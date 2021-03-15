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Mini полностью перейдёт на электромобили в 2030 году. Последняя модель с ДВС — в 2025-м

15.03.2021 212 0 0

Марка Mini вслед за Bentley, Jaguar, Volvo и европейским крылом Ford намерена полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2030 году. Официальное объявление об этом ожидается 17 марта.

 

В 2019 году мы сообщали о том, что руководство Mini ещё не определилось, стоит ли отказываться от ДВС после 2030 года, но в конце 2020-го правительство Великобритании объявило об ускорении плана электрификации национального автопарка, что внесло ясность и в планы британской марки, основной завод которой находится в Оксфорде. По данным Automotive News Europe, в ближайшую среду глава BMW Group Оливер Ципзе объявит о том, что после 2030 года марка Mini перестанет предлагать модели с ДВС, при этом уже к 2027 половину годового объёма продаж Mini должны составлять электромобили.

Последняя модель с ДВС под маркой Mini дебютирует в 2025 году, но пока неизвестно, что это будет за машина. Рискнём предположить, что это будет кроссовер с хорошим рыночном потенциалом за пределами Европы либо нишевый хот-хэтч для ценителей старой школы автомобильного инжиниринга. Появится ли полностью новое базовое семейство Mini (хэтчбеки и кабриолет) с ДВС, неизвестно — мы бы поставили на то, что следующая генерация будет уже полностью электрической, сделанной в партнёрстве с китайским Great Wall – совместное предприятие должно начать выпуск электромобилей в 2023-м.

Mini Cooper SE

Сейчас в модельной линейке Mini всего одна «электричка» — хэтчбек Cooper SE, который не может похвастать ни выдающимися техническими характеристиками, ни заметным рыночным успехом. По данным самой BMW Group в прошлом году глобальные продажи Mini Cooper SE составили 17 580 единиц, тогда как всего марка реализовала 292 394 автомобиля. То есть пока электромобили составляют всего 6% объёма поставок Mini, и в ближайшие годы предстоит проделать огромную работу, чтобы достичь желанных 50% к 2027 году.

Mini Cooper SE, напомним, оснащается электромотором мощностью 135 кВт (184 л.с.) и батареей ёмкостью 32,6 кВт∙ч, полного заряда которой хватает на 234 км пробега по циклу WLTP. Маленький запас хода ограничивает ареал обитания этой модели городами и цивилизованным пригородом с развитой зарядной инфраструктурой. Проще говоря, для России такая машина не годится, поэтому её у нас официально и не предлагают.

В прошлом году марка Mini продала в нашей стране 2540 автомобилей, наиболее востребованным из модельной линейки оказался 3-дверный хэтч — продано 1160 шт., кроссовер Countryman на втором месте — 946 шт. Что будет делать Mini в нашей стране после 2030 года и будет ли делать вообще, пока неизвестно.

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