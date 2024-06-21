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  • Bugatti Tourbillon: 8,3-литровый атмосферный V16, три электромотора и 1800 л.с.

Bugatti Tourbillon: 8,3-литровый атмосферный V16, три электромотора и 1800 л.с.

21.06.2024 59 0 0

Компания Bugatti представила новый базовый суперкар Tourbillon, пришедший на смену модели Chiron. Дизайн Tourbillon большим сюрпризом не стал, он представляет собой эволюцию стиля Chiron, а вот техническая начинка полностью новая и очень дорогая: каждый Tourbillon обойдётся заказчику минимум в 3,8 млн евро!

В конце мая компания Bugatti, ныне находящаяся под контролем хорватской Rimac Group, отчиталась о выпуске последнего, 500-го по счёту экземпляра суперкара Chiron, а 20 июня началась новая глава в истории легендарной французской марки — Мате Римац, глава Bugatti Rimac, лично представил сделанный с чистого листа полноприводный гибридный суперкар Bugatti Tourbillon. Желающим купить Tourbillon нужно приготовить минимум 3,8 млн евро, тогда как Chiron стоил от 2,4 млн евро.

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Название Tourbillon отсылает к элитным, сверхточным хронографам, механизм которых способен частично компенсировать притяжение Земли. Новый суперкар Bugatti буквально пронизан духом дорогой и точной механики — разработчики хотели, чтобы он воспринимался как произведение искусства, ценность которого не зависит от времени. В этом смысле достаточно консервативный дизайн Tourbillon с характерными подковообразными дугами вокруг дверей кажется вполне логичным: над ним трудился бывший шеф-дизайнер Bugatti Ахим Аншайдт, уступивший в прошлом году место более молодому коллеге Фрэнку Хейлу.

В основе Bugatti Tourbillon лежит полностью новый углепластиковый монокок. Пропорции кузова по сравнению с Chiron стали более стремительными и атлетичными, аэродинамические элементы по возможности скрыты внутри кузова, чтобы не нарушать гармонии внешних обводов. В корму встроено выдвижное антикрыло, оно же аэродинамический тормоз с регулируемым углом атаки, а диффузор, выходящий из под кормы, начинается примерно с середины автомобиля — именно он создаёт львиную долю прижимной нагрузки на максимальной скорости, потому что на максимальной скорости антикрыло убрано. Огромные подъёмные двери, заходящие на крышу, снабжены электроприводом. Габаритная длина Tourbillon — 4671 мм, ширина — 2051 мм, высота — 1189 мм, колёсная база — 2740 мм.

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Салон у Tourbillon намного более эстетский, чем у Chiron, и может поспорить с шедевральными интерьерами суперкаров Pagani. Ювелирный щиток приборов буквально использует технологии элитных швейцарских часов и выставляет напоказ вращающиеся в недрах циферблатов ажурные титановые шестерёнки. Щиток состоит из более чем 600 мелких деталей и весит при этом всего 700 грамм. Немного сплюснутый руль с двумя вертикальными спицами вращается вокруг неподвижной ступицы с подушкой безопасности и не перекрывает щиток приборов при любом угле поворота.

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Узкая центральная консоль с фрезерованными алюминиевыми тумблерами и регуляторами декорирована настоящим хрусталём, безопасным при авариях. Небольшой мультимедийный экран выдвигается при необходимости из верхней части передней панели с помощью механизма со сложной кинематикой и может принимать портретное или альбомное положение. Положение педального узла можно отрегулировать с помощью электропривода. Аудиосистема глубоко интегрирована в кузов и использует его естественные полости в качестве резонаторов.

Силовая установка Bugatti Tourbillon построена вокруг новейшего 8,3-литрового бензинового атмосферного двигателя V16 (угол развала — 90 градусов), спроектированного в сотрудничестве со специалистами британской фирмы Cosworth, его максимальная отдача — 1000 л.с. и 900 Нм, предельная частота вращения коленвала — 9000 об/мин. Звук у этого мотора совершенно бесподобный и ни с чем не сравнимый. При габаритной длине в один метр двигатель V16 весит всего 252 кг, он состыкован с 8-ступенчатой автоматической коробкой типа DCT (с двумя сцеплениями) и передаёт всю свою мощность на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением.

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Задние колёса также вращает установленый между ДВС и коробкой передач электромотор с пиковой отдачей в 250 кВт (340 л.с.) и 340 Нм. Ещё два 250-киловаттных мотора установлены на передней оси — каждый вращает своё колесо. Максимальная совокупная мощность силовой установки — 1800 л.с. 800-вольтовая Т-образная тяговая батарея ёмкостью 24,8 кВт·ч расположена в центральном тоннеле и за салоном, её полного заряда хватает на 60 км пробега на электротяге по циклу WLTP. Снаряженная масса Tourbillon составляет 1995 кг. До 100 км/ч суперкар разгоняется за 2 с, до 200 км/ч — за 5 с, до 300 км/ч — за 10 с, до 400 км/ч — за 25 с, максимальная скорость — 445 км/ч.

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В шасси Tourbillon с многорычажной подвеской спереди и сзади используются лёгкие литые тонкостенные алюминиевые подрамники и ажурные алюминиевые рычаги, изготовленные методом 3D-печати, — это позволило максимально снизить неподрессоренные массы: по сравнению с Chiron подвеска «похудела» на 45%. В стандартное оснащение входят мощные карбон-керамические тормоза. Штатные шины — Michelin Pilot Cup Sport 2 размерности 285/35 R 20 спереди и 345/30 R 21 сзади.

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На данным момент Bugatti Tourbillon находится в статусе прототипа, впереди его ждёт большой цикл доводочных испытаний, после которых технические характеристики могут быть немного скорректированы, окончательная спецификация будет обнародована, видимо, только в 2026 году, когда начнётся производство. Bugatti изготовит только 250 экземпляров Tourbillon, но на его базе, разумеется, впоследствии появятся другие мелкосерийные и штучные модели Bugatti с ещё более высокими ценниками.

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