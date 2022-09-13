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  • Pagani Utopia: старомодный дизайн, 864 л.с. на «механике» и никакой электрификации

Pagani Utopia: старомодный дизайн, 864 л.с. на «механике» и никакой электрификации

13.09.2022 207 0 0

Итальянская компания Pagani представила третью полностью новую модель в своей истории — Utopia (заводской индекс С10), разработка которой заняла шесть лет. От многих современных конкурентов Pagani Utopia отличается техническим консерватизмом, но в конструкции при этом использованы самые современные материалы.

 

Utopia — удачное название для нового гиперкара итальянской компании Pagani, оно отсылает к английскому философу Томасу Мору и его трактату 1516 года «Утопия», в котором описывается вымышленное основное государство с наилучшим с точки зрения автора общественным устройством. Гиперкар Utopia — это олицетворение представлений лучших клиентов Pagani об идеальном автомобиле и оно, к сожалению или к счастью, идёт вразрез с современным вектором развития автопрома, направленного в сторону электрификации и автономного вождения. Тем не менее Pagani Utopia существует и, надо сказать, подобных машин с уклоном в консерватизм в лакшери-сегменте становится всё больше (особенно рестомодов) — богатым автолюбителем хочется перед очередным технологическим рывком насладиться традиционными автомобильными ценностями.

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Utopia выглядит даже более старомодной, чем первый гиперкар Pagani образца 1999 года — Zonda, её дизайн вдохновлён культовыми автомобилями и мотоциклами 50-х и 60-х годов прошлого века, но при этом аэродинамика тщательно проработана по всем современным канонам, высокой прижимной силы удалось добиться без агрессивного обвеса и торчащих элементов. Заднее антикрыло с двумя активными секциями элегантно интегрировано в корму, своим контуром оно образует эллипс, описанный вокруг фирменной четырёхстволки выхлопа.

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В основе Utopia лежит карбон-титановый монокок, к нему спереди и сзади прикручены ажурные, но очень прочные хром-молибденовые рамы, к которым крепится силовой агрегат и подвеска. Подвеска — пружинная с адаптивными амортизаторами, типа пуш-род на двойных кованых поперечных рычага «по кругу» (изготовлены из алюминиевого сплава).

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Тормоза — карбон-керамические Brembo, диаметр передних дисков — 410 мм (6-поршневые суппорты), задних — 390 мм (4-поршневые суппорты). Размерность шин — 265/35 R21 спереди и 325/30 R22 сзади, их поставляет Pirelli, состав специально оптимизирован для этой модели, доступны две модели — PZero Corsa на лето и SottoZero на зиму.

Двигатель — старый добрый 6,0-литровый Mercedes-AMG V12 (M120) c двумя турбокомпрессорами, на Utopia он выдаёт максимальные 864 л.с. при 6000 об/мин и 1100 Нм при 2800-5900 об/мин. Коробка передач — 7-ступенчатая «механика» Xtrac, установленная поперечно за двигателем и передающая всю мощность на задние колёса через управляемый электроникой самоблокирующийся дифференциал. В пресс-релизе сказано, что компания отказалась от «автомата» типа DCT (с двумя сцеплениями), так как он слишком тяжёлый. Тем не менее клиенты могут заказать роботизированную версию коробки Xtrac, то есть одним трёхдисковым сцеплением. Динамические характеристики Pagani Utopia пока не объявлены. Заявленная сухая масса — 1280 кг.

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Интерьер, как это принято у дорожных моделей Pagani, оформлен с ювелирным изяществом и опять-таки с оглядкой на стилистику 50-х и 60-х годов. Главный сюрприз — четыре аналоговых циферблата на центральной консоли вместо мультимедийного экрана, который был доступен на предыдущей модели Huayra. Небольшой экран тем не менее интегрирован в щиток приборов между аналоговыми спидометром и тахометром, через него, мультифунциональное рулевое колесо и шайбу на центральном тоннеле водитель получает доступ к различным настройкам и аудиосистеме. Некоторые элементы салона, например, руль и направляющая пластина рычага переключения передач, выточены из цельного куска алюминия.

Дебютный тираж Pagani Utopia составит 99 экземпляров по цене от 2,15 млн евро каждый, далее последуют всевозможные спецверсии, ещё более дорогие и эксклюзивные. Какой будет следующая полностью новая модель Pagani, пока можно только гадать.

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