Эффектный водородно-электрический спорткар Hyundai N Vision 74, представленный в 2022 году в виде концепта, должен был превратиться в мелкосерийную модель в 2026 году, но теперь ясно, что этого не случится. Глава дизайн-центра Hyundai Саймон Лоасби сообщил, что работа над этим проектом остановлена.

Hyundai N Vision 74 дебютировал летом 2022 года как «лаборатория на колёсах» с дизайном в духе концепта Hyundai Pony Coupe образца 1974 года, разработанного знаменитым итальянским маэстро Джорджетто Джуджаро. Неоклассический стиль концепта вызвал восторг в среде экспертов и автолюбителей — компанию Hyundai буквально завалили просьбами дать миру серийную версию этой модели.

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Компания Hyundai никогда официально не объявляла о том, что N Vision 74 превратится в серийную модель, но в 2023 году в ряде СМИ появились сообщения от инсайдеров о том, что руководство Hyundai дало отмашку на разработку мелкосерийного спорткара по мотивам N Vision 74. Планировалось выпустить не то 100, не то 200 экземпляров. Начало производства было намечено на 2026 год.Теперь ясно, что в серийную модель Hyundai N Vision 74 не превратится.

Как сообщил журнал The Drive со ссылкой на главу дизайн-центра Hyundai Саймона Лоасби, разработка серийной версии концепта действительно велась, но затем была остановлена, так как проект оказался слишком сложным и экономически нецелесообразным.

Напомним, что Hyundai N Vision 74 имеет довольно сложную водородно-электрическую силовую установку. У спорткара задний привод, каждое из задних колёс вращает собственный электромотор, их максимальная совокупная отдача — более 500 кВт (680 л.с.) и 900 Нм. Ёмкость 800-вольтовой тяговой батареи — 62,4 кВт·ч, а дополнительную дальнобойность обеспечивает расположенный спереди водородный электрохимический генератор пиковой мощностью 95 кВт (129 л.с.). Два углепластиковых баллона с водородом размещены поперечно над задней подвеской и электромоторами. В сумме два баллона вмещают 4,2 кг газа. Запас хода Hyundai N Vision 74 на одной зарядке/заправке превышает 600 км. До 100 км/ч концепт разгоняется примерно за 4 с, максимальная скорость превышает 250 км/ч.

Предполагалось, что на серийном спорткаре по мотивам N Vision 74 мощность силовой установки будет увеличена примерно до 800 л.с., а время разгона до «сотни» сократится до 3 с. Если бы машину довели до серийного производства, то её цена для потребителя, вероятно, была бы очень большой — на уровне суперкаров. Заправка водородом была бы узким местом при эксплуатации, так как инфраструктура водородных заправок в мире сейчас практически не развивается, а в США и в Европе даже сокращается.



Между тем свой суперкар у Hyundai Motor Group всё-таки будет, но совсем другой, среднемоторный с мощным бензиновым V8 — его выпустят примерно через два года под спортивным суббрендом Magma.