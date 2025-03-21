Bugatti Tourbillon с пакетом Équipe Pur Sang: восемь (!) выхлопных труб и гоночный дух

Компания Bugatti начнёт производство суперкара Tourbillon только в следующем году, но его покупатели уже работают с конфигуратором и формируют облик своих будущих машин — на этой неделе официально представлена одна из интереснейших опций, именуемая Équipe Pur Sang.

Премьера Bugatti Tourbillon состоялась в июне прошлого года, позже французская компания раскрыла некоторые дополнительные подробности о его конструкции — благо смаковать этот шедевр инженерной мысли можно долго. Напомним, что Tourbillon оснащён plug-in гибридной силовой установкой, в состав которой входят высокооборотный атмосферный 8,3-литровый бензиновый двигатель V16 (1000 л.с.), 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, один электромотор на задней оси (340 л.с.), два электромотора на передней оси (каждый выдаёт 340 л.с.) и Т-образная литий-ионная батарея (24,8 кВт·ч), расположенная в центральном тоннеле и за салоном. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 1800 л.с. До 100 км/ч Tourbillon разгоняется за 2 с, максимальная скорость — 445 км/ч.

Bugatti собирается выпустить только 250 экземпляров Tourbillon, все они были зарезервированы за конкретными клиентами ещё до премьеры. Минимальная цена составляет 3,8 млн евро, но можно не сомневаться, что каждый Tourbillon будет значительно дороже из-за большого количества опций, в том числе таких как пакет Équipe Pur Sang — его название переводится с французского на русский как «чистокровная команда» и отсылает к историческому гоночному подразделению Bugatti. В ряде СМИ информация о пакете Équipe Pur Sang появилась ещё в начале марта на основе утечек из закрытого конфигуратора — в нём было указано, что пакет Équipe Pur Sang стоит 240 000 долларов или около 220 000 евро.

В пакет Équipe Pur Sang входят видоизменённый передний сплиттер, активное заднее аткрикрыло с небольшими вертикальными стабилизаторами по краям (в стандартной комплектации таких стабилизаторов нет) и более развитый задний диффузор, в который интегрированы восемь круглых выхлопных патрубков (в «базе» — два сдвоенных патрубка пятиугольной формы). Новые элементы оперения увеличивают прижимную нагрузку на высоких скоростях.

Также в пакет Équipe Pur Sang входят уникальные колёсные диски (20-дюймовые на передней оси и 21-дюймовые на задней), спицы которых сконфигурированы таким образом, чтобы успокаивать воздушные потоки на боковинах кузова, а ещё эти колёса на 8% увеличивают приток воздуха к заднему радиатору. Из-за особенностей конструкции диски для правой и для левой сторон автомобиля не взаимозаменяемые.

Салон суперкара с пакетом Équipe Pur Sang получает уникальные кресла с усиленной боковой поддержкой, расширенную отделку замшей с контрастной прострочкой и вставки из углепластика, которых нет в стандартной комплектации.

За рамками пакета Équipe Pur Sang покупателям Tourbillon доступны 23 базовых варианта внешней окраски кузова, 20 вариантов кожаной отделки салона, 10 вариантов отделки алькантарой, 7 вариантов коврового покрытия и несколько вариантов оформления ювелирного механического щитка приборов, который, напомним, состоит из более чем 600 мелких деталей и весит при этом всего 700 грамм.

Помимо стандартных опций Bugatti, разумеется, предлагает для Tourbillon нестандартные, их количество ограничено только бюджетом и фантазией заказчика, можно даже попросить сделать уникальный кузов, что мы не раз видели на примере модели Chiron. В общем, процесс заказа нового Bugatti доставляет не меньше удовольствия, чем езда на нём — за этот уникальный опыт, собственно, французская марка и берёт бешеные деньги, причём право отдать Bugatti эти деньги ещё нужно заслужить.