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VW расстаётся с имперскими амбициями и готовит Lamborghini к продаже

02.10.2020 204 1 0

Volkswagen больше не хочет заниматься нишевыми лакшери-брендами: в сентябре поползли слухи о грядущей продаже Bugatti хорватской фирме Rimac, а на этой неделе стало известно, что германский концерн планирует расстаться с Lamborghini, которой владеет с 1998 года.

 

Lamborghini стала одним из приобретений легендарного Фердинанда Пиеха, который руководил концерном Volkswagen до 2002 года включительно и покинул этот мир в августе прошлого года. Амбициозный Пиех превратил Volkswagen в огромную мультибрендовую империю, успешно функционировавшую вплоть до 2015 года, когда разгорелся знаменитый дизельгейт.

После дизельгейта Volkswagen находится в состоянии перманентной реорганизации, обусловленной в том числе тектоническими сдвигами в отрасли — массовым переходом на электромобили сейчас и на беспилотники в будущем. Концерн, как известно, хочет стать мировым лидером в производстве электромобилей и вкладывает в их разработку сумасшедшие деньги. Первый блин в лице электрического хэтчбека VW ID.3, судя по всему, вышел комом, и руководство концерна думает над дальнейшей консолидацией ресурсов на ключевых целях и готовится расстаться с неприоритетными активами.

Слухи о продаже мотоциклетной марки Ducati циркулируют с 2017 года, но достойный покупатель пока так и не нашёлся. В сентябре стало известно о готовящейся сделке по продаже Bugatti хорватской фирме Rimac, а на этой неделе появились сразу три новости по теме реструктуризации.

Во-первых, сам глава концерна Герберт Дисс в интервью Reuters заявил, что Volkswagen больше не хочет быть империей и до конца текущего года определит судьбу лакшери-брендов Bugatti, Ducati и Lamborghini. 

Во-вторых, Стефано Доменикали, глава Lamborghini, объявил о своём уходе из компании, чтобы стать президентом Формулы-1. Напомним, Доменикали был против выпуска электромобилей под маркой Lamborghini, а это идёт вразрез с генеральной линией VW.

В-третьих, агентство Reuters со ссылкой на несколько анонимных источников внутри концерна сообщило, что Volkswagen готовится выставить Lamborghini на биржу и продать итальянскую компанию полностью либо частично. Это позволит концерну сосредоточиться на массовых электромобилях своих основных марок (Audi, Seat, Skoda, VW) и перестать ломать голову над тем, что делать с лакшери-брендами — пусть этим займётся кто-то другой.

Lamborghini за прошлый год реализовала 4554 автомобилей, Bugatti — 82. Такие объёмы вряд ли серьёзно повлияют на углеродный штраф, который грозит всем крупным автопроизводителям в Европе, но сил и средств на разработку новых уникальных моделей Bugatti и Lamborghini, а не клонов Audi и Porsche, у концерна нет, так что желание расстаться с этими марками выглядит вполне логичным. Bentley, судя по всему, в составе концерна пока останется в статусе главного и единственного лакшери-бренда, который ждёт полная электрификация.

бизнес Lamborghini

 

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1 комментарий
02.10.2020 17:06
Игорь К

Означает ли это, что Porsche Caeyenne наконец поедет так, как он может, а не так чтобы случайно не обогнать Urus? :)

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