Новый Kia Seltos в Казахстане: гигантское табло, как в Китае, и несколько вариантов начинки

В соседней стране паркетник Kia новой генерации доступен с бензиновыми атмосферником 1.5 и турбочетверкой аналогичного объема. При этом у турбомотора два варианта мощности.

Компания Kia продолжает расширять географию продаж кроссовера Seltos второго поколения, мировая премьера которого состоялась под конец прошлого года. Так, модель добралась до соседнего Казахстана. Причем, как отметили в местном представительстве марки, там доступны машины локальной сборки.

Внешне предназначенные для разных регионов Kia Seltos в целом повторяют друг друга. Главные фишки дизайна экстерьера – вогнутая радиаторная решетка, слившиеся с ней прямоугольные блоки фар, двойные вертикальные секции ходовых огней, выдвижные ручки дверей, вертикальные же задние фонари. Как и в других странах, в Казахстане еще доступно чуть более брутальное исполнение X-Line с расширенным черным декором.

Длина казахстанского Kia Seltos составляет те же 4460 мм, что и, например, у версии для Китая, тогда как в Индии, Корее и Европе представлен паркетник длиной 4430 мм. Но колесная база едина для всех вариантов – 2690 мм. Паспортный дорожный просвет адресованного соседней стране паркетника равен 180 мм.

Kia Seltos X-Line

Внутри Seltos для Казахстана повторил китайский вариант. Кроссовер тоже получил отдельный 10-дюймовый приборный экран и гигантский 27-дюймовый дисплей мультимедийной системы. К слову, аналогичным образом оформлен и салон модели в Узбекистане – там новый Kia Seltos стартовал в октябре. В других странах паркетник имеет объединенные в табло приборку и тачскрин мультимедиа (и панель эта более компактного размера). Так же, как в Корее и США, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок (в Европе и Индии паркетник сохранил привычный рычаг коробки).

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В Казахстане новый Seltos предложен только в «традиционных» версиях. В комплектациях Luxe и Prestige кроссовер оснащен атмосферником 1.5 MPI (115 л.с.) и вариатором, такие машины исключительно переднеприводные. В этих же вариантах и в исполнении Premium можно выбрать паркетник с турбочетверкой 1.5 T-GDI мощностью 150 л.с. и восьмиступенчатым автоматом. «Престижная» и «премиальная» турбоверсии бывают как с передним, так и с полным приводом. Наконец, топовый Kia Seltos X-Line получил 200-сильный турбомотор 1.5 T-GDI, восьмиступенчатый автомат и полный привод.

Уже в базе есть светодиодная оптика, те самые экраны, подогрев руля и передних сидений, климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль. В следующей комплектации появляются обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, подогрев задних сидений. Предтоповое исполнение – это еще атмосферная подсветка интерьера и беспроводная зарядка для смартфона. Самый дорогой Kia Seltos X-Line имеет панорамную крышу, электропривод багажной двери, вентиляцию передних сидений, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

В Казахстане Kia Seltos нового поколения обойдется в 10 990 000 – 15 490 000 тенге, что эквивалентно примерно 2,03 млн – 2,9 млн рублей по актуальному курсу.