Кроссовер Kia Seltos нового поколения выходит на рынок: теперь версии побогаче

Мировая премьера кроссовера Kia Seltos второго поколения состоялась в декабре 2025 года, а дебютным рынком для модели стала Индия – там продажи стартовали в самом начале января. Теперь же Kia раскрыла версии для родной Кореи. Уже объявлены цены, приобрести новинку корейцы смогут с завтрашнего дня, 27 января. Также напомним, что предшественник в строю с 2019-го, рестайлинг он пережил в 2022-м. «Первый» Seltos является по-настоящему глобальной моделью, а география продаж свежего паркетника станет еще шире – он появится еще и в Европе.
В плане дизайна предназначенные для разных рынков Селтосы в целом повторяют друг друга. Если сравнивать с предыдущим кроссовером, то новый получил более брутальную внешность. Главные особенности – внушительная радиаторная решетка, в которую вписаны прямоугольные блоки фар с горизонтальными и вертикальными светодиодными секциями, расположенные по бокам от решетка диодные же клыки. Новому Kia Seltos также достались выдвижные ручки дверей. В Корее покупателям доступен и «внедорожный» вариант X-Line с более внушительным обвесом и черными 19-дюймовыми оригинальными колесами.
Длина свежего паркетника равна 4430 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1600 мм, колесная база – 2690 мм. Для сравнения, габариты предшественника (в спецификации для Кореи): 4390/1800/1600 мм, расстояние между осями – 2630 мм. Объем багажника модели второй генерации составляет 536 литров (по методике VDA).
Внутри «второго» Kia Seltos установили более строгие переднюю панель и тоннель, а также новый руль в стиле других последних моделей марки. Заменили и табло, оно состоит из трех экранов: это виртуальная приборка на 12,3 дюйма, 5-дюймовый дисплей управления «климатом» и тачскрин мультимедийной системы (тоже 12,3 дюйма). Мультимедиа – с ассистентом на базе искусственного интеллекта. Если в Индии паркетник сохранил традиционный рычаг коробки, то у версии для Кореи подрулевой рычажок.
Уже в базе предназначенный для домашнего рынка Селтос имеет девять подушек безопасности, включая «эйрбэг» между передними креслами. В списке оборудования кроссовера для Кореи также заявлены (в зависимости от комплектации): электропривод багажной двери, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения и множество других водительских ассистентов. А еще кроссовер получил функцию Vibro Sound Seat: передние сиденья могут вибрировать в такт музыке. Индийский Селтос тоже неплохо оснащен, но все же он беднее версии для Кореи: в частности, у него шесть подушек безопасности, а система Vibro Sound Seat ему не положена.
В Корее кроссовер представлен в двух модификациях. Базовый Kia Seltos по-прежнему имеет бензиновую турбочетверку 1.6 T-GDI, но при этом ее отдачу слегка «придушили»: теперь 193 л.с. вместо 198 л.с. у предшественника. Покупателям также впервые доступен гибридный паркетник HEV (без возможности зарядки от электросети) с силовой установкой на базе мотора 1.6, суммарная мощность такого Селтоса – 141 л.с. У гибрида есть функция V2L (Vehicle-to-Load), как у электрокаров, она позволяет использовать энергию для питания внешних электроприборов. О коробках производитель на момент публикации новости не рассказал. При этом известно, что «традиционный» кроссовер бывает как с передним, так и с полным приводом. Отметим, в Индии у нового паркетника другая техника: гибридной версии там пока нет, привод только передний, зато индийцы могут выбрать модель с дизелем.
В Корее чисто бензиновый Kia Seltos нового поколения обойдется минимум в 24,77 млн вон (около 1,3 млн рублей по актуальному курсу), гибрид стоит от 28,98 млн вон (1,5 млн рублей).
