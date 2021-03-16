Будущее концерна VW: одна платформа на все бренды, ДВС пока остаются

На этой неделе Volkswagen Group отчиталась о своей работе в 2020 году и подтвердила намерение стать крупнейшим в мире производителем электромобилей. Ради этой амбициозной цели фирменная платформенная стратегия будет ещё раз проинтегрирована и в конечном итоге всё сведётся к одной новой модульной «тележке» SSP (Scalable Systems Platform), которая придёт на смену MEB и PPE в 2024 году.

Концерн Volkswagen считается пионером внедрения модульного принципа конструирования автомобилей, который одни автолюбители любят, а другие ненавидят: экономическая эффективность у него высокая, новинки выходят много и часто, вот только отличить их друг от друга бывает непросто. Платформы MQB и MLB, разработанные в прошлом десятилетии для машин с ДВС, — это уже пройденный этап, хотя они останутся с нами надолго, в том числе после 2030 года, когда некоторые конкуренты планируют полностью перейти на электромобили.

Volkswagen пока не называет дату отказа от ДВС, при этом новых ДВС больше не будет: в 2018 году сообщалось о намерении представить новое поколение в 2026-м, а на этой неделе глава Audi Маркус Дюсманн, фирмы, которая в структуре концерна Volkswagen разрабатывала бόльшую часть ДВС (меньшую — Porsche), что все работы по этому направлению остановлены — мол, в нём больше нет смысла, будем оптимизировать и дорабатывать по мере сил то, что уже имеем, то есть стараться запихнуть существующую линейку ДВС в драконовские нормы Евро 7, которые должны вступить в силу в 2025 году.

Самой главной новостью сегодня стало объявление о переходе на новую электромобильную платформу SSP, которая в перспективе заменит ещё толком не развёрнутые платформы MEB и PPE. Первая, напомним, предназначена для относительно недорогих и массовых электромобилей (например, VW ID.3), вторая — для дорогих и нишевых (например, Porsche Taycan). SSP, по сути, вберёт в себя MEB и PPE, будет использовать некоторые обкатанные на них технологические решения и станет единой архитектурой для всех легковых и лёгких коммерческих автомобилей концерна. Первая модель SSP увидит свет в 2024 году, но это не значит MEB и PPE сразу исчезнут — на их замещение уйдут годы.

Volkswagen намерен сам производить батареи для своих электромобилей и в одной только Европе построит шесть Гигафабрик (так с подачи Tesla теперь называют все крупные электромобильные и батарейные заводы) общей мощностью 240 гВт·ч в год. Ячейки будут унифицированы для 80% выпускаемых электромобилей, их себестоимость планируется снизить двое, ниже отметки в 100 евро за 1 кВт·ч (выходит, что сейчас 1 кВт·ч обходится концерну в 200 евро). При этом проблема утилизации батарей по-прежнему никак не освящена. Водородные силовые установки, для которых вопрос утилизации стоит на порядок менее остро, руководство Volkswagen считает бесперспективными и вкладываться в их разработку пока не планирует.



Глобальным лидером электромобильного рынка Volkswagen хочет стать к 2025 году, к 2030-му 60% европейских продаж концерна должны составить электромобили. То есть для ДВС концерн оставляет довольно большой сегмент даже в Европе с её патологической фобией антропогенных выбросов СО2 и климатических изменений. На периферийных рынках, к которым сегодня относится и российский, ДВС в обозримой перспективе продолжит доминировать.

Наконец, немного об итогах работы в 2020 году: на фоне пандемии COVID-19 операционная прибыль германского концерна снизилась на 45% до 10,6 млрд евро. Из входящих в концерн марок убытки показал Seat (-339 млн евро), лёгкие коммерческие автомобили VW NFZ (-454 млн евро) и грузовой MAN (-631 млн евро). Больше всего денег, а именно 4 млрд евро, заработала марка Porsche.

