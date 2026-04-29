От кризиса к катастрофе: концерн Volkswagen признал собственную нежизнеспособность

Правление и наблюдательный совет Volkswagen Group пришли к выводу, что нынешняя бизнес-модель концерна не согласуется с быстро меняющейся реальностью. Есть понимание, что так дальше жить нельзя, но пока нет понимания, что делать и как спасаться.

Наши постоянные читатели в курсе, что концерн Volkswagen сейчас переживает тяжелейший кризис в своей истории, дизельгейт на его фоне уже кажется лёгкой простудой. Точкой отсчёта нынешнего кризиса можно считать 2023 год, когда появились его явные признаки, вызванные начавшимся глобальным замедлением спроса на электромобили. После дизельгейта (2015 год) Volkswagen взял курс на тотальную электрификацию, но эта стратегия в итоге оказалась ошибочной, люди просто не захотели в массовом порядке пересаживаться на «электрички».

Второй важной составляющей кризиса в Volkswagen Group стали проблемы в IT-подразделении Cariad, которое просто не смогло вовремя разработать новое поколение интегрированной операционной системы для автомобилей всех марок концерна, из-за чего пришлось на годы откладывать запуски ключевых новых моделей.

Кроме того, в нынешнем десятилетии концерн Volkswagen значительно сдал позиции на китайском рынке под давлением набравших силу местных автопроизводителей. Снижение доходов с этого казавшегося бездонным рынка усугубило кризис.

Сложная бюрократическая структура Volkswagen Group, в руководство которой входят представители профсоюзов и правительства Нижней Саксонии, не позволяет оперативно принимать болезненные решения — например, о сокращении сотрудников и закрытии заводов. Можно сказать, что у оперативного менеджмента Volkswagen Group просто связаны руки. Это вылилось в компромиссную (читай плохую) сделку Zukunft Volkswagen, заключённую с профсоюзами в конце 2024 года: она лишь подморозила, а не решила проблемы.

Чистая прибыль Volkswagen Group в 2025 году сократилась на 44,3% до 6,904 млрд евро, операционная маржа снизилась с 5,9% до 2,8%. Казалось бы, эти цифры не такие мрачные, как, например, у Stellantis, но убытки Stellantis разовые, связанные со списанием затрат на отменённые проекты электромобилей, и у Stellantis есть мощное североамериканское крыло, которое сейчас кормит корпорацию, поэтому в целом ситуация пока не кажется аховой.

Между тем настроения в Volkswagen Group уже близки к паническим. Как сообщает деловое издание Automobilwoche, на состоявшемся в понедельник заседании наблюдательного совета и совета директоров было озвучено понимание того, что так дальше жить нельзя: существующая бизнес-модель Volkswagen Group неэффективна, нужны новые жёсткие антикризисные меры, в том числе массовые увольнения и закрытие нескольких заводов. Как эти меры реализовать, не скатившись в системный паралич (например, в результате массовых забастовок, организованных профсоюзами), пока непонятно, но нынешний гендиректор Оливер Блюме будет пытаться что-то придумать. Половинчатые решения, какие мы видели в отношении заводов Volkswagen в Дрездене и в Цвиккау, больше не пройдут, нужно полностью отказываться от всего, что является балластом, иначе этот балласт потопит всю компанию.

Пока что Volkswagen Group принимает новые паллиативные меры. На этой неделе стало известно о введении жёстких ограничений на пользование корпоративными машинами: сотрудникам Volkswagen Group урежут отчисления на топливо и мойки, запретят заправки премиальным топливом и вообще всех массово пересаживают на электромобили.

Ещё одна неприятная правда для Volkswagen Group заключается в том, что Германия, где находится ядро бизнеса концерна, сегодня совершенно не пригодна для бизнеса. Последним сборочным заводом, открытым в этой стране, стала Гигафабрика Tesla в пригороде Берлина — её запустили 22 марта 2022 года на фоне громких протестов эко-активистов. Строительство завода Tesla шло буквально с боем, немецкая бюрократия доводила Илона Маска до истерики. С тех пор автомобильные компании бегут из Германии, никто заводы здесь строить не хочет, как и покупать закрывающиеся заводы. Мы это к тому, что кризис Volkswagen Group — это в том числе отражение социально-политического кризиса Германии, выход из которого тоже пока совершенно не просматривается.

