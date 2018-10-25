Осенью прошлого года Jaguar XE SV Project 8 стал самым быстрым седаном на легендарной Северной петле, но в Daimler посчитали этот рекорд фикцией и установили свой – на лифтбеке Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+.

«Рекордсмен Нюрбургринга» звучит гордо, и производители спорткаров, как могут, сражаются за право присвоить себе это звание. Борьба ведётся в разных классах, так что победных ярлыков довольно много. В условном классе седанов пару лет завязалась дуэль между Alfa Romeo Giulia и Porsche Panamera Turbo, в которой «итальянка» в итоге победила. Понятно, что Panamera – никакой не седан, но в немецком языке оба автомобиля попадают под определение Limousine, то есть «лишняя» пятая дверь «драке» не помеха.

Итак, в сентябре 2016 года Giulia под управлением заводского тест-пилота Alfa Romeo Фабио Франча «пролетела» Северную Петлю за 7 мин 32 с, а в ноябре 2017-го фирма Jaguar заявила, что её 600-сильный спорседан XE SV Project 8 гораздо быстрее – 7 мин 21 с! Вот только в заезде тогда участвовала не серийная машина, а прототип, вдобавок с установленным в кузов каркасом безопасности вместо заднего сиденья. Получается, что ягуаровский рекорд несостоятельный! Во-первых, серийная машина впоследствии получила ряд доработок, отличающих её от прототипа, а во вторых два места в сочетании с каркасом безопасности не позволяют считать её полноценным Limousine. Этими аргументами и воспользовались в Даймлере, заявив, что именно лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+, а не какой-то там непонятный Jaguar, – самый быстрый полноценный 4-местный автомобиль Нюрбургринга: время круга – 7 мин 25,41 с.

В опубликованном на Ютубе видеоролике можно детально проследить, как Демиан Шафферт, один из инженеров Mercedes-AMG, нарезает повороты за рулём довольно тяжелой (снаряженная масса – 2045 кг) и громоздкой машины, построенной на платформе Е-класса. Полноприводный лифтбек в версии 63 S снабжен 4,0-литровой бензиновой «битурбовосьмёркой» (639 л.с., 750 Нм) и 9-ступенчатыми «автоматом» с двумя мокрыми сцеплениями. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,2 с, максимальная скорость – 320 км/ч.

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К слову, Мерседесу принадлежит и рекорд Нюрбургринга в классе универсалов: в ноябре прошлого года его установил новый 612-сильный «сарай» Mercedes-AMG E63 S 4Matic+: 7 мин 45,19 с. Рекорд Нюрбургринга среди всех серийных машин пока что принадлежит Lamborghini Aventador SVJ: 6 мин 44,97 с, а абсолютный рекорд легендарной трассы – у гоночного прототипа Porsche 919 Hybrid Evo: 5 мин 19,55 с.