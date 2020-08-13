Обновлённая Porsche Panamera побила рекорд Мерседеса на Нюрбургринге

С прошлого года все официальные рекорды Нюрбургринга фиксируются на полной длине трассы — 20,832 км. Раньше в зачёт шла дистанция длиной 20,6 км, то есть полный круг, но за вычетом участка Т13, где расположена прямая старт-финиш, — на этом участке гонщиков из соображений безопасности заставляли снижать скорость. Если вы, например, посмотрите позапрошлогоднюю запись рекордного круга лифтбека Mercedes-AMG GT 63 S, то увидите, что отсчёт времени начинается после трибуны Т13, а заканчивается до неё.
Теперь устроители трассы предлагают потенциальным рекордсменам валить на всю катушку на всей длине трассы, но строго по предварительной записи, в согласованное время, с откалиброванной регистрационной аппаратурой и в присутствии нотариуса. Серийные машины вдобавок проверяются на предмет того, что они действительно серийные, а не модифицированы специальным образом для улучшения времени на круге.
Чтобы узнать, кто самый быстрый сейчас на Нордшляйфе, больше не нужно лезть в Википедию и прочие сомнительные источники — есть официальная страничка на официальном сайте, там всё чёрным по белому написано.
Все машины разделены на 12 классов:
- субкомпактные автомобили;
- компактные автомобили;
- среднеразмерные автомобили;
- автомобили бизнес-класса;
- автомобили представительского класса;
- внедорожники, кроссоверы, минивэны, пикапы (да, все в одной куче);
- спорткары;
- суперкары;
- гоночные автомобили;
- прототипы (как дорожные, так и гоночные, с любым типом силовой установки);
- серийные электромобили;
- серийные спортивные электромобили.
Да, к этой классификации и к её применению, прямо скажем, можно придираться. Например, вышеупомянутый Mercedes-AMG GT 63 S записали в представительские автомобили, хотя это в лучшем случае бизнес-класс. Официальное время круга Мерседеса теперь 7 мин 30,11 с, а не 7 мин 25,41 с, как сообщалось два года назад — прежние результаты с 20,6-километровой трассы пересчитываются на полную длину путём экстраполяции, если, конечно, производитель сам не измерил время по новым правилам.
Jaguar со своим спорседаном XE SV Project 8 в прошлом году так и сделал: его время круга на 20,832-километровой трассе составляет 7 мин 23,164 с — именно оно и указано на официальном сайте Нюрбургринга. Jaguar XE SV Project 8 справедливо зачислили в среднеразмерные автомобили, и теперь неважно, седан это или не седан (помнится, много споров велось вокруг того факта, что на британской машине отступают задние сиденья).
Porsche Panamera на момент нашей публикации на официальном сайте Нюрбургринга не значилась — очевидно потому, что машина ещё не представлена и невозможно указать её модификацию (рискнём предположить, что это Panamera Turbo). Сам производитель сообщает, что обновлённый лифтбек под управлением заводского тест-пилота Ларса Керна проехал легендарную трассу за 7 мин 29,81 с, и это время заверено нотариусом. Таким образом, Panamera оказалась быстрее «экстраполированного» Мерседеса.
По старым правилам время круга Porsche — 7 мин 25,04 с (это если вдруг кто захочет сравнить его с лидерами прошлых лет). В зачётный автомобиль были установлены гоночное сиденье и каркас безопасности — этого требуют правила, но других отклонений от серийной спецификации нет (маскировочные наклейки не в счёт).
Технические и косметические особенности обновлённой Панамеры станут известны только после премьеры — ждём.
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