Глава VW жёстко прошёлся по водородным авто: на них не надо тратить время и деньги

Гендиректор концерна Volkswagen Герберт Дисс давно известен своим скептическим отношениям к водородным автомобилям, однако на этой неделе он напрямую обратился к немецким политикам, претендующим на пост канцлера Германии, с призывом не поддерживать водородное направление в автопроме, а сделать ставку на батарейные электромобили, как это сделал VW. Аргументы у топ-менеджера при этом не слишком убедительные, но деваться некуда — водородную тему Volkswagen откровенно проспал, догнать конкурентов будет сложно.

Разработкой электромобилей на водородных топливных элементах сегодня занимаются BMW, GM, Great Wall, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Stellantis, Toyota и десятки стартапов — новые появляются чуть ли не каждый месяц. Интерес к водородным машинам понятен: при всей их технологической сложности они могут стать реальной альтернативой традиционным батарейным электромобилям, особенно в сфере коммерческого транспорта, где требуются большая грузоподъёмность и большие пробеги между зарядками/заправками.

Водородные автомобили легче и дальнобойнее батарейных, их заправка занимает считанные минуты, проблема утилизации компонентов стоит на порядок менее остро, чем у традиционных «электричек». Но производство, доставка, хранение и розничная продажа водорода — дело энергозатратное и дорогое, поэтому чтобы автомобили на топливных элементах стали массовыми, нужна консолидированная помощь властей. В Германии осенью появится новый канцлер, который будет по-новому резать щедрый немецкий бюджет, и уже сегодня кандидатов на этот важный пост атакуют всевозможные лоббисты и интересанты.

Герберт Дисс и Илон Маск (глава Tesla) являются двумя самими яркими противниками водородных автомобилей и не раз высказывались против них публично — мол, тупиковая ветвь развития. 18 мая Дисс повторил эту мысль в Твиттере, но теперь прямо адресовал её Анналене Бербок, Армину Лашету и Олафу Шольцу (кандидаты на пост канцлера), а также Министру транспорта Германии Андреасу Шойеру, который в марте высказался за отказ от бензинового и дизельного топлива к 2035 году. При новом канцлере эта идея, горячо поддерживаемая европейским левым истеблишментом, может стать законом, и денежки налогоплательщиков рекой потекут на принудительную электрификацию всего автотранспорта. Но даже немецкая казна не резиновая, и нужно выбрать приоритетное развитие — батарейные электромобили или водородные. Есть ещё, разумеется, синтетическое топливо, но это боковая, временная ветвь, призванная продлить жизнь ДВС.

Герберт Дисс, разумеется, хочет, чтобы победили батарейные электромобили и тогда он сможет реализовать свой план по превращению VW в крупнейшего в мире производителя таких машин. Но если приоритет отдадут водородным электромобилям, то для немецкого концерна это может стать большой проблемой, если не катастрофой, ведь собственных водородных моделей VW сейчас не производит и не разрабатывает.

Дисс сообщил политиками буквально следующее: «Доказано, что водородные автомобили — это не решение климатических проблем. В транспорте традиционная электрификация доказала свою эффективность. Не надо тратить время на пустые дебаты. Пожалуйста, послушайте науку!»

Под наукой Дисс понимает опубликованный 6 мая доклад Потсдамского института изучения климатических изменений (сокращённо PIK, институт финансируется правительством Германии), в котором говорится, что при нынешнем уровне развития технологий водород как источник энергии не решает, а усугубляет проблему парникового эффекта и, как следствие, негативных климатических изменений. Проблема в том, что на производство водорода тратится слишком много энергии, при этом уровень развития чистой энергетики (ветряки и солнечные электростанции) пока невысок, то есть придётся сжигать углеводороды. Дороговизна и сложность получения водорода не позволит быстро перевести на него весь автомобильных транспорт, поэтому придётся откладывать отказ от ДВС, а это опять-таки лишний СО 2 и парниковый эффект.



Докладчики PIK не отрицают прогресса в области водородных авто, но, по их мнению, при нынешних темпах развития технологий водородное топливо будет эффективным только к 2040 году, а планета так долго ждать не может, нам нужно «озеленять» транспорт прямо сейчас, поэтому лучше отдать приоритет батарейным электромобилями.

Для Герберта Дисса такой доклад — бальзам на душу, он надеется, что политики прислушаются к учёным авторитетам, не будут финансировать сомнительные водородные машины и Volkswagen в итоге окажется победителем. При этом ни он, ни докладчики PIK ни слова не говорят о том, как решать проблему коммерческих перевозок. При современном уровне технологий каждой электрической фуре для достижения дальнобойности дизельного аналога понадобится батарея массой 9 тонн и стоить такая машина будет как самолёт. Плюс многочасовые простои на зарядку. Как вам такое? Экономика выдержит? Природа обрадуется? Планета будет спасена?

