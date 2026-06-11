Большой лифтбек smart #6 наконец-то поступил в продажу: дороже конкурентов

Сертификат крупного лифтбека smart #6 внесли в базу китайского Минпрома еще в декабре прошлого года. Публичную премьеру провели в апреле 2026-го на Пекинском автосалоне, после чего в КНР назвали предварительные цены и открыли прием заказов. Но лишь сейчас там стартовали «живые» продажи пятидверки. Напомним, с 2019 года smart находится под контролем совместного предприятия Mercedes-Benz Group (тогда немецкий автогигант назывался еще Daimler) и китайского холдинга Geely Auto. Именно китайцы занимаются развитием марки, за немцами же оставили дизайн.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В smart лифтбек сравнивают с акулой, но сходство более чем условное. Как бы то ни было, smart #6 получил вытянутые фары со светодиодными горизонтальными секциями ходовых огней, безрамочные двери с выдвижными ручками и монофонарь. Радиаторная решетка встроена в нижнюю часть бампера. Лидар над лобовым стеклом идет уже в базе. Во всех версиях, за исключением начальной, «шестерка» также имеет подъемный спойлер. Спереди и сзади может быть «интерактивная» панель PixelTalk, то есть табло, способное отображать простенькую анимацию.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Длина smart #6 равна 4906 мм, ширина – 1922 мм, высота – 1508 мм, колесная база – 2926 мм. Дорожный просвет составляет 154 мм. Объем багажника – 525 литров.

Внутри лифтбек повторил кроссовер smart #5, хотя и не дословно. Передняя панель, двухэтажный центральный тоннель, узкий приборный дисплей и двухэкранное табло мультимедиа – все это такое же, как у паркетника. А вот боковые дефлекторы обдува сделали круглыми, тогда как у кроссовера – «полукольца».

Лифтбек smart #6 представляет собой подзаряжаемый гибрид, привод только передний. Фирменная силовая установка EHD включает бензиновый турбомотор 1.5 (163 л.с.) и электродвигатель мощностью 273 л.с. Суммарная отдача системы – 435 л.с. и 635 Нм. Новинка предложена в трех комплектациях. Базовой Pro досталась батарея емкостью 20 кВт*ч, в версиях Max и Ultra лифтбек имеет аккумулятор емкостью 41,46 кВт*ч. Пятидверка с младшей батареей в электрорежиме проедет 135 км по циклу CLTC, со старшей – 285 км. Первую «сотню» базовый smart #6 Pro наберет за 7,1 секунды, версии Max и Ultra это упражнение проделают за 6,7 секунды.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В списке оборудования самого дешевого лифтбека значатся: 19-дюймовые диски, подогрев руля и передних сидений, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, система распознавания лиц, виртуальная приборка на 10,2 дюйма, два экрана мультимедиа (каждый диагональю 13 дюйма), штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Начиная с версии Max появляются вентиляция и массажер передних кресел, проекционный дисплей. Топовый smart #6 Ultra – это 20-дюймовые колеса, матричные фары, упомянутое выше табло PixelTalk в оптике.

Без учета акций лифтбек обойдется в 179 900 – 229 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,9 млн – 2,4 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, сопоставимые по размерам гибридные лифтбеки Mazda EZ-6 и Deepal L07 стоят от 119 800 и от 145 900 юаней соответственно (1,3 млн и 1,5 млн рублей). А ведь в Китае еще есть множество более компактных пятидверок, которые не уступают – и, возможно, даже превосходят – в оснащении новинку smart. И они тоже дешевле «шестерки».

За пределами Поднебесной smart #6 продавать не планируют – по крайней мере, пока. Для Европы марка готовит другую новинку – субкомпакт smart #2, который станет наследником модели smart fortwo.