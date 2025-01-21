Ставка на «электрички» не оправдалась: у smart #5 появится plug-in гибридная версия

Напомним, что smart Automobile — это совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely, образованное в 2019 году после того, как компания Mercedes-Benz отчаялась самостоятельно сделать марку smart успешной. За разработку и производство моделей smart с тех пор отвечает холдинг Geely, а Mercedes-Benz помогает с дизайном. Актуальный модельный ряд smart Automobile состоит только из электромобилей — это кроссоверы smart #1, smart #3 и smart #5, все они построены на разработанной Geely платформе SEA и производятся в Китае.

smart #5, smart #1 и smart #3

Подробную статистику продаж smart Automobile не публикует, из её пресс-релизов можно лишь понять, что в прошлом году в мире было реализовано порядка 60 000 машин, что примерно на 7% больше продаж в 2023 году. Прирост обеспечила экспансия марки smart на новые рынки в Азии, Африке и Южной Америке, а вот на двух основных рынках — в Китае и в Европе — продажи smart падают. В Китае, по данным CAAM, продажи smart с января по ноябрь прошлого года составили 29 100 электромобилей (-26% по сравнению с АППГ). В Европе, по данным ACEA, продажи smart за полный 2024 год снизились сразу на 54% до 12 880 машин.

Спад в Китае объясняется тем, что модели smart здесь стоят слишком дорого на фоне конкурентов, в том числе тех, что производят другие бренды Geely (например, Zeekr), а бизнес smart в Европе подорвали введённые в прошлом годе на территории Евросоюза повышенные пошлины на электромобили китайского производства.

smart #5

Британский журнал Autocar сегодня сообщил со ссылкой на представителя smart Automobile, что в модельном ряду компании появятся plug-in гибридные модели — таким образом smart сможет обеспечить приемлемые цены на свои машины в Европе, а в Китае сделает модельный ряд более разнообразным в ответ на потребности рынка. Все китайские электромобильные бренды либо уже начали продавать plug-in гибриды, либо запустят их в ближайшее время — в модельном ряду Zeekr появится не менее трёх гибридов.

smart #5

В нынешней линейке smart первым гибридную версию получит флагманский кроссовер smart #5, справивший мировую премьеру в августе прошлого года и пока не вышедший на рынок. Электрический smart #5 поступит продажу в этом году, гибридный — ориентировочно в 2026-м. По какой схеме будет выполнена гибридная силовая установка smart #5, пока неизвестно — ясно лишь, что тяговую батарею можно будет заряжать от внешнего источника, а по части компоновки платформа SEA очень гибкая, на ней можно делать последовательные, параллельные и последовательно-параллельные гибриды.

smart #5

Будут ли гибридизированы кроссоверы smart #1 и smart #3, пока неизвестно, а вот у будущих моделей smart, за исключением, может быть, грядущего преемника smart fortwo, наверняка будут plug-in гибридные версии, потому что без них бизнес smart Automobile в современном быстро меняющемся мире едва ли станет эффективным, а холдингу Geely убыточные бренды не нужны.

Добавим, что с подачи Geely британская компания Lotus в прошлом году объявила о том, что меняет стратегию развития и теперь делает основную ставку не на электромобили, а на plug-in гибриды.

