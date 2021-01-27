Обновлённые хэтчбеки и кабриолет Mini: молодёжный стиль в пенсионном возрасте

Год назад стало известно, что компания BMW из финансово-политических соображений отложила в долгий ящик разработку нового поколения базового семейства Mini , а потому встречаем очередной рестайлинг текущей линейки, призванный хоть как-то компенсировать падение продаж британской марки.

В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 продажи всей BMW Group в мире сократились на 8,4% до 2 324 809 единиц (это данные самой компании), при этом марка Mini потеряла сразу 15,8% и реализовала только 292 394 автомобиля. Одна из очевидных причин падения — затянувшееся обновление модельной линейки. Нынешние хэтчбеки Mini (третье поколение из созданных под началом BMW) вышли на рынок в 2014 году (кабриолет — в 2015-м), и, что называется, примелькались, несмотря на регулярные обновки.

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Рестайлинг образца 2021 года — наиболее радикальный: передок лишился противотуманок (их функцию теперь выполняют основные фары, полностью светодиодные), получил узенькие вертикальные воздухозаборники по краям бампера и единую, более крупную окантовку центральной части. Задний бампер тоже лишился светотехники и обрёл новую, более мускулистую форму, а задние фонари с рисунком под британский флаг стали стандартным оснащением. На передних крыльях появились новые пластиковые ярлычки с интегрированными в них повторителями указателей поворотов. Разработаны пять новых вариантов дизайна 17- и 18-дюймовый колёсных дисков. А главная «фишка» — это возможность заказать градиентную крышу (с плавной сменой цветов).



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Архитектура салона осталась прежней, но изменённых деталей много: новое рулевое колесо (с обогревом в виде опции), электромеханический ручник вместо «кочерги» (опция), новый овальный 5-дюймовый виртуальный щиток приборов, новая мультимедийная система с 8,8-дисплеем, новый дизайн воздуховодов (центральные теперь не имеют собственных корпусов, а встроены в декоративные накладки передней панели), новая конфигурация светодиодной атмосферной подсветки и, конечно же, новые отделочные материалы (хрома стало меньше, чёрного глянцевого пластика — больше).



Технические изменения тоже имеются: расширен ассортимент электронных ассистентов водителя (в частности, появился адаптивный круиз-контроль с пробочным режимом), опциональная адаптивая подвеска перенастроена и теперь предлагает лучший баланс между плавностью хода и фирменной «картинговой» управляемостью.



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Гамма силовых установок прежняя: она состоит из бензиновых турбомоторов объёмом 1,5 л (75 л.с., 102 л.с. либо 136 л.с.) и 2,0 л (178 либо 231 л.с.). Коробки передач — 6-ступенчатая МКП либо 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями). 8-ступенчатая «гидромеханика» положена лишь самому мощному 231-сильному Mini John Cooper Works. Дизелей не предусмотрено — их Европа сейчас стремительно отторгает.



Mini Cooper SE

Особняком стоит электрическая версия Cooper SE, дебютировавшая в середине 2019 года. Она оснащена электромотором мощностью 135 кВт (184 л.с.) и батареей скромной ёмкостью 32,6 кВт∙ч, полного заряда которой хватает максимум на 234 км пробега по циклу WLTP. В прошлом году продано 17 580 экземпляров Cooper SE, что совсем неплохо с учётом его довольно заурядных характеристик.

На европейском рынке продажи обновлённых хэтчбеков и кабриолетов Mini стартуют в марте, а в России, как водится, — с некоторой задержкой, причём кабриолеты и «бюджетные» версии мощностью до 136 л.с. у нас официально не доступны. Между тем в 2020 году марка Mini сумела на 1% нарастить продажи в нашей стране: покупателям отгружено 2540 машин, из них 1346 пришлись на хэтчбеки (1160 трёхдверных и 186 пятидверных).

