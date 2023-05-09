Ретромания продолжается: концепт Hyundai N Vision 74 превратится в серийную модель

Компания Hyundai впервые показала концепт N Vision 74 в июле прошлого года, с тех пор он собрал несколько престижных наград за дизайн и массу восторженны отзывов. Hyundai N Vision 74 был представлен как «лаборатория на колёса» с дизайном в духе концепта Hyundai Pony Coupe образца 1974 года, разработанного знаменитым итальянским маэстро Джорджетто Джуджаро.

Hyundai N Vision 74

О возможности появления серийной модели на базе концепта N Vision 74 представители Hyundai прежде высказывались неопределённо, но с надежной, а вчера южнокорейское издание Money Today сообщило со ссылкой на инсайдеров, что решение о серийном спорткаре принято — он, если верить источникам, будет называться Pony Coupe, и будет официально представлен 27 мая этого года в рамках специального мероприятия Pony Day.



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Источники Money Today утверждают, что над обликом серийного Pony Coupe работал Фабрицио Джуджаро, сын Джорджетто Джуджаро. Напомним, что сейчас отец и сын Джуджаро управляют собственной студией GFG Style, которую они основали в 2015 году после расставания с Italdesign. GFG Style в прошлом году была привлечена для восстановления концепта Pony Coupe 1974 года, в связи с чем сотрудничество с Hyundai в разработке современной серийной версии спорткара кажется более чем уместным.



Hyundai N Vision 74

Hyundai в последнее время много и успешно заигрывает с ретро-дизайном: после разовых электромодов на базе серийных классических Hyundai Pony и Hyundai Grandeur компания представила серийный седан Grandeur нового поколения с элементами ретро в дизайне экстерьера и интерьера — в Южной Корее он мгновенно стал хитом. Ретро-мотивы есть и в дизайне серийного электрического кросс-хэтчбека Hyundai Ioniq 5, который в прошлом году завоевал титул World Car Of The Year. Серийный Pony Coupe, вероятно, будет встречен публикой не менее тепло.



Hyundai N Vision 74

Пока, к сожалению, нет никаких сведений о технической начинке серийного Pony Coupe. Концепт N Vision 74 имеет довольно сложную электрическую силовую установку с комбинированным питанием: у него задний привод, каждое из задних колёс вращает собственный электромотор, их максимальная совокупная отдача — более 500 кВт (680 л.с.) и 900 Нм. Ёмкость 800-вольтовой батареи — 62,4 кВт, а дополнительную дальнобойность даёт расположенный спереди водородный электрохимический генератор пиковой мощностью 95 кВт (129 л.с.). Два углепластиковых баллона с водородом размещены поперечно над задним мостом и электромоторами, они в сумме вмещают 4,2 кг газа. Запас хода Hyundai N Vision 74 на одной зарядке/заправке превышает 600 км. До 100 км/ч концепт разгоняется примерно за 4 с, максимальная скорость — свыше 250 км/ч.



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Компания Hyundai является одним из мировых лидеров в разработке водородных машин, но мы полагаем, что серийный Pony Coupe окажется традиционным электромобилем с батарейным питанием и в его основу, скорее всего, ляжет хорошо известная платформа E-GMP, а отдача окажется на уровне Kia EV6 GT и ещё не представленного Hyundai Ioniq 5 N (премьера состоится в июле), то есть можно ожидать около 600 л.с.

