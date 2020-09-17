Бизнес ×
  • Bugatti сменит владельца: концерн Volkswagen может продать марку компании Rimac

Bugatti сменит владельца: концерн Volkswagen может продать марку компании Rimac

17.09.2020 211 0 0

По предварительным данным, наблюдательный совет пока не одобрил эту сделку. К ней планируется привлечь в том числе Porsche.

 

Французская компания Bugatti Automobiles занимается выпуском легковых автомобилей в люксовом сегменте. Сейчас в линейке бренда насчитывается пара моделей – это спорткары Veyron и Chiron. На данный момент марка принадлежит немецкому концерну Volkswagen, однако это может измениться: по сведениям зарубежных СМИ, новым владельцем Bugatti может стать Rimac Automobili.

На фото: Bugatti Chiron

Компания Rimac Automobili – это хорватский производитель полностью электрических гиперкаров, а также узлов и систем аккумуляторов. Она появилась в 2009 году и по сути, выросла из «гаражного хобби» её основателя, Мате Римака, который сумел переделать свой BMW E30, оснастив его электрической трансмиссией, а также заинтересовал проектом будущих инвесторов.

Как сообщает Car Magazine со ссылкой на собственные источники, руководители концерна VW уже согласовали сделку по продаже бренда Bugatti компании Rimac. Однако пока что её не одобрил наблюдательный совет. Когда это произойдёт, пока что не сообщается.

К новой сделке предполагается привлечь компанию Porsche. Сейчас у неё есть своя доля в Rimac, она составляет 15,5%. По данным издания, в ходе продажи бренда Bugatti хорватской фирме свою выгоду получит Porsche – а точнее, увеличенный процент Rimac. Ожидается, что он вырастет до 49% (отметим, в списке инвесторов хорватской компании числятся также Hyundai, Kia, Koenigsegg, Jaguar и Magna). Предположительно, на этих условиях на сделку согласится семья Пиеха, которая по-прежнему владеет 50% контрольного пакета акций концерна VW.

На фото: Rimac Concept One

Кстати, в Car Magazine отметили, что в VW могут продать не только марку Bugatti. Есть вероятность, что следом за ней инвесторов будут искать для Lamborghini, Seat, Italdesign, Bentley и Ducati. По данным издания, ранее уже были проведены переговоры с потенциальными компаниями, которые могут быть заинтересованы в указанных брендах (но их затормозила пандемия коронавируса).

Напомним, в начале года стало известно о том, что Bugatti думает о выпуске «повседневной» модели, которая не будет спорткаром. Изначально предполагалось, что это будет кроссовер, но позже в компании заявили, что не планируют следовать общему тренду и хотят «сделать что-то другое» (известно, что новинка не будет седаном). Для новинки планируется создать новую платформу: ранее президент компании Bugatti Стефан Винкельман говорил о том, что не планирует использовать «тележки» разработки VW. Такая «повседневная» модель должна была стать более доступной по цене по сравнению с имеющимися гиперкарами.

В июле текущего года стало известно о том, что проект по разработке новой модели – того самого «не спорткара» – решили отложить. Глава Bugatti пояснил, что производитель намерен экономить средства и не вкладываться в дорогостоящие проекты. Эта временная стратегия минимизации издержек рассчитана до конца 2020 года, затем в Bugatti могут всё-таки вернуться к обсуждению расширения модельной линейки.

авторынок бизнес Bugatti Volkswagen Porsche

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Peugeot 406 с пробегом: дыры в порогах не беда, если блок BSI в порядке Пежо в 90-е годы, как известно, котировались значительно ниже Фольксвагенов или Опелей, а сейчас 15-25-летние 406-е даже в приличном состоянии можно найти буквально за копейки. Неужели с ним... 1403 4 1 16.09.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chevrolet Cobalt II Конечно, тот Кобальт, что GM выкатил на наш рынок, это совсем не тот Кобальт, который продавали в Америке с 2004 по 2010 год. Настолько не тот, что даже второе поколение – понятие условное.... 9202 0 2 15.09.2020
Статьи / Авто недели Если мальчик вырос мужчиной: стоит ли покупать Jeep Wrangler III за 2 миллиона рублей Имиджевый хардкорный внедорожник за пару миллионов – какой он? Hummer H2, Toyota FJ Cruiser, Ram? Или же это что-то «настоящее» вроде Land Rover Defender или Toyota Land Cruiser 70? А м... 1952 1 22 15.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 68897 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 65394 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 47340 7 2 01.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings