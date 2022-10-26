Кроссовер Lotus Eletre: точные характеристики и топ-версия R мощностью 918 л.с.

Британская компания Lotus Cars, контролируемая китайским холдингом Geely, раскрыла цены и точные технические характеристики первого в своей истории кроссовера Eletre, оснащённого полностью электрической силовой установкой. На рынок Eletre выйдет в первой половине 2023 года.

Мировая премьера кроссовера Lotus Eletre состоялась в марте этого года, но тогда британская компания обнародовала лишь приблизительные технические характеристики, а теперь даны точные цифры и подтверждены слухи о самой мощной версии с отдачей свыше 900 л.с., но её особенности в реальности оказались не такими, как докладывали инсайдеры.

Итак, первый электрический кроссовер Lotus выйдет на рынок в трёх версиях — базовой Eletre, промежуточной Eletre S и топовой Eletre R, все они снабжены двухмоторной силовой установкой (по одному на каждую ось). Максимальная совокупная отдача у версий Eletre и Eletre S составляет 450 кВт (612 л.с.) и 710 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, максимальная скорость — 258 км/ч.

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Батарея на все версии одна, ёмкостью 112 кВт·ч, её полного заряда у версий Eletre и Eletre S должно хватить на 600 км пробега по циклу WLTP, у версии Eletre R — на 490 км. 800-вольтовая архитектура позволяет пополнить заряд батареи на экспресс-терминале с 10 до 80% всего за 20 минут.



У топ-версии Eletre R отдача силовой установки увеличена до 675 кВт (918 л.с.) и 985 Нм, первую «сотню» такой кроссовер набирает за 2,95 с, максимальная скорость — 265 км/ч. Вдобавок Eletre R имеет карбоновый обвес, уникальные настройки подвески и хардкорный ездовой режим Track. Lotus Cars утверждает, что Eletre R — самый быстрый в мире двухмоторный кроссовер, что правда: 1020-сильный Tesla Model X Plaid оснащён трёхмоторной силовой установкой и может разогнаться до 100 км/ч за 2,6 с.

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Зато Lotus Eletre R может оказаться самым быстрым серийным кроссовером на Северной петле Нюрбургринге и побить прошлогодний рекорд круга бензинового Porsche Cayenne Turbo GT. Разработчики Eletre R уверяют, что его ездовые качества «шлифуются» именно на Нюрбургринге и что Eletre R даже получит уникальную способность проехать легендарную трассу в полностью беспилотном режиме — британский кроссовер оснащён штатными лидарами «по кругу» и другими органами искусственного зрения, необходимыми для работы полноценного автопилота.



Базовый Lotus Eletre на 20-дюймовых колёсах

Различия между версиями Eletre и Eletre S сводятся к более богатому оснащению у последней: в него входят активный спойлер на корме, более продвинутая диодная подсветка внутри и снаружи, доводчики дверей, система контроля качества воздуха в салоне, 2160-ваттная аудиосистема KEF Reference с 23 громкоговорителями (у базового Eletre — 1380-ваттная KEF Premium c 15 громкоговорителями) и многое другое.

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Базовые колёса — 22-дюймовые, но можно заказать также 20-дюймовые и 23-дюймовые. Дорожный просвет на 20-дюймовых колёсах — 187 мм, на 22- и 23-дюймовых — 194 мм. Максимальная дальность хода достигается на 20-дюймовых колёсах. Габаритная длина кроссовера — 5103 мм, ширина с традиционными наружными зеркалами — 2231 мм (с камерами вместо зеркал — 2135 мм), высота — 1630 мм на 20-дюймовых колёсах (на 22- и 23-дюймовых — 1636 мм), колёсная база — 3019 мм. Объём основного багажника — 688 л при трёхместном заднем диване (611 л при двух раздельных креслах во втором ряду), со сложенным трёхместным диваном — 1532 л. Объём дополнительного переднего багажника — 48 л.



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Мультимедийная система кроссовера работает на собственной операционной системе Lotus Hyper OS, сделанной на базе игрового движка 3D Unreal Engine, плавную работу обеспечивают два мощных процессора Qualcomm 8155.



Lotus Eletre будет выпускаться на новом заводе компании в китайском Ухане, но первыми электрический кроссовер получат страны Европы, причём наиболее привлекательные цены заявлены для Германии: базовый Eletre здесь стоит от 95 990 евро, Eletre S — от 120 990 евро, Eletre R — от 150 990 евро. Заказы на кроссовер уже принимаются, отгрузки готовых машин клиентам начнутся в первой половине 2023 года.

