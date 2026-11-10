Новый Kia Seltos в Казахстане: гигантское табло, как в Китае, и несколько вариантов начинки

Компания Kia продолжает расширять географию продаж кроссовера Seltos второго поколения, мировая премьера которого состоялась под конец прошлого года. Так, модель добралась до соседнего Казахстана. Причем, как отметили в местном представительстве марки, там доступны машины локальной сборки.
Внешне предназначенные для разных регионов Kia Seltos в целом повторяют друг друга. Главные фишки дизайна экстерьера – вогнутая радиаторная решетка, слившиеся с ней прямоугольные блоки фар, двойные вертикальные секции ходовых огней, выдвижные ручки дверей, вертикальные же задние фонари. Как и в других странах, в Казахстане еще доступно чуть более брутальное исполнение X-Line с расширенным черным декором.
Длина казахстанского Kia Seltos составляет те же 4460 мм, что и, например, у версии для Китая, тогда как в Индии, Корее и Европе представлен паркетник длиной 4430 мм. Но колесная база едина для всех вариантов – 2690 мм. Паспортный дорожный просвет адресованного соседней стране паркетника равен 180 мм.
Внутри Seltos для Казахстана повторил китайский вариант. Кроссовер тоже получил отдельный 10-дюймовый приборный экран и гигантский 27-дюймовый дисплей мультимедийной системы. К слову, аналогичным образом оформлен и салон модели в Узбекистане – там новый Kia Seltos стартовал в октябре. В других странах паркетник имеет объединенные в табло приборку и тачскрин мультимедиа (и панель эта более компактного размера). Так же, как в Корее и США, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок (в Европе и Индии паркетник сохранил привычный рычаг коробки).
В Казахстане новый Seltos предложен только в «традиционных» версиях. В комплектациях Luxe и Prestige кроссовер оснащен атмосферником 1.5 MPI (115 л.с.) и вариатором, такие машины исключительно переднеприводные. В этих же вариантах и в исполнении Premium можно выбрать паркетник с турбочетверкой 1.5 T-GDI мощностью 150 л.с. и восьмиступенчатым автоматом. «Престижная» и «премиальная» турбоверсии бывают как с передним, так и с полным приводом. Наконец, топовый Kia Seltos X-Line получил 200-сильный турбомотор 1.5 T-GDI, восьмиступенчатый автомат и полный привод.
Уже в базе есть светодиодная оптика, те самые экраны, подогрев руля и передних сидений, климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль. В следующей комплектации появляются обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, подогрев задних сидений. Предтоповое исполнение – это еще атмосферная подсветка интерьера и беспроводная зарядка для смартфона. Самый дорогой Kia Seltos X-Line имеет панорамную крышу, электропривод багажной двери, вентиляцию передних сидений, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.
В Казахстане Kia Seltos нового поколения обойдется в 10 990 000 – 15 490 000 тенге, что эквивалентно примерно 2,03 млн – 2,9 млн рублей по актуальному курсу.
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