Новинки ×

Subaru Outback в виде кроссовера добрался до Казахстана

05.05.2026 132 0 0
Subaru Outback в виде кроссовера добрался до Казахстана

В соседней стране Outback нового поколения представлен с атмосферником 2.5, вариатором и полным приводом. На выбор предложены две комплектации.

Мировая премьера Subaru Outback седьмой генерации состоялась весной прошлого года в США, ведь эта страна остается главным рынком для модели. Главным, но не единственным. Разумеется, впоследствии новинка добралась до Канады и Мексики, в конце 2025-го продажи также стартовали в Австралии. А теперь свежий Outback дебютировал в соседнем с нами Казахстане. Ну и напомним, что в новом поколении модель окончательно превратилась из «внедорожного» универсала в полноценный кроссовер.

Среди особенностей внешность «седьмого» Subaru Outback – угловатый кузов, внушительные бамперы, массивные накладки на колесных арках, двухэтажная головная оптика и сделанные в виде единой плашки задние фонари. В Штатах и Австралии у модели также есть еще более брутальная версия Wilderness, но в Казахстан такое исполнение не привезли.

Длина нового Outback в спецификации для соседней страны равна 4880 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1715 мм, колесная база – 2745 мм. Паспортный дорожный просвет – 220 мм.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В салоне – виртуальная приборка с прилепленным к ней крупным планшетом мультимедийной системы. Объем багажника варьируется от 530 до 1211 литров.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В Казахстане новый Subaru Outback доступен с безальтернативным бензиновым атмосферником 2.5 мощностью 187 л.с. (254 Нм), который сочетается с клиноцепным вариатором Lineartronic. Кроссовер по умолчанию имеет полный привод.

На выбор предложены две комплектации – Premium и Touring. В список стандартного оборудования вошли: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, подогрев руля и передних сидений, двухзонный климат-контроль, упомянутые приборка (12,3 дюйма) и экран мультимедиа (12,1 дюйма), а также комплекс систем безопасности EyeSight Safety Plus (адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения и т.д.). Топовый кроссовер – это еще люк в крыше, обивка из кожи Nappa, вентиляция передних кресел, подогрев задних сидений, беспроводная зарядка для смартфона.

Subaru Outback нового поколения оценили в 27,5 млн – 28,5 млн тенге, что эквивалентно примерно 4,5 млн – 4,6 млн рублей по актуальному курсу.

Позже кроссовер должен добраться и до других рынков. Но вот в большинстве стран Европы такой SUV не появится. Хотя и там от хорошо знакомого имени все же не отказались: в Старом Свете под названием Subaru E-Outback решено продавать электрический паркетник, который в Штатах известен как Subaru Trailseeker.

кроссовер Казахстан авторынок новинки Subaru Subaru Outback
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Лицо, от которого хочется отвернуться: первый обзор Mercedes-Benz GLC L Главной премьерой экспозиции Mercedes-Benz на Пекинском автосалоне стал электрический кроссовер GLC с удлинённой колёсной базой. Но главное в нём, конечно, новый фирменный стиль марки, на ко... 2503 6 2 04.05.2026
Статьи / История Британский технический абсурд, ставший классикой: история создания Austin FX4 Мировая история знает немало автомобилей, которые с полным на то основанием заслужили звание великих. Но лишь немногие из них передали свои характерные черты потомкам. К ним можно отнести, н... 968 0 3 03.05.2026
Статьи / История Карета повышенной проходимости: как появился Range Rover и почему он стал культовым Сегодня никого не удивишь внедорожником премиум-сегмента, основателями которого многие считают такие автомобили со спортивным уклоном, как BMW X5 или Porsche Cayenne. Однако исторически это... 1714 5 2 02.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 27012 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11122 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 7970 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
19 Рентген, инцидентология и отсутствие выбора: как устроена система конт...
7 Седан Kia K3, который пришёл на смену Kia Rio, начали производить в Уз...
6 От кризиса к катастрофе: концерн Volkswagen признал собственную нежизн...
Новые комментарии
Change privacy settings