается мощная аудиосистема Harman Kardon. У задних пассажиров хэтчбека чуть больше свободного пространства над головой, чем в седане, из-за изменённого профиля крыши.

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Цены на хэтчбек Kia K4 пока не объявлены, но ожидается, что он будет стоить чуть дороже седана, минимальная цена которого сейчас в США с учётом доставки составляет 23 165 долларов.