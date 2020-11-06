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  • Под мерное жужжание: Bentley полностью откажется от моделей с ДВС к 2030 году

Под мерное жужжание: Bentley полностью откажется от моделей с ДВС к 2030 году

06.11.2020 177 1 0

Британская марка Bentley, принадлежащая немецкому концерну Volkswagen, объявила о своих планах на ближайшие 10 лет. Модельная линейка за этот срок претерпит две мощные трансформации: сначала все модели Bentley гибридными, затем — электрическими.

 

Несмотря на отдельные неудачи с отдельными «зелёными» моделями, Volkswagen уверенно движется к тотальной электрификации. Концерн хочет стать крупнейшим в мире производителем электромобилей и устраняет всё, что мешает реализации этой цели. Например, он выставил на продажу марки Bugatti, Ducati и ﻿Lamborghini, потому что не имеет чёткой концепции их «озеленения». А вот по поводу Bentley ясность есть, так что британская марка пока остаётся в обойме немецкого концерна.

Концепт Bentley EXP 100 GT имеет силовую установку мощностью 1359 л.с. и может проехать на одной зарядке 700 км.

Летом прошлого года Bentley в честь своего столетия представила программный концепт EXP 100 GT, предвещающий электрическую эру в истории марки, а осенью того же года сделала фабрику в Крю полностью углерод-нейтральной (с известной долей условности, конечно, но по документам этот так), завела при ней пасеку и запустила в производство plug-in гибридную версию кроссовера Bentayga. Сегодня были объявлены дальнейшие шаги на экологическом фронте.

Итак, в 2021 году в линейке Bentley появятся ещё два розеточных гибрида. Каких именно, пресс-служба марки не сообщает, но одним их них наверняка станет гибридная версия седана Bentley Flying Spur с технической начинкой от Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. К 2023 году у каждой модели Bentley будет гибридная версия.

Новая программа развития Bentley получила название Beyond100. Она предполагает полный отказ от двигателей внутреннего сгорания и ископаемого топлива.

В 2025 году Bentley представит свой первый серийный электромобиль (выполненный, вероятно, по мотивам концепта EXP 100 GT). К 2026 году в гамме не останется безрозеточных моделей, то есть можно будет купить либо plug-in гибрид либо электромобиль. И, наконец, к 2030 году марка переключится исключительно на электромобили, то есть двигатели внутреннего сгорания полностью исчезнут из её производственной программы. Попутно Bentley вымуштрует поставщиков комплектующих — они тоже будут обязаны стать углерод-нейтральными, то есть использовать только возобновляемые источники энергии и экологически-чистое сырьё, желательно естественного происхождения.

Европейские правящие элиты, считающие антропогенный СОглавным врагом всего живого на Земле, разумеется, будут в восторге от планов Bentley, а вот клиенты из нефтеносных стран, России и Ближнего Востока, вряд ли. Впрочем, за десять лет может произойти много чего неожиданного, что заставит Bentley поменять свои планы.

электромобиль новинки бизнес Bentley

 

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1 комментарий
06.11.2020 11:56
fishsayswhatsgoingon

Автопроизводители - сплошь идиоты, лицемеры или хайпожоры, но, скорее всего, я чего-то не понимаю в этих старых-новых веяниях.
Напуркуа козе баян?

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