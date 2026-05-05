Subaru Outback в виде кроссовера добрался до Казахстана

В соседней стране Outback нового поколения представлен с атмосферником 2.5, вариатором и полным приводом. На выбор предложены две комплектации.

Мировая премьера Subaru Outback седьмой генерации состоялась весной прошлого года в США, ведь эта страна остается главным рынком для модели. Главным, но не единственным. Разумеется, впоследствии новинка добралась до Канады и Мексики, в конце 2025-го продажи также стартовали в Австралии. А теперь свежий Outback дебютировал в соседнем с нами Казахстане. Ну и напомним, что в новом поколении модель окончательно превратилась из «внедорожного» универсала в полноценный кроссовер.

Среди особенностей внешность «седьмого» Subaru Outback – угловатый кузов, внушительные бамперы, массивные накладки на колесных арках, двухэтажная головная оптика и сделанные в виде единой плашки задние фонари. В Штатах и Австралии у модели также есть еще более брутальная версия Wilderness, но в Казахстан такое исполнение не привезли.

Длина нового Outback в спецификации для соседней страны равна 4880 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1715 мм, колесная база – 2745 мм. Паспортный дорожный просвет – 220 мм.

В салоне – виртуальная приборка с прилепленным к ней крупным планшетом мультимедийной системы. Объем багажника варьируется от 530 до 1211 литров.

В Казахстане новый Subaru Outback доступен с безальтернативным бензиновым атмосферником 2.5 мощностью 187 л.с. (254 Нм), который сочетается с клиноцепным вариатором Lineartronic. Кроссовер по умолчанию имеет полный привод.

На выбор предложены две комплектации – Premium и Touring. В список стандартного оборудования вошли: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, подогрев руля и передних сидений, двухзонный климат-контроль, упомянутые приборка (12,3 дюйма) и экран мультимедиа (12,1 дюйма), а также комплекс систем безопасности EyeSight Safety Plus (адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения и т.д.). Топовый кроссовер – это еще люк в крыше, обивка из кожи Nappa, вентиляция передних кресел, подогрев задних сидений, беспроводная зарядка для смартфона.

Subaru Outback нового поколения оценили в 27,5 млн – 28,5 млн тенге, что эквивалентно примерно 4,5 млн – 4,6 млн рублей по актуальному курсу.

Позже кроссовер должен добраться и до других рынков. Но вот в большинстве стран Европы такой SUV не появится. Хотя и там от хорошо знакомого имени все же не отказались: в Старом Свете под названием Subaru E-Outback решено продавать электрический паркетник, который в Штатах известен как Subaru Trailseeker.