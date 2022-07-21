Кроссовер Kia Seltos получил новые мотор и коробку после рестайлинга

На родине марки у модели появился «атмосферник», а турбодвигатель стал мощнее. Кроме того, паркетник слегка подрос и обрел новый интерьер.

Фирменные картинки обновленного Seltos компания Kia опубликовала еще в июне, а на прошлой неделе на домашнем автосалоне в Пусане провели статичную премьеру без объявления характеристик. Теперь же известны и они. Впрочем, сначала еще раз пробежимся по дизайну. Ну и напомним, что паркетник в строю с 2019 года, и что это его первая серьезная модернизация.

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Итак, Kia Seltos достались новые бамперы и радиаторная решетка. У фар прежняя форма, однако начинку заменили, вдобавок появились светодиодные росчерки ходовых огней, визуально объединенные со светящимися же полосками на решетке. Другими стали и задние фонари, плюс их отныне объединяет плашка. Еще расширена палитра цветов кузова. В Корее в строю осталась топ-версия Gravity, ее особенности – потемневший хром, черные корпуса наружных зеркал и аналогичного цвета 18-дюймовые диски.



Из-за нового обвеса длина Селтоса выросла на 15 мм до 4390 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1800 мм, высота – 1600 мм, колесная база – 2630 мм.



В салоне – новая передняя панель и другой блок управления климат-контролем (он лишен «крутилки», отвечающей за регулировку температуры), а вместо традиционного рычага коробки установили шайбу. Дорогим версиям положено гигантское табло, которое состоит из виртуальной «приборки» и сенсорного экрана мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма), причем последний чуть повернут в сторону водителя. Кстати, Kia Seltos индийского производства изначально имеет единый корпус, однако приборы у него – аналоговые, к тому же они «утоплены». Среди новых опций предназначенного для Кореи кросса – «память» настроек водительского кресла.

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На родине Kia пересмотрена моторная гамма. Так, Seltos впервые обрел в Корее бензиновый «атмосферник» 2.0 MPI, который выдает 149 л.с. и 180 Нм и сочетается с вариатором IVT (эта пара есть, например, у российского кросса). А «турбочетверка» 1.6 T-GDI стала мощнее: 198 л.с. против 177 л.с. у прежней версии (но крутящий момент не изменился – 265 Нм). Кроме того, турбомотор теперь комплектуется классическим восьмиступенчатым «автоматом» (была семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями). Как и прежде, кроссовер доступен с передним или полным приводом.



Рестайлинговый Kia Seltos стартует на корейском рынке 22 июля. Позже паркетник обновится и в других странах, но вот сроки появления такого Селтоса в России прогнозировать бессмысленно по понятным причинам.

