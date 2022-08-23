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  • Ветер перемен: Bugatti W16 Mistral станет последним носителем легендарного мотора

Ветер перемен: Bugatti W16 Mistral станет последним носителем легендарного мотора

23.08.2022 304 0 1

Французская марка Bugatti, которой с прошлого года управляет хорватская компания Rimac, представила родстер W16 Mistral на базе гиперкара Chiron. Будет выпущено 99 экземпляров по цене 5 млн евро каждый.

 

Мы думали, что последним из множества деривативов гиперкара Chiron станет ретроспективный Centodieci, посвящённый легендарному Bugatti EB110 из первой половины 90-х, но французская марка не могла сдать в архив хорошо послужившую ей платформу Chiron и двигатель W16 без выпуска хотя бы одной модели с открытым верхом, и такую модель в итоге сделали, она называется Bugatti W16 Mistral. Любопытно, что в 60-х годах название Mistral использовала для своих моделей компания Maserati, оно отсылает в одному из ветров, пронизывающих города Лазурного берега Франции.

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В пресс-релизе Bugatti, посвящённом модели Mistral, прямо сказано, что она завершит эру 8,0-литрового двигателя W16, который впервые появился на модели Veyron в 2005 году. Родстеру досталась наиболее мощная версия этого агрегата с отдачей в 1600 л.с. и 1600 Нм. Коробка передач — 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями), привод — полный.

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Заявленная максимальная скорость Bugatti W16 Mistral — 420 км/ч. Чтобы её достичь на машине без крыши, инженерам пришлось как следует поработать над аэродинамикой. Новая продувка в «трубе» понадобилась в том числе из-за полностью перекроенного наружного оперения исходной модели Chiron. Утверждается, что W16 Mistral копирует дух и эстетику классического родстера Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid из середины 30-х, но на деле отсылка к классику выглядит притянутой за уши. Корма W16 Mistral с Х-образной светотехникой, например, явно цитирует современный трековый гиперкар Bugatti Bolide, а не элегантный прогулочный родстер из далёкого прошлого.

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Интерьер Bugatti W16 Mistral целиком позаимствован у Chiron, но, разумеется, получил уникальную отделку.

Все запланированные к выпуску 99 экземпляров W16 Mistral уже распроданы, первые машины будут отгружены клиентам только в 2024 году.

Rimac сейчас работает над новой базовой моделью Bugatti, которая, по слухам, получит гибридную силовую установка, но подробности и дата дебюта пока засекречены.

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