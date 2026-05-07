Volkswagen Golf GTI Edition 50: новый рекорд Нюрбургринга среди машин с передним приводом

Лимитированный юбилейный Volkswagen Golf GTI Edition 50 был представлен в июне прошлого года, притом что, собственно, юбилей Golf GTI отмечает в этом году, так как хот-хэтч первого поколения увидел свет в 1976-м. Тираж Volkswagen Golf GTI Edition 50 не раскрывается, известно лишь, что юбилейная модель поступила в продажу в октябре прошлого года по цене от 54 540 евро в Германии и теперь для заказа уже недоступна — всё разобрали.

Ещё в прошлом году Бенджамин Лойхтер проехал на Volkswagen Golf GTI Edition 50 Северную петлю Нюрбургринга за 7 мин 46,130 с — это достойное, но не лучшее время среди переднеприводников. Рекорд вышеупомянутого выше Honda Civic Type R (7 мин 44,881 с) держится с 2023 года, а до «японца» самым быстрым переднеприводным автомобилем на Нордшляйфе был Renault Megane R.S. Trophy-R, его время круга — 7 мин 45,390 с. Отрадно, что в итоги Бенни (так ласково называют Бенджамина Лойхтера) удалось раскрыть весь потенциал шасси Volkswagen Golf GTI Edition 50 и таки затащить его на первое место, пусть отрыв от Honda Civic Type R и не очень большой.

Напомним, что Volkswagen Golf GTI Edition 50 оснащён 2,0-литровым бензиновым турбомотором EA888, форсированным до 325 л.с. и 420 Нм, коробка передач — только 7-ступенчатый «робот» DSG с самоблокирующимся дифференциалом с электронным управлением. До 100 км/ч юбилейный хот-хэтч разгоняется за 5,3 с, максимальная скорость — 270 км/ч.

В стандартном оснащении Golf GTI Edition 50 имеет заниженную на 15 мм спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами. Автомобиль, на котором был установлен новый рекорд Нюрбургринга, вдобавок оснащён опциональным пакетом GTI Performance Edition 50 (предлагался за 4200 евро): с ним подвеска занижена ещё на 5 мм и ещё жестче, масса снижена на 25 кг (в том числе за счёт выпускной системы Akrapovič из титанового сплава), амортизаторы и дифференциал имеют особые настройки для уменьшения недостаточной поворачиваемости, кованые колёса Warmenau обуты в полуслики Bridgestone Potenza Race размерности 235/35 R 19.

Добавим, что отдельного класса переднеприводных автомобилей в официальной таблице рекордов Нюрбургринга не существует, поэтому Volkswagen Golf GTI Edition 50 занесён в класс компактных автомобилей, абсолютным лидером в котором на данный момент является заднеприводное купе BMW M2 CS с результатом 7 мин 25,534 с.