«Начинка» недавно обновлённой Porsche Panamera стала мощнее – теперь 700 л.с.

Компания Porsche выпускает Panamera с 2009 года. Модель актуальной второй генерации представили в 2017-ом, тогда же на рынок вышел универсал Panamera: эта «пятидверка» получила к названию приставку Sport Turismo. В августе текущего года немцы показали обновлённые лифтбек и «сарай», а также версию заряжаемого от сети гибрида, которая получила приставку 4S E-Hybrid. Ну а теперь производитель рассекретил информацию о «начинке» другой гибридной модификации модели – Turbo S E-Hybrid.



На фото: Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive

Версия Turbo S E-Hybrid теперь является самой мощной Panamera, а также вторым по уровню отдачи автомобилем Porsche из существующих на сегодняшний день. В основе установки нового подключаемого гибрида лежит 4,0-литровый битурбомотор V8 с отдачей в 571 л.с., который работает в тандеме со 136-сильным электродвигателем, интегрированным в восьмиступенчатую коробку передач с двумя сцеплениями. Совокупная мощность системы составляет 700 л.с., а максимальный крутящий момент – 870 Нм.



На фото: салон Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive

Porsche оснастила Panamera Turbo S E-Hybrid новой батареей ёмкостью 17,9 кВт*ч (ранее была 14,1 кВт*ч). Запас хода на одной зарядке в чисто электрическом режиме составляет около 50 км (расчёт вели по циклу WLTP).

Новые гибридные лифтбек и универсал Panamera Turbo S E-Hybrid (при наличии серийного пакета Sport Chrono) разгоняются с места до «сотни» за 3,2 секунды: этот результат на 0,2 секунды быстрее по сравнению с предшественниками. А их максимальная скорость из-за новой «начинки» увеличилась на 5 км/ч и сейчас равна 315 км/ч.



На фото: Porsche Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 1 / 2 На фото: Porsche Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2 / 2

Кроме того, в семействе Panamera имеется ещё одна гибридная версия 4 E-Hybrid, где электромотор работает в комплекте с битурбомотором V6 объёмом 2,9 литра с отдачей 330 л.с. (суммарная мощность – 462 л.с.). Такое исполнение набирает первую «сотню» за 4,4 секунды, а его «максималка» равна 280 км/ч. Ещё один вариант с традиционным ДВС – Panamera 4S, мощность его «начинки» составляет 440 л.с. С пакетом Sport Chrono разгон с места до 100 км/ч занимает у версии 4,1 секунды, а максимальная скорость составляет 295 км/ч.



На фото: Porsche Panamera 4S

Внешне Panamera Turbo S E-Hybrid отличается за счёт иного переднего бампера со сдвоенными противотуманными фонарями C-образной формы, а также крупными боковыми воздухозаборниками. Слегка изменилась соединяющая заднюю оптику светодиодная полоса на корме. Опционально доступны затемнённые фонари, колёсные диски оригинального дизайна размером 20 и 21 дюйм, пара новых вариантов окраса кузова.



Дилеры в Германии уже начали приём заказов на новые версии Porsche Panamera, живые продажи начнутся в начале декабря текущего года. На домашнем рынке стартовый ценник Panamera 4 E-Hybrid составляет 110 369 евро (эквивалентно 10,1 млн рублей по текущему курсу), покупка Panamera 4S обойдётся минимум в 115 241 евро (10,6 млн рублей), стоимость топовой Panamera Turbo S E-Hybrid начинается с отметки 185 537 евро (17 млн рублей).



Новые версии призваны повысить продажи Porsche Panamera. Так, в Европе за последние несколько лет результаты модели заметно снизились: в прошлом году старосветские дилеры реализовали лишь 8436 экземпляров, что почти на 11% меньше, чем в 2018-ом. А по сравнению с пиковым 2017-ым результат упал почти на 20%.

