Самый быстрый седан-рекордсмен Jaguar улучшили перед началом производства

Модификация Jaguar XE SV Project 8 была представлена в 2017 году на фестивале скорости в Гудвуде. После этого в SVO выполнили ряд доработок автомобиля, включая замену пружин и опор мотора на более жесткие, улучшили отклик тормозных механизмов и их производительность в целом.

В электронный блок управления двигателем было «зашито» новое программное обеспечение, что сделало седан XE SV Project 8 не только быстрее, но и улучшило его управляемость, отметил менеджер SVO Дэвид Пук. Напомним, седан укомплектован наддувным AJ-V8 объемом 5,0 литра с отдачей 600 л.с. и 700 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч «четырехдверка» выстреливает за 3,5 секунды и разгоняется до 322 км/ч.

Список оборудования XE SV Project 8 включает регулируемую подвеску, передний сплиттер, регулируемое в двух позициях заднее антикрыло, генерирующее 122 кг прижимной силы на максимальной скорости, а также карбоновые капот, бамперы и передние крылья. Автомобиль комплектуется карбон-керамическими тормозами, масляным радиатором заднего дифференциала и подшипниками колес из нитрида кремния, благодаря чему неподрессоренные массы снижены на 0,84 кг.

Седан будет предложен в двух исполнениях – четырехместном и трековом с облегченной двухместной кабиной с карбоновыми сиденьями и четырехточечными ремнями безопасности. Вместо заднего дивана будет интегрирована металлическая панель, с которой жесткость кузова на кручение будет увеличиваться на 27%.

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Кстати, осенью прошлого года Jaguar XE SV Project 8 установил рекорд круга на Нюрбургринге, став самым быстрым седаном. «Британец» отобрал титул у Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.