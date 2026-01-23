Новинки ×
  • Bugatti Veyron вернулся в виде виртуозного заводского рестомода F.K.P. Hommage

Bugatti Veyron вернулся в виде виртуозного заводского рестомода F.K.P. Hommage

23.01.2026 26 0 0
Bugatti Veyron вернулся в виде виртуозного заводского рестомода F.K.P. Hommage

Компания Bugatti представила второй суперкар, разработанный и изготовленный в единственном экземпляре в рамках эксклюзивной программы Solitaire. От исходного Bugatti Veyron рестомод Bugatti F.K.P. Hommage отличается полностью переработанным кузовом и более мощным 8,0-литровым двигателем W16.

В прошлом году Bugatti объявила о запуске новой программы по созданию штучных суперкаров, получившей название Solitaire (переводится с французского на русский как «стоящий особняком» или «отщепенец»), её первенцем стало купе Bugatti Brouillard, сделанное на базе мелкосерийного родстера Bugatti W16 Mistral. Второй проект, созданный в рамках этой программы, оказался ретроспективным и представляет собой комплексно доработанный Bugatti Veyron, что выпускался с 2005 по 2015 год и был изготовлен тиражом 450 экземпляров.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

На базе ранней версии Вейрона был создан фактически новый суперкар, получивший имя Bugatti F.K.P. Hommage. Буквы F.K.P. расшифровываются как Фердинанд Карл Пиех (Ferdinand Karl Piëch) — это легендарный инженер, предприниматель и менеджер, ставший главным архитектором современной Volkswagen Group, ему, собственно, и посвящён этот суперкар. Именно с подачи Пиеха компания Bugatti вошла в 1998 году в состав концерна Volkswagen и стала главной витриной его технологических достижений.

Фердинанд Пиех

Полноприводный среднемоторный суперкар Bugatti Veyron был во многом личным проектом Фердинанд Пиеха, воплощением его самых смелых амбиций. Автомобиль получил фантастический по меркам 2000-х бензиновый двигатель W16 с рабочим объёмом 7993 см3. Благодаря четырём турбокомпрессорам его мощность достигала 1001 л.с. на ранних версиях Veyron и 1200 л.с. на поздних. В доработанном виде этот двигатель перекочевал на Bugatti Chiron, а его последним мелкосерийным носителем стал трековый суперкар Bugatti Bolide.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Суперкару Bugatti F.K.P. Hommage досталась относительно свежая версия двигателя W16 — от Bugatti Chiron Super Sport, то есть мощностью 1600 л.с., под него модернизирована стандартная система охлаждения Вейрона и доработан 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Как изменились динамические характеристики, пресс-служба Bugatti не сообщает. Для справки скажем, что стандартный 1200-сильный Veyron набирает первую «сотню» за 2,5 с, максимальная скорость — 431 км/ч.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Снаружи Bugatti F.K.P. Hommage очень похож на оригинальный Veyron, но в реальности практически все поверхности кузова у него новые. Команда дизайнеров Bugatti во главе с Фрэнком Хейлом попробовала представить, как бы выглядел Veyron, если бы выпускался сегодня и в нём можно было бы применить современные технологии и материалы. Результат проще всего оценить по фотографиям, где исходный Veyron и F.K.P. Hommage показаны вместе.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Нетрудно заметить, что Bugatti F.K.P. Hommage визуально шире Вейрона за счёт увеличенных воздуховодов на передке и корме, а также новой, более выразительной и широкой светодиодной оптики. Фирменная радиаторная решётка в виде подковы тоже стала шире и объёмнее в глубину, при этом хромированная рамка при взгляде строго спереди стала тоньше. Раздался вширь и центральный выхлопной патрубок. Наконец, крупнее стали колёса (20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади), но сохранён оригинальный дизайн легкосплавных дисков Вейрона. Оригинальная схема окраски тоже сохранена, но современные технологии нанесения лакокрасочное покрытия позволили добиться большей визуальной глубины и насыщенности, особенно на деталях, где видна углепластиковая структура.

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14

Салон тоже полностью переделан, хотя в нём сохранены основные компоновочные решения Вейрона, некоторые детали позаимствованы у моделей Chiron и Mistral. Центральная консоль стала у́же и изящнее, на её металлической поверхности разместился вертикальный ряд круглых регуляторов, а на самой вершине находятся уникальные часы с автоподзаводом, упакованные в металлический вьсьмигранный корпус. В щиток приборов добавлены настраиваемые многофункциональные экраны, но центральное место по-прежнему занимает большой стрелочный спидометр. Трёхспицевый руль новый, с металлическими сервисными клавишами и более крупными лепестками ручного переключения передач. Дверные карты тоже полностью переделаны — они, как и новые ковшеобразные сиденья, имеют комбинированную обивку из кожи и ткани ручной работы.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Bugatti F.K.P. Hommage изготовлен для конкретного очень состоятельного заказчика, имя которого не раскрывается. Цена тоже не названа, но по данным британского журнала Autocar она превышает 10 млн евро. Для сравнения скажем, что новейший серийный суперкар Bugatti — 1800-сильный гибридный Tourbillon — стоит от 3,8 млн евро. Точнее стоил, так как все запланированные к выпуску 250 экземпляров Tourbillon уже проданы.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Добавим, что сегодня марка Bugatti находится под совместным контролем хорватской компании Rimac и концерна Volkswagen, но Мате Римац намерен полностью её выкупить.

спортивные авто суперкары новинки Bugatti Bugatti Veyron

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Ferrari F50: болид Формулы-1 для дорог общего пользования В наши дни Ferrari выпускает лимитированные модели с семизначными ценниками, попадающие в разряд классики уже на этапе презентации, чуть ли не каждый год. Это вполне объяснимо: компания хоче... 1106 1 2 22.01.2026
Статьи / Авто с пробегом Peugeot 207 с пробегом: старые моторы лучше новых, а три педали всегда лучше двух В первой части обзора подержанного Peugeot 207 мы рассказали, что кузов этого автомобильчика от идеала далёк, хотя и совсем проблемным его назвать нельзя. Зато к салону вопросов минимум, а... 972 3 1 21.01.2026
Статьи / Популярные вопросы Что делать, если застрял в снегу: пошаговая инструкция Мощный снегопад снова напомнил нам, как быстро дороги могут превратиться в направления, а дворы – в полигон для тестирования проходимости. Застрять в снегу можно буквально на ровном месте, и... 734 0 4 19.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75867 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46227 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18494 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
7 Автобус Sollers SA6 появился в продаже на российском рынке
5 Канада разрешит ввоз китайских электромобилей в обмен на экспорт рапса...
5 Как правильно парковаться: советы для новичков
Новые комментарии
Change privacy settings