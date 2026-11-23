Hyundai N Vision 74 дебютировал летом 2022 года как «лаборатория на колёсах» с дизайном в духе концепта Hyundai Pony Coupe образца 1974 года, разработанного знаменитым итальянским маэстро Джорджетто Джуджаро. Неоклассический стиль концепта вызвал восторг в среде экспертов и автолюбителей — компанию Hyundai буквально завалили просьбами дать миру серийную версию этой модели.
Компания Hyundai никогда официально не объявляла о том, что N Vision 74 превратится в серийную модель, но в 2023 году в ряде СМИ появились сообщения от инсайдеров о том, что руководство Hyundai дало отмашку на разработку мелкосерийного спорткара по мотивам N Vision 74. Планировалось выпустить не то 100, не то 200 экземпляров. Начало производства было намечено на 2026 год.Теперь ясно, что в серийную модель Hyundai N Vision 74 не превратится.
Как сообщил журнал The Drive со ссылкой на главу дизайн-центра Hyundai Саймона Лоасби, разработка серийной версии концепта действительно велась, но затем была остановлена, так как проект оказался слишком сложным и экономически нецелесообразным.
Напомним, что Hyundai N Vision 74 имеет довольно сложную водородно-электрическую силовую установку. У спорткара задний привод, каждое из задних колёс вращает собственный электромотор, их максимальная совокупная отдача — более 500 кВт (680 л.с.) и 900 Нм. Ёмкость 800-вольтовой тяговой батареи — 62,4 кВт·ч, а дополнительную дальнобойность обеспечивает расположенный спереди водородный электрохимический генератор пиковой мощностью 95 кВт (129 л.с.). Два углепластиковых баллона с водородом размещены поперечно над задней подвеской и электромоторами. В сумме два баллона вмещают 4,2 кг газа. Запас хода Hyundai N Vision 74 на одной зарядке/заправке превышает 600 км. До 100 км/ч концепт разгоняется примерно за 4 с, максимальная скорость превышает 250 км/ч.
Предполагалось, что на серийном спорткаре по мотивам N Vision 74 мощность силовой установки будет увеличена примерно до 800 л.с., а время разгона до «сотни» сократится до 3 с. Если бы машину довели до серийного производства, то её цена для потребителя, вероятно, была бы очень большой — на уровне суперкаров. Заправка водородом была бы узким местом при эксплуатации, так как инфраструктура водородных заправок в мире сейчас практически не развивается, а в США и в Европе даже сокращается.
Между тем свой суперкар у Hyundai Motor Group всё-таки будет, но совсем другой, среднемоторный с мощным бензиновым V8 — его выпустят примерно через два года под спортивным суббрендом Magma.
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Могли бы поставить трёхлитровый турбодвигатель и не морочить себе причиндалы... Красивая машина, но экобред способен убить любое начинание.
И даже это не нужно. Как ни странно для меня), тут у французов можно поучится. Взять гибридные кишки обычных киа-хендэ с двигателем 1.6Т, или Генезис 2.5T, вздуть и настроить подвеску. Как Пежо сделало из 308 купе RCZ на Принсе 225 лс.
Реинкарнация Тибурон на новом уровне.