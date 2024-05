Есть 500-й! Bugatti представила самый последний Chiron

Bugatti Chiron дебютировал весной 2016 года на Женевском автосалоне как замена суперкару Veyron, который первым получил разработанный под патронажем концерна Volkswagen монструозный 8,0-литровый бензиновый двигатель W16 с четырьмя турбокомпрессорами.

Bugatti сразу объявила, что выпустит только 500 экземпляров Chiron, но это была своего рода маркетинговая уловка, потому что на базе Chiron были впоследствии сделаны модели Divo, La Voiture Noire, Centodieci и ныне здравствующий W16 Mistral — все они по части техники повторяют Chiron, а салоны отличаются, по сути, только отделкой. Особняком стоит разве что трековый Bugatti Bolide, который с моделью Chiron роднит только двигатель, кузов и шасси у Bolide собственные.



Прощаться с Chiron компания Bugatti начала ещё в 2021 году, заявив тогда, что ей осталось собрать всего 40 машин из 500, но это удовольствие сильно растянулось. В рамках заявленного тиража Chiron получил несколько мелкосерийных и штучных версий, в том числе рекордный Chiron Super Sport 300+ и облегчённый Chiron Pur Sport. За рамками основного тиража был изготовлен лишь уникальный Chiron Profilée, проданный в феврале 2023 года на аукционе RM Sotheby's за 9 792 500 евро — мы тогда думали, что это и есть самый последний Chiron, но затем компания Bugatti показала ещё несколько штучный спецверсий, в том числе Chiron Super Sport 57 One of One, эти машины вошли в обещанный тираж в 500 экземпляров.



Сегодня, наконец, показан действительно последний, 500-й по счёту Chiron — дальше тянуть некуда, потому что уже этим летом состоится премьера наследника, полностью нового гибридного суперкара Bugatti с полностью новым атмосферным V16.

500-й Bugatti Chiron по имени L’Ultime относится к штучным версиям суперкара, он изготовлен для неназванного состоятельного клиента (судя по конфигурации светотехники машины, этот клиент проживает в Северной Америке) на базе версии Super Sport, которая составила 80 экземпляров из основного тиража Chiron. Окрашен Chiron L’Ultime в те же цвета French Racing Blue и Atlantic Blue, что дебютный экземпляр на Женевском автосалоне 2016 года, но у Chiron L’Ultime эти цвета перетекают друг в друга в виде градиента между передком и кормой, охватывая в том числе колёсные диски.



Боковины 500-го экземпляра украшены названиями значимых для модели Chiron мест, вроде автодрома в немецкой коммуне Эра-Лессин, где он установил мировой рекорд скорости, а надпись #500 присутствует на задних крыльях, нижней стороне выдвижного антикрыла, колёсах, крышках головок двигателя, на центральном тоннеле в салоне и на подголовниках кресел.



В техническом плане Chiron L’Ultime повторяет обычный Chiron Super Sport: 1600-сильный W16 разгоняет полноприводный суперкар до первой «сотни» за 2,4 с, максимальная скорость — 440 км/ч. Новый суперкар Bugatti, вероятно, будет и мощнее, и быстрее.