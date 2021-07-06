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  • Слияние Bugatti и Rimac: хорваты рулят, Porsche помогает, а какова роль Hyundai?

Слияние Bugatti и Rimac: хорваты рулят, Porsche помогает, а какова роль Hyundai?

06.07.2021 132 0 0

Rimac Automobili и Bugatti Automobiles официально объявили о слиянии в одну компанию, у которой, однако, довольно сложная структура собственников. Концерну Volkswagen марка Bugatti теперь напрямую не принадлежит и её будущее находится в руках Мате Римаца, гендиректора свежеобразованного Bugatti Rimac d.o.o.

 

Марка Bugatti входит в состав концерна Volkswagen c 1998 года и стала вершиной развития его бензиновой эпохи — 8,0-литровый мотор W16 был и остаётся по многим показателям непревзойдённым, однако в наступающей эре электромобилей ему места нет, а у Volkswagen нет ресурсов на создание сверхэксклюзивного электрического гиперкара. Прошлой осенью поползли слухи о том, что германский концерн хочет избавится от легендарной французской марки и уже тогда компания Rimac называлась главным потенциальным покупателем.

Итоговая сделка получилась довольно запутанной, но суть от этого не поменялась — Rimac будет де-факто контролировать Bugatti, а глава хорватского стартапа Мате Римак займёт пост гендиректора новой объединённой компании, полное наименование которой Bugatti Rimac d.o.o. (в пресс-релизах врсечается написание как через дефис, так и в два слова). 55% Bugatti-Rimac принадлежат Rimac Group, которая в свою очередь на 37% принадлежит лично Мате Римацу, на 24% — компании Porsche, на 12% — компании Hyundai Motor Group (корейцы вошли в долю ещё в 2019-м) и на 27% — другим инвесторам. У Rimac Group есть также принадлежащая ей на 100% дочерняя инжиниринговая компания Rimac Technology, которая может и будет сотрудничать с другими автопроизводителями в области высокопроизводительных электрических силовых установок.

Вторым и последним прямым собственником Bugatti-Rimac с 45-процентной долей становится компания Porsche, через которую руководство VW в теории продолжит влиять на будущее Bugatti. Внутри Bugatti-Rimac французская и хорватская марки будут развиваться параллельно. Мате Римац, которого цитирует британский журнал Autocar, пообещал, что никакого бэдж-инжиниринга не будет и что он не собирается прикручивать эмблемы Bugatti на представленный в июне гиперкар Rimac Nevera.

Более того, по словам нового гендиректора, будущие модели Bugatti не станут полоностью электрическими (хотя такие модели, конечно, тоже будут) и продолжат использовать ДВС в составе гибридных силовых установок, но об их конкретной конфигурации говорить пока рано. Поставщиком ДВС, надо полагать, выступит Porsche, так как компания Rimac подобными агрегатами никогда не занималась и изначально была заточена под «электрички».

Штаб-квартира объединённой компании разместится в Хорватии, её строительство завершится в 2023 году, при этом собственная сборочная площадка у Bugatti во французском Мольсайме сохранится.

Как новой объединённой компании Bugatti-Rimac могут пригодиться компетенции опосредованного инвестора Hyundai? На ум в первую очередь приходят водородные силовые установки, в разработке которых у корейцев накоплен огромный опыт, в то время как концерн Volkswagen принципиально этой темой не занимается, считая её бесперспективной. Для массовых автомобилей водород, возможно, пока и правда тема слишком сложная и дорогая, но для электрических гиперкаров понятий «слишком сложно и дорого» не существует, а вот экономию массы водород сулит колоссальную. В общем, все собственники новой компании, прямые и косвенные, могут оказаться при деле и создать нечто поистине выдающееся. Будем надеяться, они нас удивят.

Добавим, что ранее ходившие слухи о намерении VW помимо Bugatti продать ещё и марку Lamborghini пока не подтвердились, хотя в мае поступило весьма щедрое предложение от швейцарского холдинга Quantum Group AG совместно с британской инвестиционной компанией Centricus Asset Management Ltd.

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