На Пекинском автосалоне состоялась мировая премьера рестайлинговой «семёрки» BMW, которая изрядно преобразилась снаружи и внутри. Мы посмотрели и потрогали монструозный седан, а теперь делимся впечатлениями и «живыми» фотографиями.

Понятно, что экстерьер и интерьер новой 7 Series рассекретили ещё за пару дней до премьеры в Пекине, но при личном знакомстве «семёрка» всё равно поражает. Если дорестайлинговый седан, откровенно говоря, был несуразен и даже уродлив, то обновлённая 7 Series стала хотя бы чуть аккуратнее. Но, конечно же, отнюдь не красивее – такого слова в вокабуляре баварцев, к сожалению, давно нет. Это уж точно не прекрасное преображение, а капитальный ремонт с сохранением фамильных черт.

Острее и легче

Стоит признать, что фронтальная часть стала слегка изящнее – прямолинейнее и строже. Ходовые огни незатейливы, но лаконичны, фары головного света по-прежнему спрятаны в бампер, но теперь они стали прямоугольными. Никакой новизны в таком решении нет и в помине: схему с незатейливой двухэтажной оптикой давно эксплуатируют все, кому не лень. Особенно, конечно, китайские автопроизводители. Модный тренд, который уже успел надоесть раньше, чем все успели к нему привыкнуть.

Корма тоже стала чуть аккуратнее: на удивление, здесь не появилось традиционного для поднебесного автопрома «монофонаря». Брутальности добавляют гладкие боковины, угловатые «ноздри» фирменной решётки радиатора и остроугольные выштамповки на капоте. Выглядит угрожающе – за что и любят «семёрку» её владельцы. Электрическая i7 была единственным на стенде матовым автомобилем, поэтому на фотографиях представлена именно она. В целом образ напоминает сейф на колёсах – массивный, холодный и явно не для всех.

Равнение на Китай

А вот интерьер «семёрки» изменился куда более существенно: теперь здесь довольно хаотичное нагромождение нарочито косоугольных экранов. По китайской традиции экранов теперь два: центральный, для управления мультимедийной системой и всеми функциями автомобиля, а также пассажирский, чисто для развлечения. В общем-то, примерно то же самое мы уже видели на концептах семейства Neue Klasse, а теперь эти причудливые решения уже вовсю шагают по модельному ряду.

Забавно, что приборная панель превратилась в узкий панорамный экран и переехала под кромку ветрового стекла – точь-в-точь как на Avatr 12. Потому что руль превратился в многоугольный штурвал с массивными вертикальными спицами. Смотрится эффектно, спору нет, но для престижного и дорогого представительского седана как-то уж больно игрушечно. Особенно эти выкрашенные серебрянкой перекладины. Будто вместо делового костюма машине выдали геймпад и отправили покорять виртуальные трассы.

Вообще, в интерьере 7 Series бросается в глаза неожиданно большое количество чёрного глянцевого пластика – он же «рояльный лак», он же передвижная дактилоскопическая лаборатория. Им щедро «украшены» и дверные панели, и центральный тоннель. На снимках хорошо заметно, во что превращается поверхность через считанные минуты после того, как автомобиль открыли для посетителей. Кажется, что этот салон проверяет не статус владельца, а чистоту его рук. Мало того, что это выглядит отталкивающе неопрятно, так ещё и бликует ужасно. Странное решение, ведь казалось, что набивший оскомину «рояльный лак» уже канул в Лету. Ан нет.

Сзади весьма просторно, в дверях есть небольшие тачскрины, в потолке – откидной 31,3-дюймовый экран. Тоже, кстати, сенсорный. Как передние, так и задние кресла очень приятны – в меру мягкие и уютные.

Кожа и алькантара, которых здесь в изобилии, довольно качественные и дорогие – во всех смыслах, а вот о пластике в интерьере такого не скажешь. Особенно на передней панели – серебристые планки под основными экранами хлипкие на ощупь и дешёвые на вид. Ещё и поскрипывают даже при лёгком нажатии. К быстродействию или качеству картинки претензий нет – с этим у «семёрки» всё в полном порядке.

Небольшой выбор

Напомним, что для седана обещаны сразу три электрические версии: i7 50 xDrive, i7 60 xDrive и i7 M70 xDrive. Все они – полноприводные, то есть колёса вращает отдельный электромотор на каждой оси. BMW i7 50 xDrive развивает 455 л.с. и разгоняется до сотни за 5,5 секунды. Обещанный запас хода – 728 км по циклу WLTP. Версия 60 xDrive мощнее – 544 л.с. и 4,8 секунды до 100 км/ч при запасе хода 727 км.

Наконец, i7 M70 xDrive развивает 680 л.с. и катапультируется до сотни за 3,8 секунды. На одной зарядке такая «семёрка» обещает проехать 686 км, зато в топовом исполнении седан не только выглядит тяжеловесно, но и может потягаться по снаряжённой массе с каким-нибудь внедорожником – 2770 кг! Это уже не разгон, а телепортация с элементами тяжёлой атлетики.

Есть и версии с ДВС: 400-сильная бензиновая 740 xDrive, 313-сильная дизельная 740d xDrive, а также гибридная 489-сильная 750e и 612-сильная M760e xDrive. Также баварцы пообещали «семёрку» с каноничным бензиновым V8, но не раньше, чем через год. В Германии приобрести рестайлинговую 7 Series можно по цене от 117 900 до 182 400 евро. Впрочем, нет ни малейшего сомнения, что и у нас в России эти седаны скоро появятся на дорогах, несмотря на отсутствие официальных поставок.