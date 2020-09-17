Bugatti сменит владельца: концерн Volkswagen может продать марку компании Rimac

По предварительным данным, наблюдательный совет пока не одобрил эту сделку. К ней планируется привлечь в том числе Porsche.

Французская компания Bugatti Automobiles занимается выпуском легковых автомобилей в люксовом сегменте. Сейчас в линейке бренда насчитывается пара моделей – это спорткары Veyron и Chiron. На данный момент марка принадлежит немецкому концерну Volkswagen, однако это может измениться: по сведениям зарубежных СМИ, новым владельцем Bugatti может стать Rimac Automobili.



На фото: Bugatti Chiron

Компания Rimac Automobili – это хорватский производитель полностью электрических гиперкаров, а также узлов и систем аккумуляторов. Она появилась в 2009 году и по сути, выросла из «гаражного хобби» её основателя, Мате Римака, который сумел переделать свой BMW E30, оснастив его электрической трансмиссией, а также заинтересовал проектом будущих инвесторов.



Как сообщает Car Magazine со ссылкой на собственные источники, руководители концерна VW уже согласовали сделку по продаже бренда Bugatti компании Rimac. Однако пока что её не одобрил наблюдательный совет. Когда это произойдёт, пока что не сообщается.

К новой сделке предполагается привлечь компанию Porsche. Сейчас у неё есть своя доля в Rimac, она составляет 15,5%. По данным издания, в ходе продажи бренда Bugatti хорватской фирме свою выгоду получит Porsche – а точнее, увеличенный процент Rimac. Ожидается, что он вырастет до 49% (отметим, в списке инвесторов хорватской компании числятся также Hyundai, Kia, Koenigsegg, Jaguar и Magna). Предположительно, на этих условиях на сделку согласится семья Пиеха, которая по-прежнему владеет 50% контрольного пакета акций концерна VW.



На фото: Rimac Concept One

Кстати, в Car Magazine отметили, что в VW могут продать не только марку Bugatti. Есть вероятность, что следом за ней инвесторов будут искать для Lamborghini, Seat, Italdesign, Bentley и Ducati. По данным издания, ранее уже были проведены переговоры с потенциальными компаниями, которые могут быть заинтересованы в указанных брендах (но их затормозила пандемия коронавируса).



Напомним, в начале года стало известно о том, что Bugatti думает о выпуске «повседневной» модели, которая не будет спорткаром. Изначально предполагалось, что это будет кроссовер, но позже в компании заявили, что не планируют следовать общему тренду и хотят «сделать что-то другое» (известно, что новинка не будет седаном). Для новинки планируется создать новую платформу: ранее президент компании Bugatti Стефан Винкельман говорил о том, что не планирует использовать «тележки» разработки VW. Такая «повседневная» модель должна была стать более доступной по цене по сравнению с имеющимися гиперкарами.

В июле текущего года стало известно о том, что проект по разработке новой модели – того самого «не спорткара» – решили отложить. Глава Bugatti пояснил, что производитель намерен экономить средства и не вкладываться в дорогостоящие проекты. Эта временная стратегия минимизации издержек рассчитана до конца 2020 года, затем в Bugatti могут всё-таки вернуться к обсуждению расширения модельной линейки.

