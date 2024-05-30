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Есть 500-й! Bugatti представила самый последний Chiron

30.05.2024 19 0 0

Последний, 500-й по счёту экземпляр Bugatti Chiron получил имя L’Ultime, он сделан на базе версии Super Sport с удлинённой кормой и оснащён наиболее мощной 1600-сильной версией 8,0-литрового бензинового двигателя W16.

Bugatti Chiron дебютировал весной 2016 года на Женевском автосалоне как замена суперкару Veyron, который первым получил разработанный под патронажем концерна Volkswagen монструозный 8,0-литровый бензиновый двигатель W16 с четырьмя турбокомпрессорами.

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Bugatti сразу объявила, что выпустит только 500 экземпляров Chiron, но это была своего рода маркетинговая уловка, потому что на базе Chiron были впоследствии сделаны модели Divo, La Voiture Noire, Centodieci и ныне здравствующий W16 Mistral — все они по части техники повторяют Chiron, а салоны отличаются, по сути, только отделкой. Особняком стоит разве что трековый Bugatti Bolide, который с моделью Chiron роднит только двигатель, кузов и шасси у Bolide собственные.

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Прощаться с Chiron компания Bugatti начала ещё в 2021 году, заявив тогда, что ей осталось собрать всего 40 машин из 500, но это удовольствие сильно растянулось. В рамках заявленного тиража Chiron получил несколько мелкосерийных и штучных версий, в том числе рекордный Chiron Super Sport 300+ и облегчённый Chiron Pur Sport. За рамками основного тиража был изготовлен лишь уникальный Chiron Profilée, проданный в феврале 2023 года на аукционе RM Sotheby's за 9 792 500 евро — мы тогда думали, что это и есть самый последний Chiron, но затем компания Bugatti показала ещё несколько штучный спецверсий, в том числе Chiron Super Sport 57 One of One, эти машины вошли в обещанный тираж в 500 экземпляров.

Сегодня, наконец, показан действительно последний, 500-й по счёту Chiron — дальше тянуть некуда, потому что уже этим летом состоится премьера наследника, полностью нового гибридного суперкара Bugatti с полностью новым атмосферным V16.

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500-й Bugatti Chiron по имени L’Ultime относится к штучным версиям суперкара, он изготовлен для неназванного состоятельного клиента (судя по конфигурации светотехники машины, этот клиент проживает в Северной Америке) на базе версии Super Sport, которая составила 80 экземпляров из основного тиража Chiron. Окрашен Chiron L’Ultime в те же цвета French Racing Blue и Atlantic Blue, что дебютный экземпляр на Женевском автосалоне 2016 года, но у Chiron L’Ultime эти цвета перетекают друг в друга в виде градиента между передком и кормой, охватывая в том числе колёсные диски.

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Боковины 500-го экземпляра украшены названиями значимых для модели Chiron мест, вроде автодрома в немецкой коммуне Эра-Лессин, где он установил мировой рекорд скорости, а надпись #500 присутствует на задних крыльях, нижней стороне выдвижного антикрыла, колёсах, крышках головок двигателя, на центральном тоннеле в салоне и на подголовниках кресел.

В техническом плане Chiron L’Ultime повторяет обычный Chiron Super Sport: 1600-сильный W16 разгоняет полноприводный суперкар до первой «сотни» за 2,4 с, максимальная скорость — 440 км/ч. Новый суперкар Bugatti, вероятно, будет и мощнее, и быстрее.

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