Обновлённая Porsche Panamera побила рекорд Мерседеса на Нюрбургринге

С прошлого года все официальные рекорды Нюрбургринга фиксируются на полной длине трассы — 20,832 км. Раньше в зачёт шла дистанция длиной 20,6 км, то есть полный круг, но за вычетом участка Т13, где расположена прямая старт-финиш, — на этом участке гонщиков из соображений безопасности заставляли снижать скорость. Если вы, например, посмотрите позапрошлогоднюю запись рекордного круга лифтбека Mercedes-AMG GT 63 S, то увидите, что отсчёт времени начинается после трибуны Т13, а заканчивается до неё.

Теперь устроители трассы предлагают потенциальным рекордсменам валить на всю катушку на всей длине трассы, но строго по предварительной записи, в согласованное время, с откалиброванной регистрационной аппаратурой и в присутствии нотариуса. Серийные машины вдобавок проверяются на предмет того, что они действительно серийные, а не модифицированы специальным образом для улучшения времени на круге.

Чтобы узнать, кто самый быстрый сейчас на Нордшляйфе, больше не нужно лезть в Википедию и прочие сомнительные источники — есть официальная страничка на официальном сайте, там всё чёрным по белому написано.

Все машины разделены на 12 классов:

субкомпактные автомобили;

компактные автомобили;

среднеразмерные автомобили;

автомобили бизнес-класса;

автомобили представительского класса;

внедорожники, кроссоверы, минивэны, пикапы (да, все в одной куче);

спорткары;

суперкары;

гоночные автомобили;

прототипы (как дорожные, так и гоночные, с любым типом силовой установки);

серийные электромобили;

серийные спортивные электромобили.

Да, к этой классификации и к её применению, прямо скажем, можно придираться. Например, вышеупомянутый Mercedes-AMG GT 63 S записали в представительские автомобили, хотя это в лучшем случае бизнес-класс. Официальное время круга Мерседеса теперь 7 мин 30,11 с, а не 7 мин 25,41 с, как сообщалось два года назад — прежние результаты с 20,6-километровой трассы пересчитываются на полную длину путём экстраполяции, если, конечно, производитель сам не измерил время по новым правилам.

Jaguar со своим спорседаном XE SV Project 8 в прошлом году так и сделал: его время круга на 20,832-километровой трассе составляет 7 мин 23,164 с — именно оно и указано на официальном сайте Нюрбургринга. Jaguar XE SV Project 8 справедливо зачислили в среднеразмерные автомобили, и теперь неважно, седан это или не седан (помнится, много споров велось вокруг того факта, что на британской машине отступают задние сиденья).

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Porsche Panamera на момент нашей публикации на официальном сайте Нюрбургринга не значилась — очевидно потому, что машина ещё не представлена и невозможно указать её модификацию (рискнём предположить, что это Panamera Turbo). Сам производитель сообщает, что обновлённый лифтбек под управлением заводского тест-пилота Ларса Керна проехал легендарную трассу за 7 мин 29,81 с, и это время заверено нотариусом. Таким образом, Panamera оказалась быстрее «экстраполированного» Мерседеса.



По старым правилам время круга Porsche — 7 мин 25,04 с (это если вдруг кто захочет сравнить его с лидерами прошлых лет). В зачётный автомобиль были установлены гоночное сиденье и каркас безопасности — этого требуют правила, но других отклонений от серийной спецификации нет (маскировочные наклейки не в счёт).



Технические и косметические особенности обновлённой Панамеры станут известны только после премьеры — ждём.