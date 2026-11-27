Volkswagen Golf GTI образца 1976 года положил начало жанру заряженных хэтчбеков или сокращённо хот-хэтчей. Первый Golf GTI довольствовался 1,6-литровым бензиновым атмосферником мощностью 110 л.с. и 4-ступенчатой МКП, набалдашник которой был выполнен в форме мячика для гольфа. Сегодня Golf GTI предлагает совсем другой уровень производительности, на который в 1970-х могли рассчитывать только избранные суперкары.
Летом прошлого года был представлен юбилейный Volkswagen Golf GTI Edition 50, оснащённый 2,0-литровым бензиновым турбомотором (325 л.с., 420 Нм), 7-ступенчатым «роботом» DSG и комплексно доработанным шасси. Весной этого года Volkswagen Golf GTI Edition 50 установил новый рекорд Северной петли Нюрбургринга среди переднеприводных автомобилей: под управлением немецкого гонщика Бенджамина Лойхтера он смог проехать легендарную 20,832-километровую трассу за 7 мин 44,523 с. Предыдущий рекорд принадлежит Honda Civic Type R — 7 мин 44,881 с.
Представленный сегодня Volkswagen Golf GTI 1976 — это по сути тот же Volkswagen Golf GTI Edition 50, но с 6-ступенчатой МКП и рядом косметических особенностей. 2,0-литровый бензиновый турбомотор EA888 здесь выдаёт те же 325 л.с., что и на юбилейном хот-хэтче с «роботом», но максимальный крутящий момент уменьшен до 380 Нм. Привод, разумеется, передний — контролировать тягу помогает самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. До 100 км/ч Volkswagen Golf GTI 1976 разгоняется за 5,8 с (Volkswagen Golf GTI Edition 50 — за 5,3 с), максимальная скорость — 270 км/ч.
Уточним, что «механика» на актуальном Volkswagen Golf GTI восьмого поколения была доступна до 2024 года включительно, но после рестайлинга её перестали предлагать. В ближайшее время Volkswagen Golf GTI 1976 будет единственной возможностью купить современный фольксвагеновский хот-хэтч на «механике», да и то воспользоваться ей успеют не все, так как тираж ограничен 1976 экземплярами.
Внешние особенности Volkswagen Golf GTI 1976 — это красная полоса на сплиттере переднего бампера с надписью GTI 1976 посередине, цифры 1976 на боковых секциях заднего спойлера и световые проекторы в корпусах зеркал, показывающие на земле цифру 1976. В салоне цифры 1976 вышиты на спинках передних ковшеобразных кресел, а набалдашник МКП, как и положено, напоминает мячик для гольфа.
В оснащение Volkswagen Golf GTI 1976 входят заниженная на 20 мм (по сравнению со стандартным хэтчбеком Golf) подвеска с адаптивными амортизаторами, усиленные ступицы, более жёсткие крепления стоек и рычагов, 19-дюймовые кованые колёса Warmenau и сочно звучащая выхлопная система Akrapovič из титанового сплава.
Цена Volkswagen Golf GTI 1976 пока не объявлена, продажи начнутся в первом квартале 2027 года. Для ориентира скажем, что уже распроданный Volkswagen Golf GTI Edition 50 стоил в Германии от 54 540 евро.
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