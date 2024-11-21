Geely требует не церемониться: Lotus переключается с электромобилей на мощные гибриды

Британская компания Lotus, контролируемая китайским холдингом Geely, объявила о том, что передумала выпускать только электромобили и, следуя основному тренду глобального авторынка, теперь хочет выпускать plug-in гибридные модели. Разворот стратегии в сторону гибридов позволит Lotus удовлетворить запросы большинства клиентов и начать наконец приносить прибыль.

Новость о смене курса с электромобилей на гибриды компания Lotus вшила в финансовый отчёт за первые три квартала текущего года, вот его ключевые цифры: чистый убыток за отчётный период составил 667 млн долларов, что на 27% больше чистого убытка за первые три квартала прошлого года. Глобальные продажи Lotus с января по сентябрь 2024 года составили 7617 автомобилей (+136% по сравнению с АППГ). Зафиксированный рост продаж — сильно меньше ожидаемого, с имеющимися показателями компания не выполняет свой же годовой план, в связи с чем потребовалась корректировка стратегии развития.

Lotus Emeya

Напомним, что Lotus находится под контролем Geely c 2017 года, китайскому холдингу принадлежит 51% акций британской компании. Geely хочет превратить Lotus в мощного конкурента Porsche: предполагалось к 2028 году довести глобальные продажи Lotus до 100 000 машин в год, при этом уже к 2027 году в гамме Lotus должны были остаться только электромобили. Начавшееся в прошлом году глобальное замедление спроса на электромобили сделало эти планы трудно реализуемыми. Вдобавок Евросоюз, США и Канада ввели в этом году повышенные пошлины на электромобили китайского производства, что создало бизнесу Lotus дополнительные сложности.

Производство кроссовера Lotus Eletre на заводе в Ухане

Электрические кроссовер Eletre и лифтбек Emeya, делающие Lotus основную кассу, производятся в Китае, и платформа у них тоже китайская — EPA (Electric Premium Architecture), она представляет собой не что иное, как разновидность разработанной Geely платформы SEA (Sustainable Experience Architecture). Выпускаются Lotus Eletre и Emeya на новом заводе в китайском Ухане. Грядущий среднеразмерный кроссовер Lotus, известный пока под заводским индексом Type 134, тоже будут собирать в Ухане.

Историческая фабрика Lotus в британском Хетеле (графство Норфолк) тоже работает и даже была модернизирована, но здесь собирают только относительно мелкосерийные спорткары, сейчас это электрический гиперкар Evija и бензиновое среднемоторное купе Emira.

Слева направо: Lotus Evija, Lotus Eletre, Lotus Emira, Lotus Emeya

Короче говоря, к настоящему моменту стало совершенно ясно, что с одними «электричками» сделать Lotus процветающей и приносящей прибыль компанией невозможно, тем более что в лакшери-сегменте публика особенно рьяно цепляется за ДВС. Та же компания Porsche, на которую равняется Lotus, сейчас испытывает большие трудности с реализацией своих электромобилей и продлевает жизненные циклы бензиновых моделей.

Lotus теперь готовит для своих грядущих новинок некую технологию Hyper Hybrid EV с 900-вольтовой электрической архитектурой, которая обеспечит очень быструю зарядку тяговой батареей. Никаких других технических подробностей пока нет. Когда и какие именно модели Lotus получат гибридную силовую установку, тоже пока неизвестно — возможно, даже Eletre и Emeya в обозримой перспективе станут гибридами, что существенно повысит их потребительскую привлекательность и одновременно позволит снизить цены в Европе и Северной Америке.

