Bugatti Veyron вернулся в виде виртуозного заводского рестомода F.K.P. Hommage

Компания Bugatti представила второй суперкар, разработанный и изготовленный в единственном экземпляре в рамках эксклюзивной программы Solitaire. От исходного Bugatti Veyron рестомод Bugatti F.K.P. Hommage отличается полностью переработанным кузовом и более мощным 8,0-литровым двигателем W16.

В прошлом году Bugatti объявила о запуске новой программы по созданию штучных суперкаров, получившей название Solitaire (переводится с французского на русский как «стоящий особняком» или «отщепенец»), её первенцем стало купе Bugatti Brouillard, сделанное на базе мелкосерийного родстера Bugatti W16 Mistral. Второй проект, созданный в рамках этой программы, оказался ретроспективным и представляет собой комплексно доработанный Bugatti Veyron, что выпускался с 2005 по 2015 год и был изготовлен тиражом 450 экземпляров.

На базе ранней версии Вейрона был создан фактически новый суперкар, получивший имя Bugatti F.K.P. Hommage. Буквы F.K.P. расшифровываются как Фердинанд Карл Пиех (Ferdinand Karl Piëch) — это легендарный инженер, предприниматель и менеджер, ставший главным архитектором современной Volkswagen Group, ему, собственно, и посвящён этот суперкар. Именно с подачи Пиеха компания Bugatti вошла в 1998 году в состав концерна Volkswagen и стала главной витриной его технологических достижений.

Фердинанд Пиех

Полноприводный среднемоторный суперкар Bugatti Veyron был во многом личным проектом Фердинанд Пиеха, воплощением его самых смелых амбиций. Автомобиль получил фантастический по меркам 2000-х бензиновый двигатель W16 с рабочим объёмом 7993 см3. Благодаря четырём турбокомпрессорам его мощность достигала 1001 л.с. на ранних версиях Veyron и 1200 л.с. на поздних. В доработанном виде этот двигатель перекочевал на Bugatti Chiron, а его последним мелкосерийным носителем стал трековый суперкар Bugatti Bolide.

Суперкару Bugatti F.K.P. Hommage досталась относительно свежая версия двигателя W16 — от Bugatti Chiron Super Sport, то есть мощностью 1600 л.с., под него модернизирована стандартная система охлаждения Вейрона и доработан 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Как изменились динамические характеристики, пресс-служба Bugatti не сообщает. Для справки скажем, что стандартный 1200-сильный Veyron набирает первую «сотню» за 2,5 с, максимальная скорость — 431 км/ч.

Снаружи Bugatti F.K.P. Hommage очень похож на оригинальный Veyron, но в реальности практически все поверхности кузова у него новые. Команда дизайнеров Bugatti во главе с Фрэнком Хейлом попробовала представить, как бы выглядел Veyron, если бы выпускался сегодня и в нём можно было бы применить современные технологии и материалы. Результат проще всего оценить по фотографиям, где исходный Veyron и F.K.P. Hommage показаны вместе.

Нетрудно заметить, что Bugatti F.K.P. Hommage визуально шире Вейрона за счёт увеличенных воздуховодов на передке и корме, а также новой, более выразительной и широкой светодиодной оптики. Фирменная радиаторная решётка в виде подковы тоже стала шире и объёмнее в глубину, при этом хромированная рамка при взгляде строго спереди стала тоньше. Раздался вширь и центральный выхлопной патрубок. Наконец, крупнее стали колёса (20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади), но сохранён оригинальный дизайн легкосплавных дисков Вейрона. Оригинальная схема окраски тоже сохранена, но современные технологии нанесения лакокрасочное покрытия позволили добиться большей визуальной глубины и насыщенности, особенно на деталях, где видна углепластиковая структура.

Салон тоже полностью переделан, хотя в нём сохранены основные компоновочные решения Вейрона, некоторые детали позаимствованы у моделей Chiron и Mistral. Центральная консоль стала у́же и изящнее, на её металлической поверхности разместился вертикальный ряд круглых регуляторов, а на самой вершине находятся уникальные часы с автоподзаводом, упакованные в металлический вьсьмигранный корпус. В щиток приборов добавлены настраиваемые многофункциональные экраны, но центральное место по-прежнему занимает большой стрелочный спидометр. Трёхспицевый руль новый, с металлическими сервисными клавишами и более крупными лепестками ручного переключения передач. Дверные карты тоже полностью переделаны — они, как и новые ковшеобразные сиденья, имеют комбинированную обивку из кожи и ткани ручной работы.

Bugatti F.K.P. Hommage изготовлен для конкретного очень состоятельного заказчика, имя которого не раскрывается. Цена тоже не названа, но по данным британского журнала Autocar она превышает 10 млн евро. Для сравнения скажем, что новейший серийный суперкар Bugatti — 1800-сильный гибридный Tourbillon — стоит от 3,8 млн евро. Точнее стоил, так как все запланированные к выпуску 250 экземпляров Tourbillon уже проданы.

Добавим, что сегодня марка Bugatti находится под совместным контролем хорватской компании Rimac и концерна Volkswagen, но Мате Римац намерен полностью её выкупить.