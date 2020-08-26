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  • Porsche рассекретил «посвежевшую» Panamera: новая версия Turbo S развивает 630 л.с.

Porsche рассекретил «посвежевшую» Panamera: новая версия Turbo S развивает 630 л.с.

26.08.2020 146 0 0

В линейке спортивного «немца» появилась версия заряжаемого от сети гибрида с приставкой 4S E-Hybrid к названию.

 

Porsche Panamera в строю вот уже одиннадцать лет, актуальное второе поколение модели было представлено в 2017-ом. Тогда же на рынок вышел и универсал модели с приставкой Sport Turismo. Продажи модели в Европе за последние несколько лет заметно снизились. Так, в прошлом году старосветские дилеры реализовали 8436 экземпляров, что почти на 11% меньше, чем в 2018-ом. Теперь производитель рассекретил обновлённые версии своих «пятидверок».

В числе внешних отличий от предшественника у новой Panamera видоизменённый передний бампер со встроенными ходовыми огнями, другие задние фонари с соединяющей их между собой светодиодной полосой, иная багажная дверь. Ранее доступный опционально пакет SportDesign теперь является стандартным для всей линейки. Кроме того, в линейке колёсных дисков появились новые варианты 20- и 21-дюймовых «катков».

В салоне появился спортивный руль с подрулевыми переключателями, для мультимедийной системы предусмотрен 12,3-дюймовый сенсорный дисплей. В числе опций также спутниковая навигация, точка доступа Wi-Fi, электрорегулировка кресел т.д. Уже базовая обновлённая Panamera имеет функции слежения за полосой движения и распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль и другие системы, отвечающие за безопасность.

В ходе рестайлинга начинка у «обычных» Panamera и Panamera 4 осталась прежней: это битурбошестёрка объёмом 2,9 л.с. с отдачей в 330 л.с. (максимальный крутящий момент – 450 Нм). В свою очередь мощность 4,0-литрового битурбомотора, который устанавливается под капот Panamera GTS и GTS Sport Turismo, выросла с 460 до 480 л.с. (крутящий момент прежний – 620 Нм). На разгон с места до «сотни» эти версии теперь тратят 3,9 секунды (а не 4,1 секунды, как раньше), а их максимальная скорость равна 300 км/ч (до обновления – 292 км/ч).

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В линейке Porsche Panamera также появилась новая версия – Turbo S. Её оснастили форсированной 4,0-литровой битурбовосьмёркой с отдачей в 630 л.с. (820 Нм). Для сравнения, у предшественника в версии Turbo этот мотор выдавал 550 л.с., а крутящий момент был равен 770 Нм. Автомобиль в модификации Turbo S (в режиме Sport Plus) набирает первую «сотню» всего за 3,1 секунды, тогда как нынешний вариант с прибавкой Turbo выполняет это упражнение за 3,6 секунды. А максимальная скорость увеличилась до 315 км/ч (было 306 км/ч).

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Ещё одной новинкой в гамме стала версия заряжаемого от сети гибрида, она получила приставку 4S E-Hybrid. Напомним, у предшественника имеется модель с прибавкой 4 E-Hybrid. В основе установки нового гибрида находится V6 с двойным наддувом объёмом 2,9 литра и мощностью 440 л.с. (у версии 4 E-Hybrid было 330 л.с.), а также электромотор (его отдача осталась прежней – 136 л.с.). При этом совокупная мощность системы новой версии увеличилась с 462 до 560 л.с., а максимальный крутящий момент – с 700 до 750 Нм.

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Это заметно повлияло на динамику: на разгон от 0 до 100 км/ч у Panamera 4S E-Hybrid уходит 3,7 секунды, тогда как предшественнику 4 E-Hybrid нужно 4,6 секунды; «максималка» же выросла с 278 до 298 км/ч. Увеличилась и ёмкость аккумулятора: с 14,1 до 17,9 кВт*ч. При этом запас хода при движении число на электротяге вырос до максимальных 54 км, тогда как у предшественника «потолок» находился на уровне 43 км (расчёт вели по циклу WLTP).

В Европе приём заказов на новинки уже стартовал, до дилеров машины доберутся в октябре текущего года. Обновлённые версии Панамеры можно будет купить и в России. Цена базовой версии равна 6,94 млн рублей, Panamera 4 – 7,24 млн рублей, за версию Turbo S придётся выложить не менее 13,13 млн рублей, за подзаряжаемый от сети гибрид 4S E-Hybrid – 9,55 млн рублей, а за исполнение GTS – 10,28 млн рублей. 

Пару недель назад Kolesa.ru сообщал о том, что обновлённая Porsche Panamera побила рекорд Мерседеса на Нюрбургринге.

спортивные авто новинки Porsche Porsche Panamera

 

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