Компания Volkswagen продолжает праздновать 50-летие Golf GTI и выпустила ещё одну спецверсию современного хот-хэтча, обозначенную цифрами 1976 (год начала производства Golf GTI первого поколения). Главной технической особенностью этой спецверсии стала механическая коробка передач, ныне недоступная на других спортивных версиях Volkswagen Golf.

Volkswagen Golf GTI образца 1976 года положил начало жанру заряженных хэтчбеков или сокращённо хот-хэтчей. Первый Golf GTI довольствовался 1,6-литровым бензиновым атмосферником мощностью 110 л.с. и 4-ступенчатой МКП, набалдашник которой был выполнен в форме мячика для гольфа. Сегодня Golf GTI предлагает совсем другой уровень производительности, на который в 1970-х могли рассчитывать только избранные суперкары.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Летом прошлого года был представлен юбилейный Volkswagen Golf GTI Edition 50, оснащённый 2,0-литровым бензиновым турбомотором (325 л.с., 420 Нм), 7-ступенчатым «роботом» DSG и комплексно доработанным шасси. Весной этого года Volkswagen Golf GTI Edition 50 установил новый рекорд Северной петли Нюрбургринга среди переднеприводных автомобилей: под управлением немецкого гонщика Бенджамина Лойхтера он смог проехать легендарную 20,832-километровую трассу за 7 мин 44,523 с. Предыдущий рекорд принадлежит Honda Civic Type R — 7 мин 44,881 с.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Представленный сегодня Volkswagen Golf GTI 1976 — это по сути тот же Volkswagen Golf GTI Edition 50, но с 6-ступенчатой МКП и рядом косметических особенностей. 2,0-литровый бензиновый турбомотор EA888 здесь выдаёт те же 325 л.с., что и на юбилейном хот-хэтче с «роботом», но максимальный крутящий момент уменьшен до 380 Нм. Привод, разумеется, передний — контролировать тягу помогает самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. До 100 км/ч Volkswagen Golf GTI 1976 разгоняется за 5,8 с (Volkswagen Golf GTI Edition 50 — за 5,3 с), максимальная скорость — 270 км/ч.

Уточним, что «механика» на актуальном Volkswagen Golf GTI восьмого поколения была доступна до 2024 года включительно, но после рестайлинга её перестали предлагать. В ближайшее время Volkswagen Golf GTI 1976 будет единственной возможностью купить современный фольксвагеновский хот-хэтч на «механике», да и то воспользоваться ей успеют не все, так как тираж ограничен 1976 экземплярами.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Внешние особенности Volkswagen Golf GTI 1976 — это красная полоса на сплиттере переднего бампера с надписью GTI 1976 посередине, цифры 1976 на боковых секциях заднего спойлера и световые проекторы в корпусах зеркал, показывающие на земле цифру 1976. В салоне цифры 1976 вышиты на спинках передних ковшеобразных кресел, а набалдашник МКП, как и положено, напоминает мячик для гольфа.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

В оснащение Volkswagen Golf GTI 1976 входят заниженная на 20 мм (по сравнению со стандартным хэтчбеком Golf) подвеска с адаптивными амортизаторами, усиленные ступицы, более жёсткие крепления стоек и рычагов, 19-дюймовые кованые колёса Warmenau и сочно звучащая выхлопная система Akrapovič из титанового сплава.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Цена Volkswagen Golf GTI 1976 пока не объявлена, продажи начнутся в первом квартале 2027 года. Для ориентира скажем, что уже распроданный Volkswagen Golf GTI Edition 50 стоил в Германии от 54 540 евро.