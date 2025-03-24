Кроссовер smart #5 готовится к выходу на рынок: стали известны подробности о технике и цены

Продажи паркетника Tesla Model Y в Европе по итогам 2024 года упали на 17% до 209 214 экземпляров, тем не менее, это не помешало кроссоверу остаться самой продаваемой моделью марки на старосветском рынке. Скоро в сегменте появится очередной соперник: дилеры в Германии начнут принимать заказы на среднеразмерный SUV, получивший название smart #5, с 24 апреля 2025-го. До других стран региона новинка доберётся во втором и третьем кварталах текущего года.

На фото: кроссовер smart #5

Внешность, салон, а также некоторые технические данные кроссовера марка, принадлежащая Mercedes-Benz и Geely, рассекретила ещё в августе прошлого года. Теперь стали известны цены и подробности о «начинке» smart #5, предназначенного для европейского рынка. В основе этого паркетника лежит разработанная специалистами китайского холдинга модульная платформа SEA с 800-вольтовой электрической архитектурой.

Стартовое исполнение smart #5 оснащается литий-железо-фосфатной тяговой батареей (LFP) ёмкостью 76 кВт*ч, а версиям побогаче положен литий-никель-марганцево-кобальт-оксидный аккумулятор (NCM) на 100 кВт*ч. В первом случае максимальный запас хода на одной зарядке составляет 465 км, во втором – варьируется в диапазоне от 540 (у полноприводных модификаций) до 590 км (у заднеприводных) при расчёте по циклу WLTP.

У паркетника начального уровня на задней оси расположен единственный электромотор мощностью 340 л.с., а его максимальный крутящий момент – 373 Нм. У средних исполнений с задним приводом отдача электродвигателя равна 363 л.с. (крутящий момент такой же). Топовым вариантам положен полный привод, то есть двухмоторная установка, совокупная мощность которой составляет 587 л.с. (643 Нм).

На фото: салон кроссовера smart #5 1 / 3 На фото: салон кроссовера smart #5 2 / 3 На фото: салон кроссовера smart #5 3 / 3

На разгон с места до «сотни» стартовому варианту smart #5 требуется 6,9 секунды, «электрокроссоверы» в средних комплектациях это упражнение выполняют за 6,5 секунды, а полноприводные модификации тратят 4,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой и едина для всех исполнений – 200 км/ч.

Габаритная длина «пятёрки» составляет 4695 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1705 мм, а расстояние между осями – 2900 мм. Салон рассчитан на пятерых седоков. Объём багажника равен 630 литров, а со сложенными сидениями второго ряда его можно увеличить до 1530 литров. Ещё у «зелёного» smart #5 есть дополнительный грузовой отсек под капотом: у заднеприводных версий его объём составляет 72 литра, у полноприводных – 47 литров.

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Всем версиям паркетника положена виртуальная приборка диагональю 10,25 дюйма, а также 13-дюймовый центральный тачскрин информационно-развлекательной системы. Варианты подороже дополнительно оснащаются сенсорным дисплеем такого же размера, предназначенным для переднего пассажира. Ещё модель снабдили комплексом современных водительских помощников.

Марка обнародовала цены на новинку в Германии, где её продажи стартуют уже в следующем месяце. За вариант начального уровня здесь просят не менее 45 900 евро (эквивалентно примерно 4,18 млн рублей по текущему курсу). Покупка самой доступной «средней» версии обойдётся минимум в 50 900 евро (около 4,64 млн рублей), а за топовое исполнение smart #5 на немецком рынке придётся заплатить от 56 900 евро (около 5,18 млн рублей).

Сейчас модель представлена только с полностью электрической техникой, но, как стало известно недавно, в дальнейшем у smart #5 могут появиться гибридные версии.