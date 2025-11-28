Bugatti завершила производство суперкара Bolide с легендарным мотором W16

Суперкары ×
28.11.2025
Bugatti Bolide — это очень дорогой трековый суперкар, выпущенный тиражом 40 экземпляров. На этой неделе Bugatti сообщила, что передала последний экземпляр Bolide клиенту. Каждый Bolide обошёлся заказчику в сумму не менее 4 млн евро.

Компания Bugatti впервые представила Bolide осенью 2020 года в виде концепта, а серийную версию показала летом 2021 года, инженерная доводка этой модели продолжалась до начала 2024 года, затем началось ручное мелкосерийное производство, и вот на днях оно закончилось.

Последний экземпляр Bolide имеет двухцветную окраску — тёмный низ цвета Black Blue и светлый верх цвета Special Blue Lyonnais напоминают состоятельному владельцу этой машины о другом Bugatti из его гаража — гоночном Type 35 из второй половины 1920-х, который, наверное, стоит даже больше, чем Bolide.

Некоторые любители Bugatti полагают, что Bolide — это трековая версия суперкара Bugatti Chiron, производство которого завершилось в прошлом году, но на самом деле Bolide позаимствовал у Chiron только двигатель W16, а углепластиковый кузов и шасси в гоночном стиле у него свои собственные, поэтому ему и понадобился полный цикл разработки.

8,0-литровый W16, оснащённый четырьмя турбокомпрессорами, на Bugatti Bolide выдаёт 1600 л.с. и 1600 Нм. Коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, привод — постоянный полный. Разгон до 100 км/ч занимает 2,2 c, максимальная скорость ограничена на отметке 380 км/ч. Весит суперкар 1450 кг.

Bugatti Bolide не установил ни одного рекорда, но его владельцев, видимо, это не очень смущает, для них Bolide представляет коллекционную ценность и без рекордов. Между тем Bugatti охотно продала Bolide во все главные компьютерные автогонки, так что с ним хорошо знакомы даже самые юные игроманы.

Bolide — не последняя модель с двигателем W16: в строю, то есть в производстве, пока ещё находится дорожный суперкар Bugatti W16 Mistral (тираж — 99 экземпляров), который как раз является производной от модели Chiron. В свою очередь на базе W16 Mistral был недавно сделан Bugatti Brouillard — первенец новой линейки уникальных суперкаров Bugatti для коллекционеров.

Новым базовым суперкаром Bugatti в ближайшее десятилетие или около того будет Tourbillon, его производство начнётся в следующем году, тираж — 250 экземпляров, цена — от 3,8 млн евро. Bugatti Tourbillon оснащён plug-in гибридной силовой установкой, главным компонентом которой стал разработанный с нуля атмосферный 8,3-литровый бензиновый двигатель V16. Клиенты Bugatti терпеливо ждут, когда этот фантастический по звучанию мотор получит новый трековый суперкар французской марки, но пока не было даже анонса такого суперкара.

спортивные авто авторынок суперкары Bugatti Bugatti Bolide
Change privacy settings