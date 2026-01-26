Новинки ×
  • Кроссовер Kia Seltos нового поколения выходит на рынок: теперь версии побогаче

Кроссовер Kia Seltos нового поколения выходит на рынок: теперь версии побогаче

26.01.2026 1034 1 0
Кроссовер Kia Seltos нового поколения выходит на рынок: теперь версии побогаче

Компания Kia запускает продажи паркетника Seltos новой генерации на домашнем рынке. В Корее модель предложена с турбочетверкой 1.6 или в виде гибрида HEV.

Мировая премьера кроссовера Kia Seltos второго поколения состоялась в декабре 2025 года, а дебютным рынком для модели стала Индия – там продажи стартовали в самом начале января. Теперь же Kia раскрыла версии для родной Кореи. Уже объявлены цены, приобрести новинку корейцы смогут с завтрашнего дня, 27 января. Также напомним, что предшественник в строю с 2019-го, рестайлинг он пережил в 2022-м. «Первый» Seltos является по-настоящему глобальной моделью, а география продаж свежего паркетника станет еще шире – он появится еще и в Европе.

Стандартный новый Kia Seltos для Кореи
Стандартный новый Kia Seltos для Кореи
1 / 2
Новый Kia Seltos X-Line
Новый Kia Seltos X-Line
2 / 2

В плане дизайна предназначенные для разных рынков Селтосы в целом повторяют друг друга. Если сравнивать с предыдущим кроссовером, то новый получил более брутальную внешность. Главные особенности – внушительная радиаторная решетка, в которую вписаны прямоугольные блоки фар с горизонтальными и вертикальными светодиодными секциями, расположенные по бокам от решетка диодные же клыки. Новому Kia Seltos также достались выдвижные ручки дверей. В Корее покупателям доступен и «внедорожный» вариант X-Line с более внушительным обвесом и черными 19-дюймовыми оригинальными колесами.

Стандартный новый Kia Seltos для Кореи
Стандартный новый Kia Seltos для Кореи
1 / 2
Стандартный новый Kia Seltos для Кореи
Стандартный новый Kia Seltos для Кореи
2 / 2

Длина свежего паркетника равна 4430 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1600 мм, колесная база – 2690 мм. Для сравнения, габариты предшественника (в спецификации для Кореи): 4390/1800/1600 мм, расстояние между осями – 2630 мм. Объем багажника модели второй генерации составляет 536 литров (по методике VDA).

Стандартный новый Kia Seltos для Кореи

Внутри «второго» Kia Seltos установили более строгие переднюю панель и тоннель, а также новый руль в стиле других последних моделей марки. Заменили и табло, оно состоит из трех экранов: это виртуальная приборка на 12,3 дюйма, 5-дюймовый дисплей управления «климатом» и тачскрин мультимедийной системы (тоже 12,3 дюйма). Мультимедиа – с ассистентом на базе искусственного интеллекта. Если в Индии паркетник сохранил традиционный рычаг коробки, то у версии для Кореи подрулевой рычажок.

Стандартный новый Kia Seltos для Кореи
Стандартный новый Kia Seltos для Кореи
1 / 2
Новый Kia Seltos X-Line
Новый Kia Seltos X-Line
2 / 2

Уже в базе предназначенный для домашнего рынка Селтос имеет девять подушек безопасности, включая «эйрбэг» между передними креслами. В списке оборудования кроссовера для Кореи также заявлены (в зависимости от комплектации): электропривод багажной двери, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения и множество других водительских ассистентов. А еще кроссовер получил функцию Vibro Sound Seat: передние сиденья могут вибрировать в такт музыке. Индийский Селтос тоже неплохо оснащен, но все же он беднее версии для Кореи: в частности, у него шесть подушек безопасности, а система Vibro Sound Seat ему не положена.

Стандартный новый Kia Seltos для Кореи

В Корее кроссовер представлен в двух модификациях. Базовый Kia Seltos по-прежнему имеет бензиновую турбочетверку 1.6 T-GDI, но при этом ее отдачу слегка «придушили»: теперь 193 л.с. вместо 198 л.с. у предшественника. Покупателям также впервые доступен гибридный паркетник HEV (без возможности зарядки от электросети) с силовой установкой на базе мотора 1.6, суммарная мощность такого Селтоса – 141 л.с. У гибрида есть функция V2L (Vehicle-to-Load), как у электрокаров, она позволяет использовать энергию для питания внешних электроприборов. О коробках производитель на момент публикации новости не рассказал. При этом известно, что «традиционный» кроссовер бывает как с передним, так и с полным приводом. Отметим, в Индии у нового паркетника другая техника: гибридной версии там пока нет, привод только передний, зато индийцы могут выбрать модель с дизелем.

Новый Kia Seltos X-Line для Кореи

В Корее чисто бензиновый Kia Seltos нового поколения обойдется минимум в 24,77 млн вон (около 1,3 млн рублей по актуальному курсу), гибрид стоит от 28,98 млн вон (1,5 млн рублей).

кроссовер Корея авторынок новинки KIA KIA Seltos

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
26.01.2026 14:57
Иван Сергеев

Корейские психоактивные вещества не перестают удивлять. Чем же надо обдолбаться чтобы нарисовать такое.

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Не средство передвижения, а роскошь: почему дорожают автомобили Вот и утратила смысл крылатая фраза из «Золотого телёнка». В 2026 году машина – скорее роскошный аксессуар на колёсах: дорого, претенциозно, статусно. Ведь в России рост цен на автомобили да... 553 5 0 26.01.2026
Статьи / История Каков сан, таков и помёт: как был построен Brooke 25/30 HP Swan Car и чем он всех шокировал В мире всегда выпускались и будут выпускаться штучные автомобили для той категории автомобилистов, которые не хотят быть «как все». Несмотря на то, что штучные машины стоят не просто дорого,... 384 1 2 25.01.2026
Статьи / История Попытка как пытка: как пробовали возродить марку Maybach и почему это не получилось История мирового автопрома насчитывает десятки, если не сотни автомобильных марок, которые по той или иной причине канули в Лету, став достоянием прошлого. Банкротство, слияние с другим прои... 1945 7 0 24.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76046 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46320 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18662 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
11 Peugeot 207 с пробегом: старые моторы лучше новых, а три педали всегда...
7 Попытка как пытка: как пробовали возродить марку Maybach и почему это...
5 Не средство передвижения, а роскошь: почему дорожают автомобили
Новые комментарии
Change privacy settings